Revue du matelas Big Fig 2023 : le lit hybride durable pour les « plus grandes silhouettes »

Big Fig est une marque indépendante de matelas en ligne basée à Cleveland, Ohio. Sa mission est de créer un matelas idéal pour les « plus grandes silhouettes », d’où son nom. Ils proposent un lit phare conçu pour supporter jusqu’à 1 100 livres à la fois. Pour un meilleur cadre de référence, c’est comme cinq d’entre moi. Pour voir comment le lit y parvient grâce à sa construction, sa fermeté et sa sensation et pour évaluer les positions de sommeil optimales et bien plus encore, continuez à lire ci-dessous pour notre examen complet du matelas Big Fig.

Vidéo : Examen du matelas Big Fig

Regarder le producteur vidéo de CNET Owen Poole Passez en revue le matelas Big Fig.

Premières impressions du matelas Big Fig

Je ne vais pas m’embarrasser en vous disant mon poids exact, mais je suis un homme plus lourd, donc j’adore tester des lits hybrides de soutien qui peuvent supporter mon type de corps. Ce qui est unique à propos du matelas Big Fig, c’est la façon dont il fait passer ce concept au niveau supérieur. Lorsque je m’appuie contre le lit, j’ai presque l’impression que le lit repousse. Et quand je monte à bord, j’ai l’impression que le lit me soutient plutôt que de me laisser m’y enfoncer. Il est rare que je ressente cette sensation, surtout par rapport au test d’un matelas tout en mousse moyen. J’ai remarqué dès le départ le support avancé du lit.

Dans l’ensemble, j’ai trouvé ce lit l’un des plus réactifs que j’ai jamais essayé. Si vous êtes une personne particulièrement lourde, vous pourriez vous y enfoncer davantage, mais cela ne devrait pas ressembler à un lit en mousse à mémoire de forme. Comme il contient de la mousse de latex et de la mousse de poly au-dessus de ces ressorts, il est clair que le lit est conçu pour fournir plus de soutien plutôt que pour soulager la pression. Et la housse de refroidissement ne fait pas de mal en ce qui concerne la température de sommeil. Si cela ne vous aide pas à vous rafraîchir, cela devrait vous aider à dormir à température neutre. Mais nous en reparlerons plus tard dans cette revue !

Fermeté et sensation du matelas Big Fig

Quelle est la fermeté du matelas Fig ?

Il n’y a pas moyen de contourner ce problème, c’est un matelas ferme. Cependant, comme il est conçu pour les personnes de grande taille, il peut sembler plus doux aux personnes plus lourdes. Pour le Joe moyen, je dirais que c’est un lit moyennement ferme à ferme, mais pour quelqu’un qui pèse plus de 300 livres, peut-être plus proche d’un lit moyen. Pour la plupart des gens, il devrait être plus adapté au sommeil sur le dos, sur le ventre et en combinaison. Je le recommanderais uniquement aux dormeurs latéraux si vous êtes beaucoup plus lourd ou si vous préférez dormir sur le côté sur quelque chose de ferme. Les matelas fermes peuvent provoquer une gêne au niveau des hanches ou des épaules et peuvent ne pas assurer un bon alignement pour les dormeurs latéraux. Mais tout est question de préférence !

À quoi ressemble la Grosse Figue ?

Le matelas Big Fig a une sensation de mousse réactive et ferme. Il offre aux dormeurs beaucoup de soutien et peu de sensation d’enfoncement. Semblable à un matelas en mousse de latex, il réagit immédiatement à la forme de votre corps lorsque vous tournez la nuit. Lorsque vous êtes sur le dos, vous pouvez presque sentir les ressorts qui soutiennent votre corps. Les personnes plus lourdes pourraient s’y enfoncer davantage, mais si vous recherchez un lit en mousse à mémoire de forme, ce n’est pas celui qu’il vous faut. Cela ressemble à un lit hybride offrant soutien et réactivité.

Construction du matelas Big Fig

Jonathan Gomez/CNET

Le matelas Big Fig a une épaisseur d’environ 13 pouces, à égalité avec les autres options de ressorts. Sa combinaison de ressorts et de mousses est conçue pour offrir plus de soutien que votre lit hybride standard. Voici une répartition des couches internes du matelas : il commence par une fine couche de mousse sur le fond, qui sert de base pour soutenir le reste des couches.

Cela commence par une fine couche de mousse sur le fond, qui sert de base pour soutenir le reste des couches. La deuxième couche en partant du bas est une épaisse couche de ressorts ensachés ultra-durables. Ces ressorts sont enveloppés dans une bordure en mousse pour aider à renforcer les bords du matelas. Au-dessus des ressorts se trouvent trois couches de mousse poly haute densité. Celles-ci agissent comme des couches de transition afin que vous ne sentiez pas les ressorts de soutien et devraient aider à réduire l’affaissement du matelas au fil du temps. Une mousse de latex infusée de gel agit comme la principale couche de confort du lit. Il est également perforé pour faciliter la circulation de l’air. La housse comporte davantage d’éléments de confort matelassés et un matériau à changement de phase pour aider à refroidir le matelas pendant que vous dormez.

Performances du matelas Big Fig

Isolation du mouvement

Pour les personnes plus lourdes, ce lit devrait très bien absorber les mouvements croisés du matelas. Puisqu’il s’agit d’un matelas très réactif, il n’étouffera pas autant de mouvements qu’une option en mousse à mémoire de forme dense. Cela dit, il devrait très bien isoler les mouvements pour les couples plus lourds. Si l’un de vous a le sommeil léger, ce lit devrait aider à absorber une partie de ces mouvements la nuit.

