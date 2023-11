Revue du jeu de la semaine 9 des Las Vegas Raiders et des New York Giants

Cette fois, ce sont les Las Vegas Raiders qui ont fait le bombardement.

Avec un nouvel entraîneur-chef par intérim, les Silver & Black ont ​​pris à cœur le nouveau jour d’Antonio Pierce, l’approche d’un nouveau chapitre en jouant un football complémentaire inspiré et les Raiders ont frappé les visiteurs. Géants de New York 30-6 devant une foule bruyante au stade Allegiant dimanche.







Après des semaines passées à paraître décousues et désintéressées sous la direction de l’ancien grand patron Josh McDaniels, l’énergie était palpable au cours de la semaine 9 après que le propriétaire des Raiders, Mark Davis, ait pris la décision de cirer McDaniels, le directeur général Dave Ziegler et le coordinateur offensif Mick Lombardi.

“Hella énergie, c’est tout ce que nous avions”, a déclaré le demi de coin Nate Hobbs, qui a été interception lors de la victoire. « Tout ce que nous avons fait, c’est reproduire ce que nous avons fait toute la semaine, nous avions de l’énergie toute la semaine. Nous avions de l’amour l’un pour l’autre. Nous nous sommes soutenus toute la semaine et nous sommes allés là-bas et avons joué en équipe et sommes restés comme une unité. C’était le produit.

Las Vegas respirait tellement de machisme qu’il a fallu toute une mi-temps aux Pierce’s Raiders pour dépasser le niveau des hautes eaux que la version de McDaniels des maraudeurs du désert pouvait rassembler alors que les Silver & Black prenaient une avance de 24-0 à la mi-temps.

Il a fallu six matchs orchestrés aux Raiders de McDaniels pour marquer 21 points (le sommet de la saison précédente). Pierce et le coordinateur offensif par intérim Bo Hardegree (promu entraîneur des quarts) ont éclipsé cela alors que les Raiders et les Giants se dirigeaient vers les vestiaires à la mi-temps. Cela était dû en grande partie aux entraîneurs qui composaient les jeux, aux joueurs exécutant et au football complémentaire résultant en un effort agressif de Las Vegas.

« Oui, nous avons parlé d’être plus agressifs, de laisser tomber. Je veux dire, vous ne voulez pas qualifier le match de effrayant », a déclaré Pierce lors de la conférence de presse d’après-match. « Pas moi-même en tant qu’entraîneur-chef, et je ne voulais pas non plus que le CO ou le quart-arrière ait l’impression que je ne croyais pas en eux. Donc, nous nous sentions bien à propos de quelque chose, nous allions laisser tomber et vous avez vu le plan là-bas avec (Tre) Tucker ; vous avez un gars qui peut courir, courir, et il courait. Et il a attrapé ce ballon, et c’était un superbe lancer d’Aidan (O’Connell). Mais plus important encore, regardez la protection, nous avons eu le temps d’y arriver et de lancer ce ballon sur plus de 50 mètres.

Cette bombe était le résultat d’un changement soudain de possession lorsque le demi de coin des Raiders Amik Robertson a intercepté une passe profonde du quart-arrière suppléant des Giants Tommy DeVito (le partant Daniel Jones est parti avec une blessure au genou). Après le retour de 40 verges de Robertson, Hardegree a composé la passe profonde avec la ligne offensive, O’Connell et Tucker l’exécutant et la réalisant. Trois jeux plus tard, le porteur de ballon Josh Jacobs est entré en puissance d’un mètre pour son deuxième touché de la journée, 21-0 Raiders.

La série qui a suivi, la défense de Las Vegas a de nouveau intercepté DeVito – cette fois, le cornerback Nate Hobbs a capté une déviation de Marcus Peters. Cela a placé les Raiders sur la ligne des 25 verges des Giants, et bien que l’offensive n’ait pas pénétré dans la zone des buts lors de ce trajet, la botte de 24 verges de Daniel Carlson a porté le score à 24-0.

