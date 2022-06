Revue ‘Flux Gourmet’: Maîtriser l’art de la cuisine marginale

Et si le premier objectif sensoriel de la cuisine était de stimuler les oreilles ? Et si vous faisiez l’expérience d’un film à travers vos narines et vos papilles gustatives, ou si vous le ressentiez dans votre intestin ? Ces questions bizarres et intrigantes font partie de la fondation, de la colonne vertébrale – le sofrite – de « Flux Gourmet », le cinquième long métrage du scénariste-réalisateur britannique Peter Strickland.

Le premier, « Katalin Varga » (2009) était un drame de vengeance se déroulant en Transylvanie. Depuis lors, Strickland s’est éloigné à la fois des conventions de genre et de la géographie connue, évoquant des réalités parallèles organisées autour d’obsessions esthétiques et érotiques particulières : l’horreur italienne et le design sonore dans « Berberian Sound Studio » (2013) ; entomologie et BDSM dans « Le Duc de Bourgogne » (2015) ; haute couture et horreur italienne à nouveau dans « In Fabric » (2019) ; et maintenant cuisine.