Revue du Turbine Hall de Mire Lee – aussi kitsch que des décorations d’Halloween défraîchies | Art et conception

TLa commande Turbine Hall d’ate Modern est toujours une perspective intimidante pour un artiste. Depuis que Louise Bourgeois a occupé l’espace pour la première fois en 2000, peu après l’ouverture du musée, avec ses tours et sa gigantesque araignée, 22 commandes ont été réalisées, certaines plus mémorables que d’autres.

Nous avons eu des couchers de soleil artificiels et une fête foraine de toboggans. Nous avons vu des tas de graines de tournesol en céramique, une fissure dans le sol, de nombreux tissus suspendus et des cordes nouées, une installation sonore, des conteurs en direct, une énigme spatiale, des poissons flottant dans les airs et un truc de fémidom géant. Quelle est la suite ? Nous nous sommes familiarisés avec l’inconnu et l’attente rivalise désormais avec un certain ennui. En plus d’être une invitation, la commission (parrainée par Hyundai depuis 2015) est également un défi, car chacune restreint les options formelles pour celui qui viendra ensuite.

Que diriez-vous d’installer une turbine dans le Turbine Hall et de redonner à l’espace sa fonction d’origine de centrale électrique de Bankside ? artiste coréen La plaie ouverte de Mire Leela 23e commission Turbine Hall, s’ouvre aujourd’hui avec une grande turbine suspendue dans les airs dans cet immense espace. Cela ressemble à un moteur à réaction en partie démonté, rouillé, enduit de graisse et réutilisé, à la manière de Mad Max de la fin du monde. Certaines parties de la turbine tournent par intermittence, tandis que des tubes de silicium biomorphiques inquiétants s’enroulent et se déroulent de son mécanisme, se balançant paresseusement dans l’air et dégoulinant d’un liquide brunâtre dans un grand bac métallique incliné sur le sol, où le liquide innommable s’accumule et se solidifie lentement. .

Peaux raflées… Plaie ouverte de Mire Lee. Photographie : Kirsty Wigglesworth/AP

Au fur et à mesure que la matière sèche autour des armatures en fil de fer courbé, les feuilles figées sont évacuées vers l’arrière de l’espace pour sécher, avant d’être soulevées sur des chaînes, pour pendre au-dessus de nos têtes et capter les courants d’air intérieur. Il y en a déjà quelques dizaines là-haut. Au fur et à mesure que la commande se poursuit, de plus en plus de ces peaux raflées seront hissées, certaines plus haut, d’autres plus bas, sur toute la longueur de l’espace. La meilleure chose à propos d’Open Wound est l’idée du travail en tant que processus, la commande de Lee se développant au fur et à mesure que le spectacle continue. Mais, bien sûr, ce sera toujours la même chose.

Diverses barrières et chandeliers métalliques maintiennent les visiteurs à distance. Vous voulez voir de plus près, mais l’ensemble de l’assemblage au centre de tout cela me rappelle trop cette scène terrifiante du film Alien de Ridley Scott en 1979, où Harry Dean Stanton part à la recherche du chat perdu du vaisseau spatial dans l’obscurité dégoulinante parmi les cliquetis. chaînes et rencontre l’Alien à la place. Cela peut être ou non une référence délibérée de la part de Lee, qui, il y a deux ans, a exposé son travail aux côtés d’Alien Xenomorph de HR Giger dans un spectacle en Allemagne.

L’art de Lee vise l’abject et le douloureux, l’effrayant et le dégoûtant. Dans ses installations, elle a montré une vidéo de sa mère endormie et, dans la même émission, s’est appropriée une vidéo, trouvée en ligne, de la pratiquante du porno Veronica Moser, parlant de sa fixation pour les excréments. Lee a exposé de vieilles bétonnières bouillonnantes de glu et de petits objets cliquetants, comme autant de maux d’estomac. Aujourd’hui âgée d’une trentaine d’années, elle a réalisé des sculptures qui ressemblent à des arrangements d’os et d’intestins ensanglantés, souvent animés par des tubes intestinaux, des fuites lymphatiques et des excrétions corporelles. Mais bien sûr, tout cela est faux. Nous connaissons trop bien ce genre de choses. Rencontrer ses œuvres dans les grandes biennales, c’est toujours la même chose, j’ai souvent pensé. La seule chose qui m’inquiète, c’est si j’ai des affaires sur mes vêtements ou dans mes cheveux. L’abject trop cuit de Lee n’est pas assez abject. C’est lamentable, mais pas dans le bon sens. Ça ne sent même pas.

L’utilisation par Lee de matériaux quotidiens et souvent organiques rappelle les générations précédentes d’artistes qui ont choisi de travailler avec des matériaux et des objets similaires. Ils l’ont fait en partie pour des raisons économiques, mais aussi parce que ces matériaux comportent une multitude d’associations, parmi lesquelles l’impermanence n’est pas la moindre. Par exemple, il y a quelque chose de désespéré et d’émouvant à regarder de nombreux Les sculptures d’Eva Hesseune cinquantaine d’années après qu’elle les ait fabriqués. Les vaisseaux de Hesse et les membranes en latex étirées sont désormais irrémédiablement pourris, figés et en décomposition (et ils dégagent une forte odeur de vieux caoutchouc). Brûlés à la cigarette et au chalumeau, certains d’entre eux Membranes diaphanes en polyéthylène d’Alberto Burri (également fabriqués dans les années 1960) sont d’une qualité horrible et endommagée. Vous vous inquiétez pour l’agresseur invisible. Les amas de graisse figés de Joseph Beuys, et Les feuilles de nylon de Gustav Metzger détruites par l’acide chlorhydrique et le feu parlaient tous, indirectement, des horreurs de la Seconde Guerre mondiale.

Matériel Mad Max… La plaie ouverte de Mire Lee. Photographie : Oliver Cowling avec Lucy Green/© Tate

Les artistes se sont souvent tournés vers la misère d’être dans le corps. Parfois, ils l’ont fait pour nous donner une leçon de religion ou pour nous instruire sur les misères et la brièveté de la vie, et parfois parce que, comme Francis Bacon, ils aiment ce genre de choses, et même s’en amusent. Mais barboter dans les entrailles et couper à travers la peau pour atteindre les plaies purulentes sous ce fléau de l’humanité devient lassant, et c’est un pari artistique aux rendements décroissants, surtout quand nous J’ai tous été témoins de tant de choses, de première main ou par procuration, livrées dans nos foyers et sur nos appareils toutes les heures. De nos jours, il est difficile de trouver chez Lee des allusions à la mortalité qui soient bien plus que du kitsch. Tous ces lambeaux ressemblent à la banderole du jour du mariage de Miss Havisham dans Les Grandes Espérances de Dickens, ou aux bannières fanées d’une armée accrochées en commémoration dans une église, ou à tout un décor d’Halloween prêt à être jeté le premier novembre.

Sur un mur latéral, le « panneau d’interprétation » de la Tate nous indique que le bâtiment donne en quelque sorte naissance à ces peaux et que les histoires complexes de l’industrie sont impressionnantes par leur violence et leur ampleur. « Open Wound nous invite à nous délecter d’émotions contradictoires, de la crainte et du dégoût à la compassion, à la peur et à l’amour », poursuit le texte, paragraphe après paragraphe. Les comparaisons entre ce que Lee a fait avec les vêtements de mineurs accrochés dans les bains de mine ne me dérangent pas, ou le fait qu’Open Wound soulève les fantômes du passé du bâtiment, mais se faire dire ce qu’il faut ressentir semble toujours autoritaire – et d’une manière ou d’une autre. désespéré.