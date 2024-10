Revue Haegue Yang – un spectacle incontournable si les lamelles des stores vénitiens vous font pleurer | Installation

Worsque Haegue Yang était en Allemagne il y a quelques années, elle est devenue fascinée par une quincaillerie locale, ou plus précisément par son catalogue. Elle a réalisé une série de collages par découpage, dont un dans lequel des rouleaux de papier d’emballage marron sont disposés selon un motif symétrique en forme d’étoile. Et c’est tout. La rétrospective Hayward de ce Sud-Coréen de 53 ans regorge de choses de ce genre. C’est immense, bondé et totalement ingrat. Rien de tout cela ne s’additionne et rien de tout cela ne bouge – à moins que vous ne soyez le genre de personne qui pleure devant un store vénitien. « Les stores vénitiens sont un élément important », indique un texte mural expliquant le travail de Yang. « Elle est particulièrement attirée par leurs lattes inclinées. »

Slat est tout… Sonic Dress Vehicle – Hulky Head, 2018. Photographie : Mark Blower/Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Hayward Gallery.

Dans une installation, ces lattes inclinées recouvrent les côtés de caissons lumineux. On est choqué quand on lit que cette œuvre à l’aspect neutre s’intitule 5, rue Saint-Benoit et vise à évoquer la maison parisienne de la romancière Marguerite Duras où elle a vécu en tant que résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. En regardant à nouveau, vous voyez que l’une des caisses aveuglées est peinte comme un drapeau tricolore. Autrement, la lourde référence culturelle reste sans pertinence dans le vide – et elle n’est pas la seule.

Dans une nouvelle commande, les lumières jouent sur une série de stores vénitiens qui reculent comme un décor dans un théâtre de jouets, chorégraphié sur le Double Concerto pour hautbois et harpe avec petit orchestre du compositeur coréen Isang Yun. Ailleurs, des notes sur des panneaux métalliques évoquent Primo Levi et l’Holocauste, George Orwell tirant sur un éléphant et Edward Said sur la Palestine, mais découpées et déplacées jusqu’à ce que tout sens soit perdu.

C’est sans doute là le problème : les grandes idées, les grands récits, tout type de sens, ne peuvent pas résister à l’afflux d’informations et à la complexité globale de notre monde actuel. Vous entrez dans la série et c’est aussi fou qu’une mégapole. Les cloches traditionnelles tintent, les sculptures se précipitent – ​​ou du moins roulent lorsqu’elles sont poussées sur des roulettes par des pousseurs de sculptures spécialisés. Ces sculptures sont des taches de nattes colorées et complexes qui poussent des nœuds pointus, des vrilles et des fleurs, se déplaçant sur un dessin au sol abstrait et délimité avec précision. De quoi s’agit-il ? Cherchez-moi.

Ou plutôt, à un certain niveau, il est très facile de dire de quoi il s’agit : la folle complexité de notre monde. Ou, comme le dit Hayward, « l’hybridité » et « l’interconnectivité » de la vie contemporaine. Le problème est que dire que nous vivons dans une réalité interconnectée richement stratifiée n’est qu’un fait. Nous le savons tous. L’art de Yang n’évoque pas grand-chose au-delà du chaos et du plaisir que nous ressentons lorsque nous parcourons les magasins.

Impasse… Rendez-vous étoilé après Yun, 2024, à Haegue Yang : Année bissextile. Photographie : Mark Blower/Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Hayward Gallery.

Elle utilise beaucoup le collage, technique inventée par Picasso et développée par les dadaïstes pour suggérer la fragmentation de la vie moderne. Mais il n’y a aucune saleté dans ses collages, aucun caractère sauvage ou aléatoire qui pourrait vous choquer ou vous rendre anxieux. Ils sont parfaitement élégants. Une série utilise des enveloppes découpées pour créer des formes arrondies à une extrémité et nettes à l’autre. Ils sont présentés sur une photographie en noir et blanc de la taille d’un mur d’un paysage de banlieue ensoleillé, intitulée Poétique du déplacement.

Avec un titre aussi grandiose et important, il est facile à interpréter, mais difficile de s’en soucier. Les comètes découpées représentent bien sûr la mobilité mondiale des peuples, la photo parle (ou plutôt son titre – l’image elle-même ne dit rien) de « Déplacement », tout comme les sculptures sur roues suggèrent nos nombreuses migrations. Dans une autre galerie, il y a une installation intitulée Storage Piece, dans laquelle ses affaires sont rangées dans des cartons. Ce n’est pas une histoire émouvante de la vie moderne, juste une image terne comme de l’eau de vaisselle de quelque chose d’universel aujourd’hui. Quand vous décrivez le monde moderne de manière aussi froide et conceptuelle, peu importe ?

Jolie mais terne… La série Intermédiaires, 2014-2018, chez Haegue Yang : Année bissextile. Photographie : Mark Blower/Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Hayward Gallery.

Yang donne des indices sur sa propre vie. On parle beaucoup de sa première exposition, qu’elle a réalisée dans la vieille maison vide de ses grands-parents. Peut-être que tu devais être là. Mais comme commémoré ici, cela ressemble à de jolies lumières dans une maison délabrée. Les conservateurs pensent clairement qu’ils racontent l’histoire d’un grand artiste, mais je ne vois rien qui justifie ce respect.

En fait, une grande partie du travail de Yang est joli. La meilleure façon de profiter du spectacle est donc probablement d’avoir des idées sympas pour la décoration. Sous toutes les plaisanteries sur l’interconnectivité, toutes les citations de Levi et Orwell, un artiste très doux a du mal à s’en sortir. Vous vous en rendez compte lorsque vous arrivez aux empreintes végétales. Lorsqu’elle est le moins prétentieuse, Yang aime créer des motifs aux couleurs pâles à partir de feuilles imprimées et de légumes de tous les jours. Ils ont l’air jolis, même s’ils sont un peu fades. Elle réalise également des découpes de papier brillant qu’elle appelle Mesmerizing Mesh, avec des motifs entrecroisés de triangles, de masques et de formes biomorphiques. Encore une fois, ils sont attrayants, mais manquent de poids ou de profondeur.

Cet art ne me dit rien. Pas une seule fois il n’exprime la douleur ou le désir humain, ni n’aborde le mystère de l’existence, ni ne vous fait regarder la réalité en face – il s’agit simplement d’un jeu avec lui-même, juxtaposant ironiquement la tradition coréenne et la banalité moderne sans la moindre once de poésie. Tout ce que j’entends, c’est ma voix intérieure qui dit : « Tirez sur l’autre – il y a des petites clochettes qui sonnent dessus. »