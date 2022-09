En un coup d’œil Note d’expert Avantages Trois mesures de pureté de l’air

Le Fjord est un purificateur d’air qui a du style. Il est fabriqué par Jya, qui fait partie de Smartmi, qui est une société Xiaomi. Il est gris bronze avec une garniture chromée autour de la grille du ventilateur. Les entrées d’air sont circulaires, le panneau de commande à écran tactile est circulaire et les coins arrondis lui donnent un aspect lisse et plus organique.

Debout à 53,5 cm, le Fjord n’a pas de poignées et pèse environ 14,3 lb (6,5 kg). Pour cette raison, il est difficile à soulever, alors Jya a fait sauter le tout sur des roues à 360 degrés, très similaires à celles que vous obtenez sur les valises à roulettes.

Le câble noir, avec une fiche intégrée, jaillit du bas du purificateur. Il mesure 170 cm de long, ce qui est typique pour un purificateur de ce type.

Tout sur le filtre

Purification en quatre étapes

Filtre HEPA H13

Couche de charbon actif

Jya dit que le Fjord élimine 99,99 % des contaminants nocifs de l’air et neutralise les virus et les bactéries en quelques minutes.

Il a un processus de purification en quatre étapes. La première couche est un pré-filtre pour les cheveux et les acariens. La deuxième couche est un filtre HEPA H13 pour les particules en suspension dans l’air telles que la poussière, le pollen, les spores de moisissures et les bactéries. La troisième couche est du charbon actif pour les odeurs et les gaz nocifs, tels que la fumée de tabac et le formaldéhyde. Pour couronner le tout, il y a la stérilisation UV pour tuer les bactéries et les virus.

Le filtre lui-même est une unité cylindrique creuse qui s’insère dans le corps du purificateur. On enlève le haut du purificateur pour y accéder, et il fait 4cm d’épaisseur. Il s’agit d’un kit substantiel de 26 cm de long et 22 cm de diamètre, et représente environ 3 lb du poids total de l’unité. Soyez prudent en replaçant le haut de l’appareil, il s’enclenche rapidement et pourrait attraper la peau d’un doigt.

Alex Greenwood / Fonderie

Mettre en place

À l’intérieur de la boîte, vous trouverez le purificateur, un câble d’alimentation et un manuel d’utilisation. Pour configurer initialement le Fjord, il suffit de le brancher et de l’allumer. Il émettra un bip, l’écran s’allumera et le purificateur commencera à fonctionner.

Panneau de commande et affichage

Quatre modes de fonctionnement

Fonctionnalités intelligentes

Affichage de la qualité de l’air

Le panneau de commande est un écran tactile et nécessite un peu de compréhension. Lorsque vous allumez le Fjord pour la première fois, il passe en revue trois affichages : PM2,5, PM10 et TVOC.

Les PM2,5 concernent de petites particules de moins de 2,5 micromètres de diamètre, soit moins que l’épaisseur d’un cheveu humain. Les PM10 sont des particules grossières allant de 2,5 micromètres à 10 micromètres. TVOC est composé organique volatil total et concerne l’ensemble du pool de polluants gazeux dans l’air.

Le Fjord affiche les numéros PM 2,5 de 001 à 999 pour vous montrer le niveau de petites particules dans l’air. Les interfaces PM10 et TVOC sont chacune une bande à quatre niveaux allant d’excellent à mauvais : PM10 est une bande pointillée, tandis que TVOC est une bande de lignes ondulées.

Si vous appuyez sur cette interface d’affichage principale, vous pouvez passer rapidement aux quatre modes de fonctionnement : veille, favori, alimentation ou automatique.

Le mode veille est le mode très silencieux. Quel que soit le niveau de pollution de l’air enregistré par le Fjord, il continuera de fonctionner à basse vitesse. Vous définissez le mode favori via l’application Smartmi, en définissant la zone de couverture et l’efficacité de purification.

Le mode d’alimentation vous permet de régler le purificateur pour qu’il fonctionne à la vitesse maximale avec une sortie maximale. Le mode automatique permet au Fjord de changer automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l’air. Et si vous glissez vers la droite sur l’écran tactile, vous verrez un affichage de température et d’humidité.

Alex Greenwood / Fonderie

Glisser vers la gauche permet d’accéder à cinq autres écrans d’affichage : le premier affiche les options du mode de fonctionnement d’une manière différente, le second indique la durée de vie restante du filtre, le troisième vous permet de régler la luminosité de l’écran, le quatrième vous permet de vous reposer ou de désactiver les paramètres Wi-Fi , et le cinquième vous permet d’allumer et d’éteindre la lumière UV.

Performance

Jya affirme que le Fjord met « 8 à 15 minutes pour purifier votre espace de vie ».

Nous avons d’abord essayé le purificateur d’air en mode puissance et avons été impressionnés. Nous pouvions sentir le mouvement de l’air à cinq pieds de distance et avons jugé que le niveau sonore était à peu près équivalent à celui d’un sèche-cheveux domestique.

