Revue du week-end: Palace Pier présente un spectacle de Lockinge | Actualités des courses

Palace Pier était l’attraction vedette samedi alors qu’il produisait une performance électrisante pour remporter les Al Shaqab Lockinge Stakes à Newbury.

Expulsé du favori 1-2 à la suite d’un arc saisonnier gagnant à Sandown, Palace Pier était tout simplement bien trop bon pour le peloton du groupe 1 aux mains de Frankie Dettori.

Alors que la finaliste Lady Bowthorpe a couru la course de sa vie pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas simplement d’une procession, Palace Pier était un vainqueur confortable de longueur et demie, ce qui a incité son jockey à penser qu’il pourrait être parmi les meilleurs milers qu’il ait. monté.

Dettori a déclaré: « Il adore sa course et il est l’un des meilleurs milers que j’ai jamais couru. Je suis ravi que ce ne soit que le début de la saison.

« Il pourrait être le meilleur que j’aie jamais monté, mais il devra d’abord gagner une série de groupes un pour être le meilleur – pour le moment, tout est au bon endroit. J’en ai piloté quelques-uns. – Barathea, Dubai Millennium et Mark Of Esteem pour n’en nommer que quelques-uns. «

John Gosden, qui entraîne le poulain en partenariat avec son fils Thady, pense que Palace Pier pourrait encore faire sa marque sur de plus longues distances.

Il a dit: « Je pense qu’il (obtenir un mile et quart), il se détend si bien – vous pouvez le mettre où vous voulez dans une course, donc dans cette mesure nous pourrions faire (intensifier), mais c’est assez évident à cette étape pour aller au Queen Anne (à Royal Ascot) et y réfléchir après ça, si on veut changer de voyage.

« Je pouvais voir cela (Juddmonte International) comme une cible très possible pour lui – comme vous le savez, Royal Ascot à l’Eclipse est très serré, environ 16 jours, donc c’est assez difficile s’ils ont eu une course difficile à Ascot pour revenir. en 16 jours.

« Je pense que le Juddmonte serait une forte possibilité, mais il y a une petite course en France appelée le Prix Jacques le Marois en même temps, même si arriver en France est assez difficile maintenant. »

Al Aasy a suinté la classe et est maintenant un prix court pour la Coronation Cup après ce qui équivalait à une promenade de victoire dans les Al Rayyan Stakes.

L’entraîneur William Haggas a déclaré: « Il a très bien gagné. Il s’est bien installé et a très bien gagné et je ne peux pas vraiment en dire plus, car il ressemble à ça à la maison – c’est un cheval talentueux », a déclaré Haggas, qui ne s’est jamais caché. son admiration pour sa charge.

« Il a bien fait cette année et nous découvrirons dans la Coronation Cup – car c’est là qu’il va ensuite – à quel point il est bon. »

Royal Ascot pourrait être à l’ordre du jour de Creative Force après avoir blitzé ses rivaux dans les BetVictor Carnarvon Stakes, bien que Charlie Appleby soit limité dans ses options car le châtaignier est un hongre.

Il a déclaré: « Malheureusement, il ne se qualifie pas pour le Commonwealth, mais le maillot pourrait être une possibilité. Sinon, nous le passerons à la société du Groupe sur six. Il s’installe, alors il se donne une chance. »

John Leeper a gardé ses rêves de Cazoo Derby vivants avec la victoire dans les Betway Fairway Stakes à Newmarket.

Elevé dans le violet par Frankel sur le brillant racemare Snow Fairy d’Ed Dunlop, l’imposant poulain porte le nom du défunt père de l’entraîneur et a suggéré qu’il était un artiste intelligent en devenir avec un succès catégorique lors d’un événement novice à Newcastle le mois dernier.

Monté nettement en classe au niveau Listed sur le Rowley Mile, le favori 6-4 a presque tout mal fait au début alors que William Buick faisait de son mieux pour le faire s’installer, mais il était finalement bien au sommet de la ligne, regardant comme deux autres stades seraient bien dans sa boussole.

« Il porte le nom de mon père – c’est donc à peu près autant de pression que possible », a déclaré Dunlop.

«Il (Buick) a dit que c’était une farce de course, car ils ont trotté aussi longtemps que possible.

« Il était un peu vif, frais et inexpérimenté, mais il ne peut que s’améliorer avec plus de course.

« Je suis sûr que la propriétaire (Cristina Patino) voudra aller à Epsom – elle a eu le rêve de le faire, et tant qu’il va bien, c’est ce que nous ferons. »

Aidan O’Brien vient de se voir refuser un doublé en Classique en France dimanche alors que Mère Terre a échoué dans la Poule d’Essai des Pouliches, tandis que son partenaire St-Marc a triomphé dans les Poulains.

À propos de son poulain gagnant, O’Brien a déclaré: « Il accélère très bien. Il a la possibilité d’aller à Ascot ou de revenir pour le Derby français. Le plan initial était qu’il irait aller-retour pour le Derby français. »

La Terre Mère n’a pas réussi à ajouter à son triomphe à Newmarket 1000 Guinées dans l’équivalent français, trouvant l’outsider 66-1 Coeursamba une teinte trop bonne sur la ligne.