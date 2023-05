Revue Fairphone XL : canettes respectueuses du climat

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Super son

ANC décent

Ultra-réparabilité

Autonomie solide de la batterie Les inconvénients L’ANC n’est pas en tête de classe

Quelques problèmes de couture

Application de base Notre avis La nature modulaire du Fairphone XL est un changement bienvenu en ces jours de redondance planifiée apparente dans les produits. Il ne s’agit pas seulement de cela, car ils offrent des performances audio solides avec l’avantage supplémentaire d’une suppression du bruit décente.

Fairphone est une marque généralement associée à des smartphones éthiques et respectueux de l’environnement. Ces appareils, comme le récent Fairphone 4, vont à l’encontre de la tendance actuelle des combinés irréparables qui dominent le paysage technologique – ou cela devrait-il être une décharge ? – en les rendant modulables, permettant à peu près de tout remplacer.

Il vous vendra même les pièces de rechange directement afin que vous n’ayez pas à parcourir eBay ou AliExpress pour trouver des contrefaçons bon marché qui peuvent ou non convenir.

Désormais, la marque se tourne vers le marché des écouteurs supra-auriculaires avec son Fairphone XL – le nom est un jeu sur le mot excel plutôt que d’indiquer une taille extra large. Alors, sonnent-ils aussi bien que leurs intentions ? Écoutons.

Conception et construction

Construction modulaire astucieuse

Bouton « Joystick »

Couture un peu brouillonne

Fairphone propose le XL en deux livrées distinctes. Il y a le noir standard qui orne la plupart des écouteurs, mais si vous vous sentez un peu plus coloré, alors il y a la paire verte comme celles que j’ai ici.

En plus de l’effet bicolore global, il y a aussi des pommettes noires, rouges et blanches à l’extérieur des oreillettes, ajoutant un peu de Jackson Pollock à la procédure et une indication de la construction écologique. Tout est soigné et plutôt cool si vous voulez quelque chose de plus intéressant que le noir mat.

Avec ces écouteurs, à peu près n’importe quelle pièce peut être remplacée, ce qui signifie que vous n’aurez pas un jeu de canettes coûteux devenu inutilisable simplement parce qu’une pièce en plastique bon marché tombe en panne.

Martyn Casserly

Le bandeau et le rembourrage sont recouverts de cuir végétalien, tout comme les bonnets. Il est doux et confortable, bien que les coutures extérieures soient un peu salissantes là où le bandeau rencontre les bandes métalliques qui abritent les bras extensibles. Cela pourrait être dû au fait qu’il s’agit d’exemples de pré-production, alors assurez-vous de vérifier cette zone si vous avez l’intention d’acheter ces écouteurs.

Les bras eux-mêmes sont en plastique, tout comme le châssis extérieur des oreillettes, mais ils se sentent robustes et ne fléchissent pas d’une manière alarmante. La coupelle droite abrite les commandes, composées d’un bouton permettant de basculer entre les différents modes ANC et d’appairage.

En dessous se trouve une commande mini-joystick dorée qui sera très familière à tous ceux qui ont déjà vu ou utilisé certains écouteurs Marshall, tels que le Marshall Monitor II ANC. Cela peut être poussé vers le haut ou vers le bas pour contrôler le volume ou à gauche et à droite pour sauter des pistes, tout en appuyant dessus et en le maintenant enfoncé pour allumer ou éteindre. C’est un excellent moyen d’emballer beaucoup d’options dans un petit espace.

Vous trouverez également un port de charge USB-C sous la tasse, ainsi que quelques voyants lumineux pour vous indiquer si la batterie est faible ou lorsque les XL sont en mode d’appairage. Malheureusement, il n’y a pas de prise jack 3,5 mm, donc si vous espériez utiliser une connexion filaire, vous aurez besoin d’un ensemble de boîtes différent.

Martyn Casserly

Les bras sont cependant articulés, vous pouvez donc plier les écouteurs pour les ranger dans le sac étanche fourni.

