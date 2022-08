Revue ‘Elvis’: un biopic exagéré arrive sur HBO Max

Elvis se dirige vers HBO Max vendredi, et avec elle vient une extravagance de la musique du roi ainsi que l’excès d’un Baz Luhrmann épique. Je recommande d’entrer en sachant que la vie tourbillonnante d’Elvis Presley était un flou écrasant et, pour le meilleur ou pour le pire, le film l’est aussi.

Elvis est un rêve fiévreux kaléidoscopique des premières années de Presley, de sa montée en puissance, de son infamie et de sa disparition éventuelle. À travers les yeux de son manager manipulateur, le colonel Tom Parker (joué par Tom Hank), nous regardons les hauts, les bas percutants et les moments indéniablement emblématiques du roi du rock ‘n’ roll dans un festin pour les sens.

Il est indéniable qu’Elvis est une montre convaincante, avec tout le faste et le glamour que vous attendez d’un biopic de Presley, mais il penche davantage vers une ode au style cinématographique de Luhrmann qu’une ode au roi.

La saveur particulière de Luhrmann en matière d’excès visuel et d’extravagance cinématographique – familière depuis The Great Gatsby de 2013 et Moulin Rouge de 2001 – domine certains des moments poignants et douloureux de la vie d’Elvis. Mais si vous pouvez surmonter le vertige et la distraction des choix les plus farfelus de Luhrmann, il y a vraiment beaucoup à aimer dans le film.

Étoile en devenir Austin Butler donne une performance tour de force en tant qu’Elvis, sa propre voix se mélangeant à celle du King pour créer une transition multicouche des années 1950 aux dernières années d’Elvis. Compte tenu du nombre d’imitateurs d’Elvis dans le monde, la capacité de Butler à assumer le rôle sans tomber dans le stéréotype est admirable – tout comme son engagement à clouer les mouvements emblématiques de Presley et The Voice.

On a dit que cela avait en fait affecté le discours quotidien de l’acteur en raison de son choix d’adopter une méthode pendant les deux années de tournage, mais soyons honnêtes: si c’est la pire chose que sa méthode d’action fait ressortir en lui, alors soit.

Le casting de soutien a fourni des résultats mitigés, avec l’Australienne Olivia DeJonge exceptionnelle en tant que Priscilla Presley malheureusement sous-utilisée. Les habitués de Luhrmann, David Wenham et Richard Roxburgh, sont solides comme toujours, mais la surprise pour moi a été la représentation moins que cohérente de Tom Hanks du colonel Tom Parker.

Alors que les prothèses font la plupart du travail lourd, un accent incohérent et une présence caricaturale rendent difficile de suspendre l’incrédulité que nous regardons quelqu’un d’autre que Tom Hanks avec un faux nez. En tant que fan de longue date de Hanks, il m’est difficile d’admettre qu’il est facilement le maillon le plus faible de l’ensemble.

En fin de compte, ma plus grande critique est que le temps d’exécution gonflé a rendu le rythme désordonné, les 40 dernières minutes étant deux fois plus longues que les premières. Parfois, cela ressemble à une excuse pour présenter tous les costumes et chansons emblématiques d’Elvis, ce qui est compréhensible – c’est en grande partie pourquoi le public se présentera – mais il y a tellement d’histoires d’Elvis manquées au profit d’un collage plus prismatique.

Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher de tomber amoureux de tout Elvis, rassurez-vous, les moments mémorables, les tenues, les smolders et les chansons ne manquent pas. La rumeur dit que Priscilla elle-même a même félicité Luhrmann et Butler et a déclaré que le film l’avait fait pleurer, ce qui, vous ne pouvez pas le nier, est une sacrée approbation.