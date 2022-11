Revue ‘Fantasy Football’: Chaos contrôlé

Dans la lignée cinématographique de un enfant subit un sort qui change sa vie et qui provoque des hauts et des bas – généralement une transformation corporelle régie par une force surnaturelle sans nom (par exemple «Big», «Freaky Friday») – «Fantasy Football» présente une nouvelle tournure quelque peu fantaisiste. Un coup de foudre donne à Callie (Marsai Martin), une brillante lycéenne qui a dû endurer une enfance itinérante à cause de la carrière instable de footballeur professionnel de son père (Omari Hardwick), le pouvoir de contrôler ses mouvements via un jeu vidéo.