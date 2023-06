Revue du siège du conducteur (AKA Identikit) – Elizabeth Taylor captive dans le mystère bizarre des années 70

jeC’est Liz Taylor, l’apogée des années 70, dans ce film saisissant de bizarrerie réalisé par le cinéaste italien Giuseppe Patroni Griffi en 1974, qu’il a co-adapté de la nouvelle de 1970 de Muriel Spark et qui est sorti sous le titre Identikit aux États-Unis. Avec ses grosses lunettes de soleil et ses cheveux noirs de jais ébouriffés en permanence, Taylor donne une performance intense et plus que légèrement alarmante dans un mystère psycho-existentiel absurde, légèrement daté mais très regardable, un cousin des thrillers paranoïaques de l’époque. Il a été tourné par Vittorio Storaro, qui dirige à plusieurs reprises des sources lumineuses vers la caméra de sorte que les personnages bougent souvent comme des ombres derrière une lueur déconcertante, ce qui fait partie du puzzle distinctif du film.

Taylor joue Lise, une femme célibataire d’un certain âge qui est clairement au bord de la dépression. Lise vit à Hambourg, où on la voit acheter des vêtements multicolores et étrangement criards dans un grand magasin, terrorisant avec audace les vendeurs et annonçant que ces vêtements sont appropriés pour les climats chauds et méridionaux vers lesquels elle dit se diriger. Nous voyons d’abord Lise dériver dans un département surréaliste rempli de mannequins nus; peut-être que The Driver’s Seat a eu une influence sur Peter Strickland.

Dans l’avion et dans la ville elle-même, elle a des rencontres profondément étranges et tendues avec des hommes, dont la plupart veulent avoir des relations sexuelles avec elle, comme l’effrayant homme d’affaires et passionné de régime macrobiotique Bill, joué par Ian Bannen – la casserole juste sur le avion pour révéler son visage souriant est l’un des moments les plus inquiétants du film. Il y a aussi le garagiste Carlo (Guido Mannari), qui sauve Lise à Rome après qu’elle soit étourdie et traumatisée en assistant à une tentative d’assassinat à la voiture piégée dans les rues; un autre décor profondément onirique et troublant.

Lise se lie d’amitié avec une petite vieille dame, Mme Fiedke (Mona Washbourne), mais semble impatiente de l’abandonner. Elle a également une rencontre avec un aristocrate anglais distrait; il s’agit d’un camée extraordinaire d’Andy Warhol (qui a bien sûr créé le portrait sérigraphié emblématique de Taylor en 1963). Mais son lien le plus proche semble être avec le sensible et nerveux Pierre (Maxence Mailfort) qui a paniqué de son comportement prédateur dans l’avion et qu’elle traque en urgence. Lise a besoin d’un homme : non pas pour lui faire l’amour, mais pour l’assassiner, une étrange envie thanatotique soulignée par des épisodes flashforward stridents dans lesquels la police interroge toutes les personnes impliquées.

Peut-être qu’un public contemporain ne sera pas convaincu par cette vanité centrale, de la même manière que Martin Amis a trouvé certaines lectrices peu convaincues par son trope «assassiné» dans London Fields. Mais Taylor elle-même le vend avec une performance authentiquement folle, une sorte de virage quasi-Blanche DuBois d’une star qui n’était peut-être pas tout à fait réconciliée en 1974 avec cette phase de sa carrière. Son personnage ne semble jamais vraiment savoir à qui elle parle ni pourquoi ; et la représentation de Taylor est hammy mais d’une manière ou d’une autre très subtile. La scène dans laquelle elle fait la queue à l’enregistrement à l’aéroport et semble s’éloigner pendant que l’homme derrière le bureau lui pose des questions est vraiment fascinante. Malgré le titre, et malgré la scène où elle échappe hardiment à une tentative de viol, Lise n’est pas aux commandes ; quelqu’un ou quelque chose d’autre guide sa vie et son destin.