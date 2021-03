Cette approche, centrée sur le message et non sur le messager, semble cohérente avec la modestie de François, et le film joue comme un canal de diffusion de ses idées sur l’environnement, les réfugiés et la coexistence religieuse. Tout cela est pour le bien. Mais jugé strictement comme un film, «Francesco» apparaît comme informe et de seconde main – une occasion manquée de présenter un regard plus attentif sur le travail quotidien d’être pape et peut-être de démystifier des éléments de la papauté.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy