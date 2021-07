Revue ‘Faune’ : Narcomythologies

Dans « Fauna », le cinéaste mexicain-canadien Nicolás Pereda taquine et déconstruit les fictions typiquement associées à la culture mexicaine contemporaine dans une durée de 70 minutes qui regorge d’humour drôle et de jeu conceptuel audacieux.

Au début, le film commence comme une comédie indépendante pince-sans-rire : Luisa (Luisa Pardo) et son petit ami Paco (Francisco Barreiro) se rendent dans une ville dépeuplée de l’arrière-pays mexicain pour rendre visite aux parents de Luisa pour le week-end. Une fois arrivés à destination, ils rencontrent le frère grossier de Luisa, Gabino (Lázaro Gabino Rodríguez), déployant une dynamique tendue et gênante qui ne fait qu’empirer lorsque le père et la mère de Luisa arrivent.