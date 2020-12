Drame d’époque surréaliste inspiré d’événements réels, «Effigie – Poison et la ville» d’Udo Flohr met en scène les multiples morts entourant une belle veuve dans les années 1820 à Brême, en Allemagne. Wordy et guindé (il est dérivé d’une pièce de théâtre), ce premier petit budget bénéficie néanmoins d’une performance centrale envoûtante de Suzan Anbeh comme le tueur en série réel, Gesche Gottfried. (Nul autre que Rainer Werner Fassbinder a fait un film sur elle en 1972.) Connue localement sous le nom de «L’Ange de Brême», elle nourrit les pauvres et réconforte les mourants. Mais lorsque Gesche est soupçonné de plusieurs empoisonnements, le sénateur Droste (Christoph Gottschalch) et son légiste pionnier et intelligent, Cato Böhmer (une excellente Elisa Thiemann), doivent enquêter.

Une surface calme, presque sereine, dissimule un complot chargé de tensions: entre stase et progrès, folie et raison, avancement des femmes et misogynie qui les retient. Brême, ville portuaire, est menacée par l’arrivée des chemins de fer, une innovation défendue par Droste et contrée par le maire et les chefs d’entreprise. La politique saigne dans l’enquête sur l’homicide alors que la séduisante Gesche, qui prétend qu’une voix séduisante lui a dit de tuer, distrait Droste de la sottise de ses ennemis.