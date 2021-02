«Fils du Sud» prend un départ effroyable, avec un homme traîné par deux autres, puis un arrêt sur image, accompagné d’une voix off: «C’est moi, Bob Zellner.» Comme le meme va , nous nous demandons probablement comment il s’est retrouvé dans cette situation – être traîné vers un nœud coulant. Que Bob soit blanc et non noir est vraisemblablement censé rendre l’utilisation de ce dispositif désinvolte et très parodié permis dans ce contexte. Mais étant donné que les lynchages ont historiquement été dirigés par des Blancs contre des Afro-Américains, l’introduction est d’une sourde sourde mortelle.

«Il y a cinq mois, la vie était plus simple», explique Bob, dans une autre ligne tellement surchargée qu’elle aurait dû être coupée. Le scénario, du réalisateur Barry Alexander Brown, éditeur de longue date pour Spike Lee, atténue quelque peu les clichés à partir de là. Basé sur les mémoires que Zellner a écrits avec sa collègue militante des droits civiques Constance Curry, le film raconte l’histoire de la façon dont Zellner (Lucas Till), le petit-fils d’un Klansman (un rôle tardif pour Brian Dennehy, décédé en avril), est devenu une figure active du mouvement des droits civiques au début des années 1960 en Alabama, devenant finalement le premier secrétaire de terrain blanc du Comité de coordination étudiant non-violent.

Un biopic qui met en avant la perspective d’un Alabamien blanc – qui était traité violemment pour son activisme mais pourrait protester depuis une position de sécurité relative – mais transformer John Lewis (Dexter Darden) et d’autres militants noirs (y compris un intérêt amoureux joué par Lex Scott Davis) en personnages de soutien est une proposition idéologiquement chargée en 2021. Acceptée sur son termes, le film fait un travail raisonnablement absorbant en dramatisant comment les convictions de Zellner se sont renforcées, le tirant loin de la sécurité de l’inaction.

Fils du sud

