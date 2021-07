Revue ‘First Date’: Romance d’action moderne propulsée par une Chrysler ’65

« First Date » est une romance d’action garçon-rencontre-fille, garçon-et-fille-évasion-goon-squad de Manuel Crosby et Darren Knapp, une première équipe de réalisateurs qui fait confiance à la maxime de Jean-Luc Godard selon laquelle « tout ce dont vous avez besoin car un film est une arme et une fille. Tiens, ce cliché a vendu les premiers scripts de Quentin Tarantino, et ce sympathique hommage bouge au rythme d’un clip, comme si les jeunes scénaristes-réalisateurs étaient impatients de se présenter à des producteurs au-delà de leur famille immédiate. Calculé? Absolument. Pourtant, « First Date » s’attache au genre en sachant quand se pencher sur la nostalgie (l’héroïne Kelsey, interprétée par Shelby Duclos, adore les huit pistes surf rock) et quand dévier (elle est aussi boxeuse).

Les coups de poing de Kelsey sont utiles lorsqu’elle prend rendez-vous avec Mike (Tyson Brown), une giroflée qui achète impulsivement une Chrysler de 1965 cassée pour impressionner son béguin obsédé par le kitsch. La nouvelle voiture de Mike porte malheur à deux reprises. Non seulement l’ancien propriétaire de la Chrysler, un trafiquant de drogue (Todd Goble), a été mortellement abattu par une bande d’imbéciles violents déterminés à mettre la main sur les clés, mais la voiture elle-même est un appât pour deux flics curieux (Nicole Berry et Samuel Ademola) certain qu’il y a quelque chose de suspect à propos d’un adolescent noir qui achète un seau de rouille. Comme le dit l’adjoint, « Cela ne me semble pas être une prise de décision sobre. »

Ce qui suit est un déluge de coups de feu, des guitares wah-wah et une quantité surprenante de nouveauté et de cœur pour un film qui peut donner l’impression d’être un voyage sur la route à travers les inspirations des réalisateurs. Crosby, qui a également tourné et aidé au montage du film, parvient à capturer l’ambiance du surréalisme suburbain de David Lynch, bien qu’entravé par un budget visiblement inférieur. Les mouvements de caméra sournois et les choix de rythme de Crosby sont cependant plus amusants que le dialogue – ce qui n’est pas difficile lorsque Mike est si passif qu’il parle à peine. Quand les cinéastes se rendront-ils compte qu’il y a peu de sensations fortes dans un outsider fade qui finit par saisir l’occasion si le personnage perd une grande partie du temps d’exécution en étant plus plat qu’une autoroute du Kansas? Kelsey, au moins, décroche une douzaine de zingers, disant à un prétendant qu’elle le verra « le deuxième mardi de la semaine prochaine ».