Revue Edifier NeoBuds S : écouteurs Snapdragon Sound

En un coup d’œil Note d’expert Avantages ANC fort

Bonne autonomie de la batterie

Son du Muflier Les inconvénients Nécessite une application pour accéder à toutes les fonctionnalités

Snapdragon Sound uniquement disponible avec certains téléphones

Pas cher Notre avis Un ANC puissant, un son de haute qualité et une longue durée de vie de la batterie font des Edifier NeoBuds S une option tentante pour ceux qui veulent des écouteurs haut de gamme. Vous devrez télécharger l’application si vous souhaitez profiter pleinement de l’expérience, et rappelez-vous que Snapdragon Sound est actuellement limité à une poignée de smartphones.

Les écouteurs avec suppression active du bruit (ANC) sont de plus en plus courants de nos jours. Le nouveau Edifier NeoBuds S est le nouveau nom à entrer dans cette arène, armé de la nouvelle plate-forme Snapdragon Sound (d’où le S) et d’un design funky.

Alors, est-ce un nom auquel vous devriez prêter attention ? Et qu’est-ce que le Snapdragon Sound de Qualcomm exactement ?

Conception et construction

Bel emballage

Étui à clapet futuriste

Indice d’étanchéité IP54

Mes premières impressions sur les NeoBuds sont très bonnes. La boîte de présentation est solide, bien rembourrée et présente un design à rabat esthétiquement agréable.

Sous le boîtier de charge, il y a aussi un autre niveau qui abrite le câble de charge, un étui souple, ainsi qu’une gamme d’embouts de différentes tailles pour les écouteurs, qui sont tous codés par couleur, ce qui est une belle touche. Si la première bouchée est avec l’œil, alors Edifier dresse une belle table pour le festin.

Le retrait du boîtier de charge révèle un design légèrement épais qui est un mélange de plastique et de métal. Une finition mate recouvre la majorité du châssis en plastique, avec une plaque métallique sur le couvercle qui porte le logo Edifier.

Contrairement à la majorité des écouteurs sans fil que j’ai testés récemment, cet étui a un couvercle à clapet qui vous permet un accès facile aux écouteurs, par opposition aux couvercles rabattables qui peuvent être un peu plus délicats lorsqu’il s’agit de retirer les bourgeons.

Sous le logement des écouteurs, il y a un petit bouton que vous utilisez pour entrer en mode d’appairage. Ceci est indiqué par la fine bande LED qui s’allume chaque fois que vous ouvrez le boîtier, que vous le branchez pour charger ou que vous appuyez sur le bouton d’appairage. Si vous téléchargez l’application Edifier Connect qui l’accompagne, vous pourrez non seulement accéder à des modes supplémentaires pour les écouteurs, mais également attribuer jusqu’à sept couleurs différentes pour la bande LED.

À l’arrière du boîtier, vous trouverez un connecteur USB-C pour charger les NeoBuds via le câble fourni.

Les bourgeons eux-mêmes sont un tarif assez standard, arborant un design intra-auriculaire avec des tiges externes courtes. Edifier intègre trois microphones dans chaque bourgeon pour faciliter non seulement la possibilité de passer et de recevoir des appels téléphoniques mains libres, mais également de capturer les sons ambiants pour le système de suppression active du bruit.

Les commandes du robinet sont situées à l’extérieur des tiges et peuvent prendre un peu de temps pour s’y habituer. À plusieurs reprises, j’ai constaté que je touchais la mauvaise zone lorsque j’essayais de mettre la lecture en pause, de changer de mode sonore ou de répondre aux appels entrants. C’est souvent le cas lors du déplacement entre différents écouteurs, mais je dois dire que les NeoBuds ont pris beaucoup plus de temps pour s’y habituer que ce que j’ai trouvé avec les modèles précédents.

Une fois que mon système de ciblage était pleinement opérationnel, j’ai pu utiliser les bourgeons en toute confiance sans trop de commandes manquées, mais ce n’était toujours pas assez cohérent pour les bourgeons à ce prix. Cela a cependant changé lorsque j’ai installé l’application, car il existe un contrôle de sensibilité qui vous permet d’ajuster la réponse de la zone tactile. Augmenter un peu cela a apporté une amélioration instantanée, les commandes devenant beaucoup plus fiables et réactives.

