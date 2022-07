Revue ‘Earwig’: Danse Macabre

Vers le début de “Earwig”, le dernier voyage dans le plus sombre des terriers de lapin de la réalisatrice française Lucile Hadzihalilovic, une fillette de 10 ans admire une peinture de paysage, assise devant elle dans une image similaire à la célèbre scène de “Poltergeist .” Fascinée, elle passe ses doigts sur la toile rugueuse et ses couleurs vibrantes ; c’est un moment qui n’est pas sans rappeler l’expérience de regarder le film, qui peut donner l’impression d’être hypnotisé par des natures mortes troublantes et palpables du domaine inconscient. Situé quelque part dans l’Europe du milieu du siècle (bien que tout semble avoir été arraché d’une nouvelle gothique du XIXe siècle), “Earwig” se déroule principalement à l’intérieur, entre les murs jaunis et sans fenêtre d’une habitation presque vide. La fille, Mia (Romane Hemelaers), a des dents faites de glace, qui sont fondues et remodelées chaque jour par Albert (Paul Hilton), un homme cadavérique dont les suzerains invisibles et menaçants lui donnent des ordres cryptiques au téléphone.

Comme dans ses films précédents, Hadzihalilovic explore les tensions psychiques d’une existence cloîtrée et ritualisée – prenant cette fois le point de vue d’un adulte (Albert) pour créer un drame lâche autour de l’événement de la libération de Mia. Un jour, les patrons disent à Albert qu’il ne servira plus de gardien de la jeune fille, bouleversant sa routine utérine et l’envoyant dans une frénésie macabre avec des visions de ce qui pourrait être sa femme décédée depuis longtemps, une effusion de sang à la bouteille brisée et un suicide choquant. tentative au lac. Ces événements sont tissés ensemble par une partition étrange scintillante et des lumières floues qui fonctionnent comme des cartes de titre.