Bien sûr, le principal argument de vente des Fairphone XL est la construction modulaire. Avec ces écouteurs, à peu près n’importe quelle pièce peut être remplacée, ce qui signifie que vous n’aurez pas un jeu de canettes coûteux devenu inutilisable simplement parce qu’une pièce en plastique bon marché tombe en panne. Je peux vous dire que c’est une excellente approche, car mon propre casque Marshall Major III a subi ce sort exact.

Même après avoir contacté plusieurs fois le service client, tous à la recherche d’un petit morceau qui n’aurait coûté presque rien, on m’a dit que l’entreprise ne vendait pas de pièces de rechange et que je devrais essentiellement acheter un casque de remplacement. Service épouvantable de l’équipe des écouteurs Marshall, mais cela ne devrait pas être un problème avec Fairphone.

Les écouteurs peuvent être démontés à l’aide d’un petit tournevis cruciforme et le câble qui se fixe aux coupelles est doté d’un connecteur USB-C à chaque extrémité, ce qui facilite le branchement et le débranchement.

Martyn Casserly

En consultant le site Fairphone, il semble que les prix soient effectivement équitables, avec des choses comme les bras qui s’attachent aux tasses coûtant environ 20 € (tous les prix sont indiqués dans cette devise), les batteries sont les mêmes, tandis que la partie la plus chère est le module haut-parleur droit à 80 € car il abrite également les commandes.

Fairphone accorde également une grande importance à son engagement envers l’environnement, l’entreprise utilisant de l’aluminium et du plastique 100 % recyclés pour la construction. Sans oublier qu’il verse à ses travailleurs un salaire décent, ce qui n’est pas le cas de la plupart des processus externalisés dans les entreprises technologiques.

Ce sont donc des écouteurs de bonne qualité, ce qui ne devrait pas vous culpabiliser quant à leur fabrication qui est rafraîchissante de nos jours. Oh, et j’aurais dû mentionner qu’ils sont également classés IP54, donc ils survivront à la pluie sans vérifier.

Martyn Casserly

Qualité sonore et fonctionnalités

Super son

ANC décent

Le mode ambiant peut avoir du mal dans des conditions venteuses

Bien sûr, aucune des pratiques éthiques ne vaudra autant si le produit n’est pas bon. Heureusement, ce n’est pas le cas avec le Fairphone XL.

Les écouteurs qu’ils tiennent assez fermement, ce qui peut être un peu inconfortable pour ceux qui portent des lunettes et ont l’intention de longues sessions d’écoute. Mais, l’avantage est que vous obtenez un espace clos dans lequel écouter votre contenu audio, avec peu de bruits de l’environnement environnant.

La qualité sonore est très bonne, avec un bel équilibre des fréquences dans tous les domaines, toutes émanant des haut-parleurs de 40 mm à l’intérieur de chaque haut-parleur

Martyn Casserly

La qualité sonore est très bonne, avec un bel équilibre des fréquences dans tous les domaines, toutes émanant des haut-parleurs de 40 mm à l’intérieur de chaque haut-parleur. Si je suis très pointilleux, les médiums supérieurs semblent légèrement moins proéminents que les autres, mais cela pourrait être davantage dû à la musique lourde de guitare que j’écoute, ce qui nécessite que ces fréquences ressortent vraiment.

C’est marginal, alors ne vous laissez pas décourager, j’ai quand même apprécié la musique et j’ai profité des tonalités riches du Fairphone XL. De plus, mes oreilles ont passé de nombreuses années à seulement quelques mètres de batteurs enthousiastes, donc ça pourrait être moi plutôt que les écouteurs.

Il existe une application d’accompagnement, appelée Fairsound, qui vous donne accès à quatre paramètres d’égalisation, mais je n’ai pas remarqué une énorme différence entre eux tous. Malheureusement, vous ne pouvez pas ajuster les paramètres manuellement, vous êtes donc coincé avec ce que Fairphone a décidé sur les préréglages.

Martyn Casserly

Le volume monte assez fort pour faire des dégâts, alors allez-y doucement si vous ne voulez pas mal entendre par erreur les fréquences plus tard dans la vie, comme certaines personnes. Mais, il n’est pas nécessaire de vous assourdir pour étouffer le bruit à proximité, car le Fairphone XL dispose d’une suppression active du bruit (ANC).

