Revue ‘Hellraiser’: New Pinhead ne fait revivre qu’en partie un classique de l’horreur

Le nouveau Hellraiser concerne des créatures aux yeux morts qui ramènent quelque chose qui aurait dû rester mort. Mais cela suffit à propos des services de streaming qui redémarrent des franchises vieillissantes, parlons de la dernière version de la génération Z sur un classique de l’horreur.

Diffusion sur Hulu à partir du vendredi 7 octobre, Hellraiser (version 2022) est une histoire lisse (et sanglante) d’une jeune femme forcée d’affronter des démons sadomasochistes pour sauver son frère. Il fait revivre une série qui a commencé par un film britannique délicieusement démentiel de 1987 réalisé par l’auteur d’horreur Clive Barker de sa propre nouvelle, qui était une pièce de moralité torride turbocompressée par un gore sinistre, un design instantanément emblématique et des coups de sadomasochisme sensuel. L’histoire ouverte et taquine a ouvert un portail pour neuf suites qui ont étoffé la tradition du paradis et de l’enfer, bien que vous n’ayez pas à vous en soucier maintenant – en partie parce qu’au moins l’une d’entre elles était une saisie de droits bon marché, mais plus important parce que le redémarrage a du sens en soi.

Le nouveau film est centré sur Riley, une toxicomane fauchée en rétablissement jouée par Odessa A’zion avec un désespoir en sueur avant même qu’elle ne rencontre le surnaturel. Pensez à Broad City avec plus d’écorchements. Elle s’écrase avec son frère exaspéré et quelques colocataires au hasard alors qu’elle marmonne des trucs non spécifiques sur l’obtention d’un meilleur travail et bla bla bla – le film ne se soucie vraiment de rien de tout cela, ce qui rend difficile pour le spectateur d’obtenir engagé dans Riley ou ses copains découpés en carton. Les choses commencent à devenir bizarres lorsque le petit ami pas tout à fait de Riley s’avère être une mauvaise influence et qu’ils découvrent la signature de la franchise MacGuffin, un Rubik’s cube diabolique qui invoque les macabres Coenobites (des monstres impassibles dans des prothèses et des équipements fétichistes énervants).

Jamie Clayton succède à la star originale Doug Bradley en tant que grand prêtre de ces sybarites mordeurs d’âme, surnommés Pinhead pour des raisons assez évidentes. C’est une nouvelle version digne d’une icône de l’horreur, et le film lance quelques éclairs d’imagination dans la conception, les décors sanglants et la direction de David Bruckner, qui a dirigé The Night House.

Mais il y a plus qu’une bouffée des années 90 alors que quatre vingtenaires beaux mais sans aucune personnalité se retrouvent dans un manoir effrayant. Là où l’original a introduit des humains imparfaits avec des pulsions relativement sordides, le redémarrage n’offre personne avec des espoirs, des défauts, des rêves ou même une trame de fond. Qui est le frère de Riley à part être son propriétaire juge ? Quelle était leur relation quand ils étaient enfants ? Où sont leurs parents ? Existe-t-il un conflit non résolu entre eux ? Un soi-disant “personnage” se présente avec les mots “Je suis la colocataire” et aucune autre information n’est jamais donnée à son sujet, ce qui atténue l’impact lorsqu’elle est torturée de manière imaginative. Sérieusement, le film ne peut vous offrir aucune raison de vous soucier de ce casting autre que le fait qu’il soit sur votre écran.

Ce qui est dommage, car les monstres qui ne peuvent pas faire la distinction entre le plaisir et la douleur sont plus opportuns que jamais. Dans cette ère saturée de distractions, tout vu avant et posté sur TikTok, Hellraiser offre une occasion unique d’explorer jusqu’où vous devez aller pour ressentir quelque chose. Le film évoque vaguement l’engourdissement millénaire de Riley, mais c’est assez superficiel. L’un des charmes tordus du film original était la façon dont le personnage principal a embrassé la méchanceté, envoyant le film dans un territoire décalé où vous ne saviez pas pour qui vous enraciner. En revanche, ce redémarrage sans sexe manque cruellement de ces couches de choc et de perversité.

En l’occurrence, il y a actuellement plus de films que vous ne pouvez secouer une hache qui plongent dans l’horreur de la vie désaffectée à l’ère des médias sociaux. Pour n’en nommer que quelques-uns, des trucs comme The Seed, Cam, Men, We’re All Going to the World’s Fair ou Bodies Bodies Bodies ont quelque chose à dire au-delà du choc et du gore. Hellraiser, quant à lui, oppose des jeunes fauchés et privés de leurs droits à un millionnaire insensible, mais n’a pas grand-chose à dire à ce sujet.

Hulu



La guerre actuelle entre les services de streaming a créé un marché insatiable pour les nouveautés, mais pas aussi nouveau : redémarrages et suites et préquelles rivalisent pour attirer votre attention avec un titre familier. Rappelles toi cette chose que tu aimes? Il y en a un nouveau ! Le succès des récents films d’Halloween montre que les icônes d’horreur familières ont toujours des jambes, en particulier pendant la saison effrayante (Michael Myers revient à nouveau dans le titre optimiste Halloween se termine le 14 octobre) et les streamers lancent de nouvelles prises sur tout, de Scream à un prédateur familial et Hocus Pocus 2. Tout va bien pour le spectateur occasionnel de la sculpture de citrouilles autour d’Halloween, mais les fans d’horreur sérieux pourraient trouver ce tourisme de genre assez léger. Heureusement, le vrai fan d’horreur peut trouver des frayeurs originales et saignantes dans des espaces plus axés sur l’horreur, comme le service de streaming .

Le nouveau Hellraiser 2022 fait des trucs sympas quand il atteint le tronçon arrière, bien que le film de deux heures passe beaucoup trop de temps à faire tourner ses roues pour y arriver. Cela ne vous déchirera pas l’âme, mais au moins c’est une goutte de sang frais pour une série qui ne méritait pas de rester morte.