Ensuite, nous avons essayé le mode automatique et testé l’impact du vapotage dans une petite pièce. De manière fascinante, en huit secondes, l’affichage des PM2,5 est passé soudainement à 74 et rouge, le purificateur d’air s’est mis à une vitesse de ventilateur élevée, puis l’indicateur a commencé à décompter du jaune jusqu’à 020 sur le vert – le processus a pris peut-être dix à vingt secondes .

Le volume sonore varie en fonction de ce que le purificateur pense être la vitesse du ventilateur appropriée pour le niveau de pollution de l’air.

Le mode veille était cependant remarquable; le son était inférieur à celui d’un ordinateur de bureau. Jya appelle ce niveau de bruit « 18,8 dB(A)* Whisper Clean », et nous avons trouvé que c’était plus que précis.

Alex Greenwood / Fonderie

Fonctionnalités intelligentes

Compatible Apple Homekit, Google Assistant et Alexa

Contrôle via l’application Smartmi

Affichage de la qualité de l’air dans l’application

Le Fjord est intelligent et fonctionne avec Homekit, Google Assistant et Alexa. Cependant, le manuel ne contient pas d’instructions très claires pour télécharger l’application correspondante, donc un peu d’essais et d’erreurs – et des compétences et connaissances préalables de la technologie intelligente – sont nécessaires.

Le Fjord utilise l’application Smartmi et vous devez la télécharger depuis Apple ou Google Play. Le code QR dans le manuel vous dirigera vers le bon endroit.

Une fois que vous avez installé l’application et que vous l’avez ouverte, elle trouvera automatiquement le purificateur d’air. Cela a pris moins d’une minute dans notre test. Il nous a ensuite demandé notre mot de passe WiFi et a commencé à se connecter au Fjord.

Il a fallu quelques essais pour que l’application se connecte.

Une fois trouvé, le Fjord apparaît sur l’écran d’accueil de l’application Smartmi et vous pouvez l’activer et le désactiver à partir d’ici. En appuyant sur l’image du purificateur, vous accédez à un autre écran qui affiche les trois mesures : PM10, TVOC et PM2,5, et vous donne un état général pour chacune.

Si vous appuyez sur les icônes TVOC ou PM2,5, vous accédez à une vue graphique et vous pouvez choisir de voir les mesures pour le jour, la semaine ou le mois.

La bande de balayage sous l’image du Fjord vous permet d’allumer ou d’éteindre le purificateur et de régler le mode. Il existe quatre modes auxquels vous pouvez accéder à partir de l’écran tactile de l’appareil, mais il existe également un mode manuel dans lequel vous pouvez déplacer un curseur de haut en bas pour choisir la vitesse du ventilateur pour un espace spécifique en m2 – nous supposons que ce paramètre est ce qui devient le mode “favori” sur l’écran tactile du Fjord.

Vous pouvez ensuite, à partir de ce point, vous connecter à Apple Homekit, Google Assistant ou Alexa.

Pour ceux qui sont moins à l’aise avec la technologie, ce processus peut être un peu long, de sorte que vous pourriez vous fier à l’écran tactile du purificateur d’air et n’auriez pas la possibilité de contrôler l’appareil à distance.

Couverture

Jya précise que le Fjord traitera des zones à partir de 31m2 à 54m2. Le taux de livraison d’air propre est de 450 m3 une heure, et pour le taux de livraison d’air propre TVOC, 150m3 une heure.

Coût de fonctionnement

Le Fjord est un appareil de 48W. C’est à peu près moyen pour un purificateur de ce type ; la consommation d’énergie est à peu près similaire à celle d’un petit ordinateur portable ou d’une Sky Box.

Vous devrez également prendre en compte le coût des filtres de remplacement. Jya estime qu’ils devraient être changés environ tous les six mois. Et ils ne sont pas bon marché, au prix de 59 $ aux États-Unis ou 59 € au Royaume-Uni et en Europe.

Prix ​​et disponibilité

Le Jya Fjord est disponible aux États-Unis auprès de Jya pour 369 $, ou Amazone pour 319 $, mais le meilleur prix actuel est celui de Walmart, où il est de 289 $.

Au Royaume-Uni et en Europe, vous ne pouvez l’acheter que directement auprès de Xiaomi ou sur le site Web de Jya, pour 369 €.

Verdict

Élégant et facile à déplacer, le purificateur d’air Jya Fjord coche de nombreuses cases. Le processus de filtration est en quatre étapes et comprend les UV, le mode automatique est incroyablement réactif et vous obtenez de nombreuses informations sur la qualité de l’air ambiant.

Bien que certaines personnes puissent trouver difficile de naviguer sur l’écran tactile du purificateur et de télécharger et d’utiliser l’application, le Jya Fjord est un bon choix pour un purificateur d’air si vous êtes à l’aise avec la configuration d’appareils intelligents et heureux de les utiliser.