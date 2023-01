Revue « Géographies de la solitude » : Exploration d’une île sauvage

« Géographies de la solitude » s’intéresse autant aux éléments du médium qu’aux éléments naturels. Mills, qui a également été directeur de la photographie et monteur, incorpore des vignettes qui ressemblent au travail du cinéaste d’avant-garde Stan Brakhage. Nous voyons un film exposé à la lumière des étoiles et développé dans des algues, ou entendons de la musique générée, à l’aide d’électrodes, par le coléoptère Calosoma de l’île.

Lucas, qui est arrivé pour la première fois sur l’île de Sable en 1971, a passé des décennies à cataloguer minutieusement ses chevaux, ses phoques, ses oiseaux et ses insectes. Elle est entendue dans un clip en voix off parler de la recherche d’espèces négligées. L’emplacement de l’île lui permet également d’aider à suivre la pollution dans l’Atlantique Nord-Ouest. De manière alarmante, elle dit que vous pouvez dire de quelles vacances il s’agit par les types de ballons qui s’échouent.

Apparemment le seul habitant humain de l’île, Lucas présente Mills aux cycles de vie de la région, soulevant une partie d’une carcasse de cheval pour montrer les insectes qui s’en nourrissent ou expliquant comment même une petite quantité de détritus peut déclencher la croissance d’une dune. Pourtant, c’est au grand honneur de «Geographies of Solitude» qu’il ne se sent jamais explicatif: il transforme une leçon d’écologie et le récit d’une poursuite noble, inébranlable et résolue en art.

Géographies de la solitude

Non classé. Durée : 1h43. Dans les théâtres.