Prise en charge périphérique

Jonathan Gomez

Le support de bord de ce matelas est solide. Puisque l’idée fondamentale derrière ce lit est de fournir un « soutien », il n’en va pas de même le long du périmètre du lit. La bordure en mousse entourant les ressorts vous aide à rester fermement sur le lit, même si vous dormez assez près des bords la nuit. Si votre partenaire est un gros consommateur de lit, vous pouvez être assuré que vous ne devriez pas tomber de si tôt.

Température

Même si ce lit est doté d’une housse froide au toucher, nous ne le classerions pas comme une option de refroidissement actif. Cette couverture l’aide principalement à dormir à température neutre, ce qui n’est pas une mauvaise chose. La plupart des lits en ligne sont neutres en termes de chaleur ou de froid. Le matelas Big Fig peut vous aider à vous rafraîchir la nuit, mais la régulation de la température est différente pour chacun. D’autres facteurs comme la température de votre chambre, vos draps ou même votre pyjama entrent en jeu davantage que le lit lui-même.

Durabilité

Étant donné que le matelas Big Fig a été conçu dans un souci de durabilité, il fonctionne très bien à cet égard. Il comporte plus de ressorts que votre lit hybride moyen (1 600 pour être exact), et les mousses de transition aident à réduire l’affaissement au fil du temps. Tout le monde déteste un lit qui finit par s’incliner au milieu, et je ne vois pas ce matelas faire cela.

À qui est destiné le matelas Big Fig ?

Passer en revue des éléments tels que la construction, la sensation et la fermeté vous aide à déterminer si un lit vous convient. Dans le cas du matelas Big Fig, voici pour qui, selon moi, il fonctionne le mieux.

Position de sommeil

Je pense les personnes qui dorment principalement sur le dos ou sur le ventre préférerait cette option. Si vous êtes un petit dormeur sur le côté qui préfère un plus grand soulagement de la pression, ce matelas n’est probablement pas le bon matelas pour vous. Cependant, les dormeurs latéraux plus lourds devraient en tirer davantage de soulagement de la pression. Si vous êtes un dormeur mixte comme moi, le matelas Big Fig pourrait également vous convenir. Les dormeurs latéraux stricts devraient cependant rester à l’écart !

Type de corps

Comme indiqué tout au long de cette revue, ce lit est conçu pour les personnes plus lourdes, en particulier celles pesant plus de 200 livres. Il devrait être parfaitement adapté à ces types de corps. Les matelas hybrides sont particulièrement adaptés aux personnes ayant un poids plus important, car ils offrent un soutien et une durabilité plus durables.

Si vous êtes plutôt petit ou même de corpulence moyenne, vous pourriez trouver le soutien de ce lit écrasant. Dans ce cas, il existe de nombreux autres lits à ressorts qui devraient s’adapter aux morphologies plus petites.

Prix ​​​​du matelas Big Fig Taille Des mesures Prix Double 38×75 pouces 1 399 $ Jumeau XL 38×80 pouces 1 499 $ Complet 54×75 pouces 1 599 $ Reine 60×80 pouces 1 799 $ Roi 76×80 pouces 1 999 $ Roi Cal 72×84 pouces 1 999 $

D’autres lits hybrides ultra-soutiens peuvent coûter plus de deux mille dollars pour une reine, mais le matelas Big Fig est plus abordable. Il coûte environ 1 800 dollars, mais la marque propose généralement des réductions toute l’année.

Ce prix n’est pas le moins cher, mais comme vous dormirez dessus toutes les nuits au cours des prochaines années, je dirais que c’est un investissement valable s’il respecte votre budget.

Expédition, garantie et essai du matelas Big Fig

Le matelas Big Fig est soutenu par des politiques généreuses, vous ne devriez donc pas craindre d’être coincé avec. Vous bénéficiez de la livraison gratuite, des retours gratuits, de 120 nuits pour l’essayer chez vous sans risque et d’une garantie de 20 ans si vous souhaitez le conserver. Par rapport à l’essai standard de 100 nuits et à la garantie de 10 ans, ces politiques vont bien au-delà.

Verdict final sur le matelas Big Fig

C’est sans aucun doute l’un des lits offrant le meilleur soutien que j’ai jamais essayé. Il offre une sensation accommodante tout en étant plus ferme, et c’est une excellente option pour tous ceux qui sont particulièrement lourds. Pour vous donner nos dernières réflexions, voici ce qu’il faut considérer :

Vous pourriez aimer ce matelas si :

Vous voulez un matelas réactif et ferme

Vous souhaitez une option de soutien supplémentaire pour les personnes de grande taille

Vous désirez un matelas de qualité et fabriqué à la main

Vous appréciez que votre lit soit couvert par une solide garantie

Vous dormez principalement sur le dos ou sur le ventre

Vous n’aimerez peut-être pas ce matelas si :

Vous pesez moins de 150 livres et dormez sur le côté (vous voudrez peut-être quelque chose de plus doux)

Un matelas à plus de 1 000 $ est trop cher pour vous

Vous voulez un matelas à mémoire de forme

Comment nous avons testé le matelas Big Fig

Nous testons nos matelas en interne. Nos coachs du sommeil certifiés ont des années d’expérience sur les lits et les évaluent en fonction de facteurs de performance établis. Le matelas Big Fig a été testé et évalué sur notre échelle numérique de fermeté pour déterminer son soutien et le soulagement de la pression qu’il offre. La sensation, la construction, le support des bords et l’isolation des mouvements ont également été pris en compte et notés dans cette revue du matelas Big Fig.