Revue ESPN Plus: un incontournable pour les fans de hockey et d’UFC, mais c’est à peu près tout

Au cours de la dernière année, ESPN Plus a à la fois augmenté ses prix et perdu un important partenaire de contenu. ESPN Plus est actuellement la maison de streaming hors marché de la Major League Soccer, mais perdre la ligue contre Apple TV Plus lorsque la saison en cours se termine en novembre. Maintenant, le service vient de a augmenté ses prix à 10 $ par mois ou 100 $ par an, contre son ancien prix de 7 $ par mois et 70 $ par an. Vous pouvez toujours vous abonner au Pack Disney, qui comprend également Hulu et Disney Plus, et reste inchangé à 14 $ par mois. Mais peu importe comment vous le découpez, l’augmentation des prix, associée à la perte de MLS, diminue l’attrait du service.

Comme Beaucoup de sports en direct, y compris NHL et UFC

Des tonnes de contenu original ESPN

Choisissez vos équipes préférées et centrez leur contenu N’aime pas Cher sans le pack Disney

Aucun match en direct de la NFL ou de la NBA

Les matchs de la LNH soumis à des interdictions locales

Manque de liste de surveillance

Section “continuer à regarder” incohérente

Mais pour beaucoup LNH et les fans de l’UFC, ESPN Plus est le meilleur – et dans certains cas, le seul – endroit pour regarder régulièrement son équipe ou son combattant préféré. En tant que superfan de hockey des Capitals de Washington vivant dans le Maine, je ne pourrais pas regarder plus d’une poignée de matchs de mon équipe pendant la saison régulière sans ESPN Plus. Pour de nombreux autres fans, cependant, ESPN Plus est un complément utile si vous l’obtenez dans le cadre d’un ensemble, mais cela n’en vaut pas la peine pour ceux qui ne le font pas.

ESPN Plus héberge tous les matchs hors marché de la Ligue nationale de hockey, remplaçant le forfait NHL.TV appartenant à la ligue à un prix beaucoup plus bas. Les fans comme moi, qui recherchent des équipes qui ne sont pas basées là où ils vivent actuellement, ont besoin du service de streaming d’ESPN pour regarder l’action de leur équipe cette saison. Le service ne sera cependant pas d’une grande utilité pour les fans de l’équipe de hockey locale. Les jeux locaux sont masqués sur ESPN Plus, vous aurez donc besoin d’accéder à votre réseau sportif régional par câble ou un service de streaming TV en direct afin de les observer.

Le service est toujours convaincant pour certains fans de football et de combat. Malgré la perte de son contrat avec la MLS, ESPN Plus continue d’offrir une large collection de matchs de ligues de football du monde entier, telles que la Liga en Espagne et la Bundesliga allemande. Il accueille également des matchs et des événements exclusifs de l’UFC, notamment l’UFC Fight Night et des combats de championnat à la carte. En règle générale, les combats UFC de haut niveau entraînent des frais supplémentaires de 70 $ en plus du coût mensuel d’ESPN Plus.

Cependant, ESPN Plus ne diffuse pas de matchs NFL ou NBA en direct, et bien que sa vaste bibliothèque de programmes originaux soit impressionnante, il est difficile de s’y retrouver. Avec des prix maintenant à 10 $ par mois ou 100 $, il est difficile de justifier le service en tant que produit autonome pour quiconque autre que les fans inconditionnels des sports qu’il couvre bien.

Disney a augmenté les prix de tous ses services de streaming individuels, tout en maintenant le prix du forfait Disney – qui comprend ESPN Plus avec Hulu et Disney Plus – stable à 14 $ pour l’instant, même s’il introduire de nouvelles options le 3 décembre. Quiconque souhaite deux des services de Disney économisera de l’argent en les achetant tous les trois via ce pack. Pour ceux qui se retrouvent avec un abonnement ESPN Plus de cette façon, le service propose suffisamment de sports et de programmes en direct pour divertir les fans occasionnels.

ESPN contre ESPN Plus

ESPN Plus est un service de streaming autonome complètement séparé de la chaîne ESPN. J’aime y penser comme la salade d’accompagnement du plat principal d’ESPN. Le contenu supplémentaire non proposé sur le réseau principal d’ESPN comprend ces matchs en direct de la LNH, les événements de combat UFC ainsi que du football. ESPN Plus héberge également une bibliothèque de contenus originaux ESPN à la demande, y compris toutes les séries documentaires sportives 30 pour 30 acclamées par la critique.

