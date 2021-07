A été Matt DeHart un vétéran de la Garde nationale aérienne qui, après avoir passé du temps dans des cercles hacktivistes, est tombé sur des informations si explosives que le FBI l’a fait torturer physiquement lors d’un interrogatoire ? (C’est ce qu’il a affirmé lorsqu’il s’est enfui au Canada après 2013.) Ou était-il un fugitif de justifiable accusations de production et de transport de pornographie juvénile, une affaire qu’il a suggérée avait été concoctée ?

Les journalistes qui ont couvert la saga DeHart – et le résumé ci-dessus n’est que la pointe de l’iceberg – ont eu tendance à noter quand la corroboration devient impossible. La chose remarquable à propos « Ennemis de l’État », un documentaire réalisé par Sonia Kennebeck et produit par Errol Morris, un habitué des mystères épistémologiques – est qu’il est proche d’offrir des réponses décisives par oui et par non, avec des preuves pour les étayer.