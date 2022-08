Revue ‘Faith’ : Entraînement pour combattre les démons dans un monastère

Le réalisateur de ce documentaire italien, Valentina Pedicini, décédé en novembre 2020 d’un cancer du foie. C’est une terrible honte pour diverses raisons. Pedicini était, dans sa trop courte carrière, une documentariste remarquablement intrépide. Dans son “My Marlboro City” de 2010, elle a enquêté sur le commerce de contrebande de cigarettes dans sa ville natale, Brindisi. Pour « From the Depths » (2013), elle a accompagné une femme mineure qui travaille à plus de 1 500 pieds sous le niveau de la mer.

“Faith”, son dernier film, présenté en grand écran noir et blanc, démarre avec un texte explicatif, racontant comment en 1998 un homme que le public ne connaîtra que comme le Maître a fondé une sorte de monastère et l’a peuplé de soi-disant Guerriers de la Lumière. Ce sont des moines et des mères formés aux arts martiaux, combattant « contre des démons », soi-disant « au nom du Père ».