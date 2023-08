Revue Gran Turismo : le drame de course offre un divertissement sur la piste à la pointe de votre siège

GRAN TURISMO

(12A) 134min

★★★☆☆

IL ne faut pas s’étonner que Geri Horner puisse jouer – après tout, elle a réussi à convaincre des millions de fans des Spice Girls qu’elle peut chanter.

Mais j’ai été agréablement surpris par le portrait de Ginger Spice de la mère d’un fanatique britannique de la PlayStation qui devient un vrai pilote de course.

Alamy

Gran Turismo offre un divertissement sur piste à la pointe de votre siège[/caption] Alamy

L’ancienne Spice Girl Geri Horner donne une performance émouvante[/caption]

Ce drame raconte l’histoire vraie de Jann Mardenborough de Cardiff, joué par le talentueux nouveau venu Archie Madekwe, qui a remporté un concours pour transformer les meilleurs joueurs de jeux vidéo Gran Turismo en véritables pilotes de course.

Il découvre à la dure que même si vous pouvez appuyer sur réinitialiser sur une console après un crash dans un jeu vidéo, les conséquences de la perte de contrôle d’un véhicule à 200 mph sont bien plus mortelles.

Geri doit invoquer ses peurs et ses larmes intérieures lorsque ces dangers deviennent une réalité.

La vraie star, cependant, est l’acteur de Stranger Things, David Harbour.

Il devrait pouvoir choisir n’importe quel rôle après sa performance en tant que coureur fatigué du monde devenu mécanicien Jack Salter, qui devient à contrecœur le mentor de Jann.

Ce n’est pas parce que ce film va remporter des récompenses – ce ne sera pas le cas – mais parce que Harbour a une capacité incroyable à insuffler de l’énergie et de l’authenticité même dans la prose la plus piétonne.

Les descentes de Jack sont recouvertes de tellement de glace que même les plus grands pilotes déraperaient dessus.

Harbour est une Ferrari par rapport à sa co-star Orlando Bloom, qui est à peu près aussi agile qu’un flotteur de lait.

Bloom joue au moins à son public en enlevant sa chemise quelques minutes après son apparition à l’écran.

Pour être juste envers la star du Seigneur des anneaux, son rôle principal est d’expliquer ce qui se passe.

Il joue un as du marketing qui a non seulement l’idée de mettre les fanatiques de PlayStation dans des voitures de course, mais doit également faire en sorte que le système fonctionne.

De nombreux drames personnels sont aussi prévisibles que le championnat de Formule 1 actuel.

Cela n’a pas trop d’importance lorsque le divertissement sur la piste au bord de votre siège n’est jamais moins que passionnant.

Je ne suis ni essence ni joueur, mais Gran Turismo m’a fait rugir depuis les gradins.

ROULEMENTS DE SUBVENTION

Alamy

David Harbour devrait pouvoir choisir n’importe quel rôle après sa performance en tant que coureur fatigué du monde devenu mécanicien Jack Salter[/caption]

MAISON HANTÉE

(12A) 125 minutes

★★☆☆☆

Pennsylvanie

Jamie Lee Curtis joue dans Haunted Mansion[/caption]

LE dernier film Disney inspiré par l’une de ses attractions de parc à thème ne fait pas grand-chose pour encourager d’autres adaptations à l’écran.

La comédie effrayante suit Ben (LaKeith Stanfield), un astrophysicien en deuil devenu guide touristique fantôme qui rejoint involontairement une équipe d’experts paranormaux essayant d’exorciser le manoir titulaire de ses résidents surnaturels.

Avec une cote de 12A, vous pouvez vous attendre à quelques sauts effrayants et à des moments de picotements dans la colonne vertébrale alors que le groupe affronte une ménagerie d’âmes malveillantes.

Mais le scénario de Katie Dippold est plus lourd sur la comédie que sur l’horreur, avec peu de choses dans cette histoire de fantômes laborieuse pour soulever la chair de poule.

Danny DeVito, Owen Wilson et Tiffany Haddish en tant que professeur excentrique, prêtre et médium méritent respectivement quelques rires bien mérités grâce à une excellente livraison de ligne et des gags visuels pour démarrer.

Jamie Lee Curtis dans le rôle de Madame Leota ajoute également une théâtralité colorée, mais ce dynamisme manque dans la façon dont le réalisateur Justin Simien a construit ce monde.

L’utilisation gloutonne de CGI ne parvient pas à capturer le plaisir orné de l’attraction originale et tout cela est un peu ringard, vraiment.

HANNA SILEX

L’IMMENSITE

(12A) 94min

★★★★★

Alamy

Penelope Cruz prouve une fois de plus pourquoi elle est l’une des interprètes les plus charismatiques à l’écran[/caption]

PENELOPE CRUZ prouve une fois de plus pourquoi elle est l’une des interprètes les plus charismatiques à l’écran.

Dans ce drame familial italien des années 1970, elle incarne la femme au foyer Clara dans un monde bourgeois où se déroulent une crise de la quarantaine et un récit de passage à l’âge adulte.

Le réalisateur et co-scénariste Emanuele Crialese apporte une profondeur et des nuances autobiographiques à la relation intense entre Clara et sa fille aînée Adriana (Luana Giuliani).

Adri a les cheveux courts, porte des vêtements de garçon et préférerait s’appeler Andrew.

La mère et l’enfant se sentent tous deux piégés par leur situation et leurs attentes sociales – Clara mariée à un mari coureur de jupons et Adri se sentant comme un étranger dans son propre corps.

La performance brute et sincère de Giuliani s’échappant dans la fantaisie musicale en noir et blanc apporte une touche de légèreté lorsque les choses se compliquent.

Elle tient tête à Cruz, qui peut disparaître dans le désespoir conjugal aussi facilement qu’elle respire l’espièglerie insouciante.

Les flux et reflux de la famille sont parfois spirituels, souvent tendus, mais surtout merveilleusement sincères.

HANNA SILEX