Une chose qui ne devrait pas être un problème pour quiconque utilise ces écouteurs est d’être pris sous la pluie et de s’inquiéter de tout dommage potentiel, car les NeoBuds S bénéficient d’un indice de protection IP54. Cela signifie qu’ils devraient aller bien si vous êtes pris sous une averse ou si vous les utilisez lors d’une séance de gym particulièrement en sueur.

Qualité sonore

Plusieurs modes ANC

Bon son dans l’ensemble

Application dédiée requise pour accéder à toutes les fonctionnalités audio

Le son est délivré par un haut-parleur à armature équilibrée Knowles de conception hybride et des haut-parleurs dynamiques de 10 mm dans chaque bourgeon.

Prêt à l’emploi, l’Edifier NeoBuds S propose deux modes sonores : Ambient et High Noise Cancellation. Ceux-ci sont accessibles en appuyant deux fois sur l’écouteur gauche, avec une interface vocale annonçant ensuite le mode dans lequel vous vous trouvez.

En mode ambiant, les écouteurs utilisent les microphones pour introduire une quantité subtile de bruit de fond dans votre environnement. Cela vous permet de toujours entendre les annonces de la station, votre nom étant appelé dans un cabinet médical ou lorsque quelqu’un commence à vous parler au bureau. C’est un son très ouvert qui mélange votre environnement et la musique que vous écoutez de manière équilibrée.

Le passage au mode High Noise Cancellation introduit une expérience beaucoup plus isolée et intime grâce à ses capacités de -42 dB. On note un raffermissement immédiat des basses fréquences, les aigus étant atténués grâce à la suppression du bruit de fond utilisé en mode ambiant. Cela ne signifie pas que vous perdez tout le haut de gamme, car le spectre de fréquences offert par l’ANC est riche et représentatif du contenu enregistré d’origine.

Fondamentalement, les NeoBuds S sonnent très bien dans les deux modes, mais si vous voulez bloquer votre environnement, l’ANC fait un travail décent. Vous pourrez toujours entendre des bruits proches, mais dans l’ensemble, cela devrait aider à atténuer les distractions autour de vous.

Le couplage des NeoBuds avec mon ordinateur portable a donné lieu à un contenu vidéo bien synchronisé avec l’audio, aidé par la connexion Bluetooth 5.2, ce qui n’est pas toujours le cas avec les écouteurs sans fil. Donc, si vous voulez profiter de Netflix ou de YouTube sans ennuyer ceux qui vous entourent, l’utilisation des NeoBuds S signifie que vous n’aurez pas à supporter la vue époustouflante des lèvres qui bougent et des mots qui apparaissent si longtemps après.

Il existe également un mode de jeu disponible, qui synchronise l’audio avec l’action rapide sur votre téléphone.

Application Edifier Connect

Si vous souhaitez profiter de la suite complète d’options audio, l’application Edifier Connect est requise. Une fois téléchargé et installé sur votre appareil Android ou Apple, vous trouverez instantanément une gamme de nouveaux modes et outils qui peuvent vous aider à personnaliser les sons que vous obtenez des NeoBuds S.

Outre les deux modes sonores par défaut, il existe également trois autres options ANC. Il s’agit du mode Normal (ANC désactivé), de la réduction du bruit et de la réduction du vent. Je suppose que ceux-ci sont limités à l’application afin de ne pas submerger l’auditeur avec trop de modes à exploiter sur les bourgeons eux-mêmes.

Ils fonctionnent tous assez bien, même si avec tout le beau temps que nous avons eu récemment, je n’ai pas pu tester le mode de réduction du vent aussi complètement que je l’aurais souhaité.

Il existe également trois profils sonores disponibles dans l’application Edifier Connect, qui sont essentiellement des paramètres d’égalisation. Deux sont prédéfinis (classique et dynamique), tandis qu’un troisième vous permet de personnaliser les paramètres selon vos préférences. J’ai trouvé le mode Classic un peu sombre, avec les haut-médiums pas trop proéminents, cela a été adressé en Dynamique qui a ouvert davantage le son.

Il y a une bonne quantité de contrôle disponible dans le mode personnalisé, avec quatre curseurs vous permettant d’amplifier certaines zones du son, puis de les affiner en sélectionnant les bandes de fréquences centrales. Heureusement, tous les résultats sont joués en direct au fur et à mesure que vous les modifiez, vous n’avez donc pas besoin d’un diplôme d’ingénieur du son pour tout comprendre.

