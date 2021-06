Aux confins de l’Alaska, le Dr Michelle Fournet veut communiquer avec les baleines à bosse – non seulement pour écouter, mais pour converser – en utilisant une machine de lecture de grognements, de sauts et de coups qu’il lui a fallu une décennie pour se développer. (Une première tentative ressemblait au cétacé Minnie Riperton.) À neuf mille milles au sud, le Dr Ellen Garland suit la propagation d’un air de baleine de l’Australie à la Polynésie française, testant son hypothèse selon laquelle les baleines ont une culture commune similaire à celle des humains. l’emprise d’un hit pop vermifuge.

Le film étant plus centré sur la quête elle-même que sur ses conclusions, la seconde moitié pivote pour appliquer les théories de connexion des médecins aux assistants qui ont accepté de les suivre hors de la grille. En clin d’œil à ses propres recherches, la Dre Garland enseigne un doctorat. élève une technique d’enroulement de fil transmise par quatre générations de biologistes, tandis que le Dr Fournet lutte avec le sentiment d’être plus à la dérive dans une ville qu’elle ne le fait en mer.

«Je dois me retirer de la société et vivre dans un monde dominé par les animaux», déclare le Dr Fournet. « Et cela ne ressemble pas à un sacrifice. Cela ressemble à une libération. Bien sûr, l’humanité a également évolué pour devenir une bête sociale, mais les baleines ont plus de 40 millions d’années d’avance.

Brasse