ESPN, d’autre part, est une chaîne de télévision qui héberge des sports, des temps forts et des talk-shows. Il diffuse des matchs de la MLB, de la NBA et de la LNH, du football du lundi soir de la NFL et du basket-ball et du football universitaires de la NCAA, ainsi que des émissions à succès telles que SportsCenter et Pardon the Interruption – dont aucune n’est disponible sur ESPN Plus. À l’heure actuelle, la seule façon d’obtenir la chaîne ESPN est de s’abonner à un câble ou forfait de diffusion en continu qui l’offre. Le moins cher service de diffusion en continu avec la chaîne ESPN est Sling TV Orange à 35 $ par mois.

Le contenu ESPN et ESPN Plus est accessible via l’application ESPN principale, qui est disponible sur toutes les principales plateformes de streaming, iOS, Android et le site Web d’ESPN.

Sarah Tew / Crumpe



Qu’y a-t-il sur ESPN Plus ?

À l’automne et à l’hiver 2022, c’est essentiellement le hockey, le soccer européen et l’UFC. ESPN est la nouvelle maison de la Ligue nationale de hockey, ESPN Plus prenant en charge tous les services de streaming hors marché de la LNH. La saison dernière, le site a également diffusé des matchs de la meilleure ligue de hockey de Russie, la KHL. On ne sait pas si ESPN continuera à le montrer, étant donné L’invasion russe de l’Ukraine. Quoi qu’il en soit, le service a récemment a accepté de diffuser du hockey féminin professionnel par l’intermédiaire de la Premier Hockey Federation et continue également d’offrir une couverture de hockey de la NCAA. Tout cela contribue à faire d’ESPN Plus le rêve d’un amateur de hockey.

ESPN Plus a également une bonne quantité de football international, mais pas tout. Non seulement il diffuse des matchs de la Liga d’Espagne et de la Bundesliga allemande, mais il abrite également du football anglais : la FA Cup, la Carabao Cup et le Community Shield, ainsi que le championnat EFL – qui est la ligue ci-dessous. la Premier League. (Il convient de mentionner que NBC a les droits sur le Premier League anglaisedont certains sont diffusés sur Peacock, tandis que CBS a les droits de l’UEFA Champions League sur son Paramount Plus service de diffusion en continu.)

En 2019, ESPN Plus est devenu le transporteur américain exclusif de tous les événements à la carte UFC. Cela inclut certains matchs gratuits dans le cadre de l’abonnement ESPN Plus. C’est également là que se dérouleront les matchs à la carte, généralement moyennant des frais supplémentaires. Pour les nouveaux clients, ESPN propose parfois des forfaits qui incluent un prix réduit sur l’abonnement d’un an, ainsi que l’accès à un match PPV.

Sarah Tew / Crumpe



ESPN Plus ne montre aucun match de basket NBA ou de football NFL en direct, mais il offre une couverture de Wimbledon et de l’US Open. Pendant la saison de baseball de la MLB, le service propose certains matchs de baseball de la Major League hors marché ainsi que le déverrouillage des archives de la MLB des jeux classiques. Il propose également du football et du basket-ball de la NCAA, ainsi que la série mondiale de la Petite Ligue pour les fans qui souhaitent regarder des athlètes prometteurs.

ESPN Plus propose également des émissions exclusives, telles que Peyton’s Places avec Peyton Manning, et la vaste bibliothèque 30 pour 30. De plus, un abonnement ESPN Plus supprime le paywall sur le site Web ESPN, vous donnant accès à tous les articles et rapports en ligne.

Qu’est-ce que ça fait d’utiliser ?

L’application ESPN héberge tout le contenu de la chaîne ESPN et du module complémentaire ESPN Plus (il n’y a pas d’application ESPN Plus dédiée). Si vous vous abonnez aux deux, vous devrez vous connecter deux fois – d’abord avec vos identifiants de connexion par câble ESPN, puis à nouveau avec votre compte ESPN Plus. Si vous avez ESPN Plus, vous pouvez personnaliser une liste d’équipes préférées dans tous les sports et l’application affichera automatiquement les jeux, les scores et la programmation dès que vous vous connecterez.

J’ai testé l’application sur Roku ainsi que sur Google TV, Apple TV et iOS, et l’expérience était similaire sur tous les appareils de streaming. Le lancement de l’application ESPN vous amène à un onglet En vedette qui répertorie une ligne des matchs en direct en cours de votre équipe. Une deuxième ligne Aussi en direct répertorie un mélange de sports en direct moins populaires, ainsi que des émissions phares en direct et des talk-shows. Faire défiler plus bas l’écran affiche une liste de ligues, telles que la LNH et la Liga. En cliquant sur ces icônes, vous accédez à un centre d’action spécifique à la ligue, y compris les matchs en direct actuels, les rediffusions à la demande et les émissions de ligue à la demande telles que La Liga Live. Il existe également des jeux classiques disponibles pour regarder à la demande et d’autres contenus liés à la ligue.

