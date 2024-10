Revue | FINNEAS développe stylistiquement « For Cryin’ Out Loud! »

Note : 8,1/10

L’auteur-compositeur-interprète et producteur de disques de 27 ans FINNEAS est surtout connu pour sa production musicale, en particulier avec sa jeune sœur, Billie Eilish. Cependant, avec la sortie de son deuxième album le 4 octobre, FINNEAS se met seul sous le feu des projecteurs, dévoilant sa polyvalence et sa musicalité.

« Pour pleurer à haute voix ! » — un album de 40 minutes et 10 titres — fait suite à la sortie de son EP 2019 « Harmonie du sang » et premier album 2021 « Optimiste. »

La couverture de l’album le représente tristement, vêtu d’une tenue noire qui contraste avec la lueur orange de l’éclairage et les yeux baissés alors qu’il tient la main de sa petite amie. Dans un interview pour SpotifyFINNEAS a déclaré que la couverture avait été accidentellement prise lors du tournage de « For Cryin’ Out Loud! » vidéo musicale.

« Je ne sais pas, il y a quelque chose de plutôt cool – elle me regarde clairement et je lui tiens la main et je détourne le regard, ce qui est un peu comme ça que vous êtes quand vous êtes torturé par quelque chose », a déclaré FINNEAS dans l’interview. .

Les accords de piano d’ouverture du premier morceau, « Starf—er », envoûtent efficacement les auditeurs pendant près de 20 secondes d’introduction. Après une légère pause, la voix de FINNEAS commence, détaillant les promesses non tenues d’un ex-amant qui l’a utilisé pour la gloire.

Avec l’ajout de la batterie dans le deuxième couplet, on est emporté par un courant alors que FINNEAS déferle sur ses émotions, qui gonflent instantanément tout au long d’une pause instrumentale. Les touches du piano s’épanouissent furieusement, entraînant d’autres instruments en un seul son jusqu’à ce que cela ramène malheureusement au refrain qui fond lentement.

Pistes deux et trois, « Que faudra-t-il pour vous briser le cœur ? » et « Cleats » respectivement, affichent des rythmes funky et optimistes accompagnés par la voix grave et séduisante de FINNEAS.

« Little Window » est à l’opposé des deux qui le précèdent. Des accords de guitare acoustique et un ton feutré ralentissent le tempo de l’album pour commencer le morceau.

Alors que le deuxième couplet s’infiltre dans le refrain, la batterie entre en jeu, suivie de près par la superposition vocale. Une étendue éternelle se construit alors que FINNEAS réfléchit à la façon dont les médias sociaux peuvent consommer une personne, d’où la « petite fenêtre » étant une métaphore d’un téléphone.

« Les larmes aux yeux/Ecartez-les/Et passez une bonne journée/Pas un nuage dans le ciel/Et vous êtes toujours en vie/Mais vous n’avez pas l’air de cette façon », chante FINNEAS dans le refrain.

Au milieu de l’album, « 2001 » inonde les oreilles des auditeurs avec une nuance glauque maîtrisée par FINNEAS. Une autre éruption instrumentale se produit une fois que le refrain commence avec l’inclusion d’un battement de clap, qui – pour FINNEAS – semble extrêmement fade.

Bien que longue de plus de trois minutes, la chanson ne possède rien de particulièrement remarquable, engloutie par des paroles répétitives tout au long des refrains et des couplets de deux lignes.

Le sixième morceau, « Same Old Story », comprend une ballade au piano principalement guidée par le lyrisme émotionnellement brut de FINNEAS.

« Même vieille histoire à propos d’une maison hantée/ Nous avons dû brûler (Nous avons dû brûler)/ Est-ce que je suis devenu ennuyeux ou est-ce que je t’ai épuisé ?/ C’est un joli canapé », chante FINNEAS tout au long du troisième couplet.

Le piano monte après le refrain final, descendant en spirale vers ses touches finales alors que FINNEAS le ramène à la maison avec sa dernière ligne, « C’est controversé que je sois toujours à toi. »

La chanson la plus artistique de l’album, « Sweet Cherries », illustre la production méticuleusement tissée de FINNEAS.

Le morceau s’ouvre avec une guitare torride et un FINNEAS au son séduisant encore une fois, alors qu’il soupire au milieu du premier couplet, bientôt suivi par son chant : « Elle dit qu’elle ne l’est pas, mais elle est facile pour toi. »

Vers les deux minutes et demie, un synthétiseur de type statique termine la première partie de la chanson. Des accords de piano et un FINNEAS entraînant introduisent la seconde moitié avant que le tempo groovy ne palpite tout au long de la minute et demie finale.

« For Cryin’ Out Loud ! », le premier single de l’album, se concentre en paroles sur les poussées et les tractions atrocement frustrantes d’une relation. En tant que premier single, il répond sans effort à ses exigences, avec des paroles accrocheuses et une mélodie optimiste qui est presque la perfection pop.

Mais ce que FINNEAS aime faire tout au long de cet album, c’est pousser et tirer les auditeurs dans toutes les directions, qu’il s’agisse de se balancer sur un rythme implacable ou de tirer sur la corde sensible. Il fait ce dernier avec le morceau neuf, « Family Feud ».

FINNÉES révélé dans un TikTok que l’avant-dernière chanson de l’album parle de sa sœur et de la façon dont il l’a vue être scrutée sous les projecteurs de la célébrité malgré sa jeunesse.

« Et tu n’as que vingt-deux ans/ Et je ne peux rien faire/ J’ai fait des erreurs, tu les feras aussi/ Une partie de moi fait partie de toi/ Juste une nuance de bleu différente/ Juste une petite querelle de famille », chante FINNEAS dans le pré-refrain.

Dans ce pré-refrain, FINNEAS fait référence à la chanson « BLUE » d’Eilish sur son album le plus récent, produit par FINNEAS.

Le 10ème et dernier morceau, « Lotus Eater », évoque la nécessité d’échapper à des situations indésirables, mais les problèmes restent non résolus. Bien qu’il n’y ait rien de dramatiquement expansif dans la chanson, sa sélection comme morceau de clôture était un choix approprié.

Tout au long de son deuxième album, FINNEAS a montré son style après trois ans d’absence de création de sa propre musique. Malgré la répétitivité des paroles et de l’instrumentation – et une redondance entre des morceaux percutants et une acoustique solennellement silencieuse – FINNEAS a produit une œuvre d’art solide qui résume une gamme de sujets.

Et pour pleurer à haute voix, écoutez-le.

