Revue du segment technologique israélien : des temps difficiles

Par Ilan Furman, CFA

Israël, le pays le plus connu pour ses réalisations technologiques, est en pleine guerre contre le terrorisme. Même si la situation actuelle est difficile, nous continuons de constater la résilience, l’intégration mondiale et le potentiel à long terme de l’écosystème technologique israélien.

L’écosystème technologique israélien en pleine guerre

Depuis le 7 octobre, suite à une attaque meurtrière du Hamas, Israël en général et son secteur technologique en particulier sont sous tension. Actuellement, de nombreux employés sont enrôlés dans la réserve, et le pays est confronté à une capacité de déplacement limitée et à une instabilité géopolitique. Cependant, malgré tous ces défis, le secteur continue non seulement de poursuivre ses objectifs commerciaux, mais également de soutenir ses objectifs civils et humanitaires.

La majeure partie de l’activité se déroule sur le plan civil – certaines entreprises technologiques ont converti leurs bureaux pour héberger des réfugiés du sud et du nord d’Israël, d’autres ont permis un accès gratuit à leurs produits et services, apportant ainsi un soulagement à la population locale. Sur le plan humanitaire, il y a également de l’activité. Par exemple, les entreprises appliquent différentes méthodologies pour aider, localiser et ramener les otages.









Le segment technologique israélien joue également un rôle dans la défense d’Israël. Cela conduit à une innovation significative dans le domaine de la défense. L’Iron Dome est à l’avant-garde de cette innovation. Il s’agit d’un système de défense qui aide à protéger les villes et les civils en interceptant et en détruisant les roquettes en vol. Ce système a été activement utilisé pour sauver des vies et a suscité beaucoup d’intérêt dans le monde entier.

Du point de vue de la continuité des activités, plusieurs facteurs soutiennent le secteur en ces temps difficiles :

Le segment technologique israélien est très mondial avec plus de 450 multinationales présentes en Israël et employant environ 70 000 employés. Les exemples comprennent Google, Microsoft, Amazone, Nvidia, Métaet plein d’autres.

Les start-ups israéliennes sont des entreprises mondiales : elles vendent leurs produits et services dans le monde entier. Ils résistent donc assez bien au scénario économique et politique en Israël.

Talent – ​​le talent humain, principal moteur et contributeur de la locomotive technologique israélienne, est présent et extrêmement motivé.

Travail à distance – post-Covid et en tant que nation en démarrage – les solutions de travail à distance sont extrêmement efficaces dans l’environnement technologique israélien.

Le segment technologique israélien est très intégré au segment technologique mondial – exemples :

Le segment technologique israélien continue d’être très intégré au segment technologique mondial. Il s’agit d’un facteur clé de la résilience de ce secteur. Examinons plusieurs exemples ci-dessous, indiquant et soutenant l’attente d’une trajectoire prospère.

De nombreux conducteurs du monde entier sont très reconnaissants envers Waze, l’application de navigation GPS. Cette application a été développée en Israël et acquise par Google en 2013.

Israël est un leader dans le domaine de la technologie AG. Le pays a développé des techniques d’irrigation avancées, des cultures résistantes à la sécheresse et des solutions d’agriculture de précision qui contribuent à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire mondiale.

Mobileye, une société israélienne spécialisée dans le domaine innovant de la technologie de conduite autonome, a été rachetée par Intel pour 15,3 milliards de dollars en 2017.

Actuellement, alors que le monde suit de près la tendance de l’IA et le fabricant de puces Nvidia, il est important de se souvenir de Mellanox – une entreprise israélienne qui a joué un rôle important dans l’adoption de l’IA en fournissant les solutions hautes performances nécessaires qui prennent en charge l’évolutivité de l’IA et la charge de données d’apprentissage automatique. Nvidia a fini par racheter Mellanox en 2019 pour 6,9 milliards de dollars.

Même en ces temps incertains, Israël reste une véritable puissance technologique offrant des opportunités aux investisseurs du monde entier.