Vous pouvez également parcourir le contenu par sport. Par exemple, cliquer sur Football vous montrera les prochains matchs de football universitaire sur ESPN et ESPN Plus, ainsi que de courts faits saillants et des extraits de conférences de presse, ou des prises de vue de Stephen A. Smith.

Sarah Tew / Crumpe



La page d’accueil principale contient également une rangée pour les meilleurs choix, les épisodes en vedette des meilleures émissions de sport, y compris Debatable et Fantasy Focus Live, les jeux à venir, ainsi qu’une section dédiée à un Films Spotlight, où vous pouvez trouver les films 30 pour 30.

Mieux pour les sports en direct que les émissions à la demande

Bien que l’application ESPN ressemble à d’autres services de streaming tels que Netflix ou Disney+, il manque certaines fonctionnalités importantes qui auraient pu m’aider à mieux profiter du vaste catalogue de programmes originaux d’ESPN. Il n’y a aucun moyen d’ajouter des programmes à une liste de surveillance afin que vous puissiez les voir plus tard. J’ai trouvé que c’était un vrai problème quand j’essayais de me souvenir d’un épisode vedette de 30 pour 30 de la veille qui avait l’air intéressant, par exemple.

Heureusement, mon plus gros reproche concernant le service a été au moins partiellement corrigé. L’application dispose désormais d’une section “continuer à regarder” sur Roku et la plupart des autres appareils de streaming, ce qui vous permet de trouver facilement vos émissions à moitié terminées sans les rechercher à nouveau. Il n’est actuellement pas disponible sur iOS et lorsque vous accédez à d’autres appareils, il est enterré sur plusieurs lignes sur l’écran d’accueil.

J’ai commencé à regarder le documentaire en sept parties de Derek Jeter, The Captain, mais j’ai dû m’arrêter au milieu de la deuxième partie. Lorsque je suis retourné pour continuer mon épisode, je pouvais facilement le trouver dans la section “continuer à regarder” sur mon Roku, ainsi que sur mon ordinateur lorsque je regardais sur un navigateur. Cependant, lorsque j’ai essayé de passer à mon iPad, j’ai trouvé que l’application n’avait aucun souvenir que j’avais même commencé le documentaire. Cette incohérence est frustrante et m’a donné envie de ne même pas m’embêter avec la programmation originale d’ESPN alors que je savais que je ne pouvais la regarder que sur certains appareils.

Sarah Tew / Crumpe



J’ai trouvé beaucoup plus facile de regarder les sports en direct. J’ai trouvé l’expérience de visionnage de la LNH assez agréable, mais il manquait certaines fonctionnalités clés de l’époque de NHL.TV. Vous pouvez toujours choisir le flux à domicile ou à l’extérieur des jeux, mais il n’y a pas de mode multi-jeux où vous pouvez regarder quelques jeux à la fois. Les statistiques superposées ont également disparu, tout comme les rediffusions de buts en jeu. Il s’agit d’une version simplifiée de NHL.TV, ce qui signifie que vous pouvez regarder les matchs eux-mêmes et c’est à peu près tout.

Toutes les versions de l’application ont un paramètre qui peut masquer les scores actuels si vous cherchez à regarder une rediffusion et ne voulez pas gâcher les résultats. Cela fonctionne comme un paramètre système pour tous les sports, de sorte que vous ne verrez pas non plus les derniers scores de football ou de basket-ball avec le hockey et tout ce qui se joue ce soir-là.

J’ai préféré ESPN Plus sur l’application iOS pour iPhone et iPad, où tous les aspects d’ESPN coexistent de manière transparente. L’application commencera automatiquement à lire la vidéo – y compris les jeux de votre équipe s’ils sont activés – et vous mènera également directement aux principales actualités du site Web. L’onglet ESPN Plus de l’application comporte également une section Articles supplémentaires qui vous amène à un flux du dernier contenu en ligne ESPN Plus uniquement. L’application iOS fait un travail admirable en mélangeant les nouvelles, le contenu écrit exclusif et la vidéo en un seul endroit. Le seul inconvénient est son absence de section “continuer à regarder”, ce qui est frustrant.

Sarah Tew / Crumpe



Devriez-vous obtenir ESPN Plus?

ESPN Plus offre une couverture inégalée de la LNH et est un incontournable pour les amateurs de hockey qui se soucient du hockey mondial et de la LNH dans son ensemble. Il en va de même pour les fans de l’UFC et pour les fans de football internationaux qui s’intéressent à des compétitions autres que la Premier League et la Ligue des champions. Je ne recommanderais pas l’abonnement individuel de 10 $ à un fan de sport occasionnel, mais si vous êtes déjà abonné à Hulu et Disney Plus, obtenir ESPN Plus “gratuitement” via le forfait Disney en vaut la peine.