Lorsque vous trouvez un paramètre qui vous convient, vous pouvez l’enregistrer sous un nom spécifique. Cela peut être répété avec plusieurs configurations, ce qui signifie que vous pouvez personnaliser vos préférences pour les styles de musique ou l’audio parlé, puis y accéder en quelques clics à une date ultérieure.

L’application vous permet également d’attribuer certaines commandes aux robinets des écouteurs. Ainsi, si vous préférez un contrôle du volume plutôt que de sauter une piste lorsque vous appuyez trois fois sur le bouton droit, vous pouvez le configurer via l’application. Il en va de même pour les modes ANC, qui peuvent tous être ajoutés ou supprimés afin que vous vous retrouviez avec ceux auxquels vous souhaitez accéder en appuyant plutôt qu’en utilisant l’application à chaque fois.

De toute évidence, l’un des principaux arguments de vente des Edifier NeoBuds est la prise en charge de la plate-forme audio Snapdragon Sound. Cela combine les technologies aptX Adaptive, Aqstic et autres de Qualcomm pour fournir un son jusqu’à 24 bits, 96 kHz sans perte avec une faible latence.

Qualcomm vise à rendre les connexions sans fil aussi bonnes que les connexions filaires avec ce système, mais pour l’utiliser, vous aurez également besoin d’un smartphone certifié avec un processeur Qualcomm Snapdragon compatible. Pour le moment, il n’y en a pas beaucoup, les produits phares Xiaomi, Motorola et iQOO étant les plus répandus. La société fournit une liste d’appareils compatibles afin que vous puissiez voir si le vôtre pourra accéder à toutes les fonctionnalités de Snapdragon Sound.

Comme je n’avais accès à aucun de ces appareils pendant ma période de test, je n’ai pas pu faire l’expérience de Snapdragon Sound, et cela sera également vrai pour vous, à moins que vous n’ayez un combiné certifié. Assurez-vous donc de vérifier la liste de compatibilité si cette fonctionnalité particulière vous intéresse – recherchez le logo Snapdragon Sound lors de l’achat d’un téléphone.

Autonomie et charge de la batterie

Batterie 55mAh (écouteurs)

Longue durée de vie de la batterie

Recharge rapide de 10 minutes pour 1,5 heure d’écoute

Les NeoBuds S durent longtemps lorsqu’ils sont retirés de l’étui. En utilisant divers paramètres ANC, j’ai réussi à obtenir environ 5 heures d’écoute à partir d’une seule charge. Edifier indique que cela passera à 6 heures si vous choisissez plutôt le mode Normal (non ANC). L’un ou l’autre de ces chiffres est respectable et signifie que vous devriez pouvoir terminer votre trajet du matin ou votre séance de gym sans avoir à les rebrancher.

Si vous avez besoin de le faire, alors 10 minutes dans le boîtier vous accorderont environ une heure et demie d’écoute, tandis que la meilleure partie d’une heure les rendra à pleine puissance. Le boîtier lui-même fournit environ trois recharges complètes et prend environ deux heures pour reconstituer complètement ses cellules.

Prix ​​et disponibilité

À 179,99 £ / 179,99 $, les Edifier NeoBuds S sont confrontés à une concurrence féroce. Pour environ le même prix, vous pouvez vous procurer le très bon Xiaomi Buds 3T Pro ou le Samsung Galaxy Buds 2, encore moins cher, qui sont tous deux également dotés de l’ANC.

Bien que ce soient de dignes adversaires, les NeoBuds S offrent un excellent mélange de qualité sonore, d’ANC et de commandes de personnalisation, ce qui leur donne l’avantage à mon avis.

Les Edifier NeoBuds S sont disponibles directement en ligne auprès de l’entreprise elle-même ou auprès de détaillants tels que amazon Royaume-Unis ou Amazon États-Unis.

Verdict

Les Edifier NeoBuds S offrent un excellent mélange de design, de confort et de performance. Les modes ANC puissants en font l’un des meilleurs que j’ai essayés à ce prix, tandis que le son global est excellent.

Vous devrez cependant vous assurer d’installer l’application qui l’accompagne, car j’ai trouvé que les commandes tactiles étaient très aléatoires jusqu’à ce que j’augmente la sensibilité, et la majorité des fonctionnalités audio sont également déverrouillées via le logiciel.

Snapdragon Sound est un ajout intéressant, mais il est actuellement limité à une poignée d’appareils, alors assurez-vous d’en tenir compte si vous envisagez un achat.