Hardegree et l’offensive des Raiders marqueraient deux buts supplémentaires en seconde période, mais avec la défense terrorisant DeVito et son équipe, c’est tout ce dont l’équipe avait besoin pour remporter la victoire et améliorer son score à 4-5 au total.

“Comme je l’ai dit, quand nous jouons comme ça – pas seulement en défense, mais en tant qu’équipe, offensive et défensive, cohérentes, nous sommes difficiles à battre”, a déclaré Hobbs à propos de l’offensive donnant à la défense un 14-0. avantage. “C’est une bonne chose.”

Le demi de coin des Las Vegas Raiders, Amik Robertson, à gauche, a été intercepté lors de la victoire de dimanche contre les Giants de New York en visite.

Photo par Ian Maule/Getty Images

Il n’y avait pas de Davante Adams visiblement contrarié sur la touche des Raiders contre les G-Men. Malgré sa maigre ligne de statistiques de quatre attrapés et de 34 verges (il a été ciblé sept fois), Adams a parlé avec enthousiasme de la performance de l’équipe, même s’il voulait à juste titre plus de passes et de production.

“Nous avons un nouveau leader en ce moment et c’est quelqu’un que nous pouvons soutenir et quelqu’un qui a joué le jeu, donc cela nous permet de communiquer beaucoup plus facilement avec lui car il comprend l’esprit d’un joueur. Et il a fait un très bon travail en s’assurant que nous comprenions qu’il ne s’agit pas de lui, mais de cette équipe. Il s’agit pour nous de comprendre et de le soutenir évidemment, et j’ai l’impression que c’est ce que tout le monde a fait. C’est pourquoi c’était ainsi aujourd’hui.

Attaquons-nous aux inclinaisons rapides aussi vite que Pierce et Hardegree se sont affirmés lors de la victoire de dimanche.

—Jacobs ressemblait à la version 2022 de lui-même courant avec conviction alors qu’il galopait jusqu’à 98 verges et deux scores en 26 courses. Les Raiders feraient bien d’impliquer leur vache à clochette tôt et souvent.

—Un domaine que les Raiders doivent renforcer défensivement défend la course. Le demi offensif des Giants Saquon Barkley a produit 90 verges en 16 courses et aurait peut-être eu plus si New York ne s’était pas retrouvé à la traîne tôt.

—Maxx Crosby, le coureur de pointe des Raiders reste un homme possédé avec trois sacs, huit plaqués au total et trois arrêts pour défaite. Il a mené la charge alors que Tre’Von Moehrig, Malcolm Koonce, Adam Bulter et Bilal Nichols avaient chacun un sac, Robert Spillane et Tyree Wilson partageant chacun un demi-sac.

—O’Connell a été efficace avec 16 sur 25 pour 209 yards. Il n’a pas été limogé une seule fois et avait l’endroit et la conscience nécessaires pour entrer et sortir des jeux en fonction du look que la défense des Giants fournissait avant le snap.

—Gestion de l’horloge de Pierce Dimanche, il était déjà supérieur à son prédécesseur. Il a bien utilisé les temps morts et a saigné le chronomètre en cas de besoin et a permis à l’équipe de respecter le calendrier pendant une grande partie du match.

—Le parieur des Raiders AJ Cole III est entré dans le livre des records de la ligue dimanche, il a établi une marque de championnat en un seul match avec une moyenne impressionnante de 63,6 verges par botté de dégagement. Le parieur d’élite continue d’être l’un des meilleurs du jeu.

Citation à noter :

« Je pense que c’est le meilleur que nous ayons joué en équipe, collectivement, toute la saison. Mais oui, c’est définitivement l’homme de la ligne offensive. Je peux le voir sur leurs visages ; ils avaient faim d’y aller et de gagner. Ils savaient qu’ils avaient un gros défi avec Dexter Lawrence de l’autre côté. Je veux dire, il a tué des mecs cette année, et ils ont relevé le défi. Donc, ça a été amusant. –Josh Jacobs, porteur de ballon des Raiders

En savoir plus