Il suffit d’appuyer sur le bouton de la bonne tasse pour activer la technologie, avec une notification vous indiquant dans quel mode vous vous trouvez. L’ANC est correct, même si vous ne devez pas vous attendre à un silence absolu si vous êtes dans un endroit particulièrement bruyant. Cela dit, cela atténuera le vacarme et vous procurera un soulagement béni, ce qui est normal pour le cours à ce prix.

Le mode ambiant utilise les microphones du casque pour introduire un faible niveau sonore de votre environnement, ce qui le rend utile si vous attendez une annonce ou si vous voulez simplement être au courant de ce qui se passe autour de vous. Cela fonctionne bien mais, en raison du placement du microphone, il a du mal quand il y a du vent. Naturellement, vous pouvez désactiver l’ANC à ce moment-là et le rallumer une fois que le temps s’améliore.

Le Fairphone XL prend en charge la double connectivité avec les appareils (étant activement couplé avec deux en même temps), mais il peut être un peu maladroit pour le faire fonctionner. Fondamentalement, une fois que vous êtes connecté à un appareil, appuyez et maintenez le bouton ANC pour revenir en mode d’appairage.

Bien qu’il dise qu’il s’est déconnecté du premier, ce n’est pas vrai, et une fois que vous avez couplé le deuxième appareil, vous pourrez facilement basculer entre eux en appuyant simplement sur le bouton de lecture de l’un ou l’autre appareil. Espérons que cela sera rendu un peu plus ordonné via une mise à jour logicielle.

Autonomie et charge de la batterie

Batterie amovible 800mAh

Jusqu’à 30 heures d’écoute

Temps de recharge raisonnables

Fairphone intègre une batterie de 800 mAh dans le XL, avec l’avantage supplémentaire qu’il est remplaçable s’il développe un problème ou atteint la fin de sa durée de vie naturelle.

La capacité offre également une longue durée de lecture, la société promettant jusqu’à 30 heures de lecture sans ANC, ce chiffre diminuant d’environ 5 heures si la suppression du bruit est activée.

Martyn Casserly

Évidemment, je n’ai pas pu tester cela en une seule séance, mais pendant mes deux semaines avec les écouteurs, je n’ai eu qu’à les recharger une fois, ce qui semble à peu près correct car je les utilisais environ deux ou trois heures par jour.

Revenir à 100% a pris environ une heure, vous n’aurez donc pas à attendre trop longtemps pour les remettre en action.

Prix ​​et disponibilité

Fairphone a lancé les écouteurs XL le 11 mai, bien qu’ils ne soient disponibles qu’en Europe continentale et au Royaume-Uni, les clients américains devraient donc les importer de n’importe quel détaillant participant.

Les prix sont en ligne avec d’autres écouteurs supra-auriculaires de qualité avec ANC, à 219 £ / 249 € (environ 277 $).

Cela les place dans la gamme de l’excellent Razer Opus que vous pouvez acheter pour environ 269 $ / 200 £ ou des écouteurs Sennheiser HD 450BT (200 $ / 150 £), tous deux dotés de l’ANC mais pas des avantages éthiques offerts par Fairphone.

Découvrez plus d’options dans nos meilleurs écouteurs et nos meilleurs tableaux d’écouteurs antibruit.

Verdict

En termes purement sonores, le Fairphone XL pourrait ne pas être en mesure de rivaliser avec d’autres casques haut de gamme, mais il offre toujours un son agréable qui plaira à la plupart des utilisateurs.

L’ANC est bon, sinon le meilleur de sa catégorie, et la durée de vie de la batterie est excellente. C’est un bel ensemble qui tient bien ses ambitions.

Ce que vous devez prendre en compte dans le prix ici, c’est la capacité de réparer à peu près tout ce qui ne va pas. Si vous êtes le genre de personne qui souhaite utiliser la même technologie pendant des années, alors Fairphone pourrait être le meilleur casque pour vous, surtout si vous recherchez une option éthique, car ils sont minces sur le terrain.

