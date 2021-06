Revue ‘F9’: les objets dans le rétroviseur sont plus proches qu’ils n’y paraissent

C’est le noyau sentimental de la série, et « F9 », le dernier chapitre (nommé d’après la clé d’ordinateur portable préférée de tout le monde), s’y penche si fort que vous souhaiterez peut-être avoir un graphique pour vous rappeler qui est qui et comment ils sont tous connectés . De nombreux visages familiers apparaissent – Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson et Chris « Ludacris » Bridges, bien sûr – ainsi que quelques-uns que les fans ne s’attendraient peut-être pas à voir. Pas de spoil ici ! Il y a aussi quelques absences notables, plusieurs camées insolites (c’est vous, Cardi B?) Et de nouveaux membres de la famille à connaître.

Si les films « Fast and Furious » parlent de n’importe quoi – à part les voitures, bien sûr – c’est la famille. Pas de parenté biologique, comme Dom Toretto (Vin Diesel), le patriarche de la franchise, frère aîné, oncle sage et mari idéal, ne se lasse jamais de rappeler à son équipage, mais les liens profonds de loyauté et de solidarité.

L’un d’eux est le frère de Dom, Jakob, joué au début de la virilité par Finn Cole (aux côtés de Vinnie Bennett comme pré-Diesel Dom) et à l’âge mûr macho par John Cena. Les deux se sont séparés après une tragédie familiale, et plus de 30 ans plus tard, Jakob, aigri, est devenu un techno-méchant international employé par un riche mégalomane ricanant nommé Otto (Thue Ersted Rasmussen). Otto, dont le père est le dictateur d’un pays d’Europe de l’Est non spécifié, est impatient d’acquérir un gadget qui lui apportera des pouvoirs dominants sur le monde et l’approbation paternelle.

Comme ce fut le cas avec les Infinity Stones « Avengers » et le Horcruxes de Harry Potter, le gadget doit être assemblé à partir de pièces éloignées : deux dômes géodésiques miniatures et une mystérieuse « clé » pour déverrouiller leur terrible pouvoir. En conséquence, une grande partie de « F9 » est une chasse occupée, avec Dom et ses amis poursuivant la compétition partout dans le monde – Tbilissi, Cologne, Londres, Tokyo – et même en orbite. Les moteurs grincent, les pneus grincent et les lois de la physique sont bafouées avec une impunité qui ferait la fierté de Chuck Jones.

L’esprit de Wile E. Coyote plane au-dessus de l’action, ce qui divise la différence entre absurde et sublime. Des aimants géants sont déployés dans les airs et dans la circulation urbaine. Les véhicules dérapent, claquent, font des embardées et volent. Des flashbacks sur les premières années de Dom et Jakob brandissant des clés dans l’équipe de ravitaillement de leur père sur un circuit de cols bleus californien rappellent les origines de l’univers « Fast and Furious » dans un style plus simple de cinéma d’action.

Le réalisateur Justin Lin, brandissant joyeusement tous les outils numériques coûteux à sa disposition, donne à «F9» un aspect à la fois décoiffant et baroque. L’identité de la marque repose sur deux fondements de sottise et de sincérité, tous deux à l’honneur ici. Diesel, une présence à l’écran rigoureusement sans humour, incarne Dom comme l’homme de sentiment désigné, avec une histoire de chagrin et de chagrin reposant sur ses épaules déchirées. Letty de Rodriguez est son partenaire platonique dans le chagrin. Ludacris et Tyrese sont les bouffons de cour caricaturaux, dont les plaisanteries fournissent un méta-commentaire en cours sur ce que signifie toute la série.

Non pas qu’il faille vraiment expliquer. « F9 » n’est que le deuxième film que j’ai vu à l’extérieur de chez moi depuis début 2020, et le premier dans un cinéma semi-plein. Les gens ont applaudi à la fin de certaines des séquences d’action exagérées, ont ri des blagues ringardes et ont peut-être ressenti quelque chose lorsque Cena et Diesel ont résolu leurs problèmes de frères et sœurs. Je l’ai certainement fait, et pas tout à fait malgré moi non plus. Il y a certainement de meilleurs films dans le monde, y compris de meilleurs films « Fast and Furious », mais celui-ci n’est pas un mauvais rappel de ce à quoi servent les films.

F9

Classé PG-13. Durée : 2 heures 25 minutes. Dans les théâtres.