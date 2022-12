Revue “Emancipation” : Will Smith dans un voyage brutal

Pendant une grande partie du drame d’époque “Emancipation”, la promesse de son titre semble cruellement hors de portée. En 1863, la liberté semble presque impossible pour les Noirs américains réduits en esclavage dans le Vieux Sud, qu’ils travaillent dans ses plantations ou qu’ils traversent ses marais. Cette promesse, cependant, représente tout ce que le héros résilient de ce film a au cours d’un voyage implacable, brutal et sinistre qui le mène à travers un paysage infernal rempli de terreur et de souffrance.

Il n’y a pas de belles blanches bienveillantes et de gentlemen polis dans “Emancipation”, aucune trace des fantasmes de plantation grotesques tant aimés par le vieil Hollywood. C’est le but du film, car il vise à montrer le prix barbare que l’esclavage fait peser sur les êtres humains, à la fois individuellement et collectivement. À cet égard, le film fonctionne comme un correctif nécessaire aux fictions familières sur grand écran sur la traite des esclaves américains même si – dans son balayage et ses rythmes narratifs, dans son accent sur un individu héroïque et dans son casting de Will Smith – il est également une aventure propulsive, alimentée par l’action de style hollywoodien.

Le pays est en guerre depuis deux ans lorsque Peter (Smith) est retiré de la plantation tentaculaire de la Louisiane où il travaille et vit aux côtés de sa femme, Dodienne (Charmaine Bingwa), de leurs enfants et de nombreux autres esclaves. Il a été enrôlé de force pour travailler au nom de la cause rebelle, au grand dam du propriétaire de la plantation. Peter, après tout, est une propriété précieuse. La séparation de la famille est un tourbillon rapide et violent de cris et de menaces, et bientôt Peter est enfermé dans une charrette tirée par des chevaux avec d’autres hommes asservis, en route vers un vaste camp pour construire des voies ferrées pour la Confédération.

Le réalisateur Antoine Fuqua s’est taillé une carrière estimable avec une série de films d’action musclés (dont le plus célèbre “Training Day”), et il apporte sa combinaison caractéristique de panache et de franchise à “Emancipation”. C’est rapide, intense et sans compromis dans sa représentation de la violence. Compte tenu du sujet sobre du film, il est également, à bon escient, moins baroque visuellement que la plupart de ses films, même si ses images – y compris le silencieux et seul Peter en fuite – parlent plus éloquemment et puissamment que n’importe lequel de ses mots. (Fuqua et le directeur de la photographie, Robert Richardson, qui est surtout connu pour son travail avec Quentin Tarantino, ont heureusement désaturé la palette de couleurs.)