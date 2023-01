Revue du fair-play – un thriller à élimination directe oppose un couple l’un à l’autre

jeDans la première scène du thriller percutant de Sundance Fair Play, un couple new-yorkais, Luke (Alden Ehrenreich) et Emily (l’évasion de Bridgerton Phoebe Dynevor), sont couverts de sang. Ils sont au mariage de son frère et sont si désespérément en chaleur l’un pour l’autre qu’ils se retrouvent bientôt dans la salle de bain, lui faisant une fellation avant que les photos de groupe ne soient prises. Mais Emily a ses règles et entre se nettoyer et rire du moment malheureux, une bague tombe de la poche de Luke et tout à coup ils sont fiancés. Un mariage forgé dans le sang.

Ce n’est pas vraiment un spoiler de dire que c’est un mauvais présage de ce qui va arriver, le premier long métrage impitoyable et impitoyablement divertissant de la scénariste-réalisatrice Chloe Domont prenant un jeune couple heureux et le jetant dans le chaos. Il y a quelque chose de sombrement gratifiant dans cette formule, une que nous n’avons pas vue autant récemment mais qui a dominé les années 80 et 90. Bien qu’il y ait une certaine ambiance de retour au fair-play, Domont n’est pas intéressé à simplement répéter ce qui a précédé.

Luke et Emily ne se contentent pas de vivre ensemble – ils travaillent également ensemble en tant qu’analystes dans le monde de la finance aux enjeux et à la pression élevés, contraints de respecter la politique de l’entreprise et de garder leur relation secrète. Lorsqu’un emploi s’ouvre au-dessus d’eux, Emily est ravie d’entendre des murmures selon lesquels il pourrait aller à Luke. Mais quand cela finit par être le sien, le couple est contraint à une situation difficile. Avec les tables tournées, Luke a plus de mal à soutenir son succès et la paire commence à se désagréger.

Avec une délicatesse que davantage de films de genre visant à aborder des sujets plus importants pourraient se permettre d’imiter, Domont construit froidement une histoire contemporaine sur la façon dont une disparité entre les sexes dans les finances et le pouvoir peut détruire une relation apparemment réussie. La nouvelle position d’Emily est une menace pour Luke, pour son estime de soi et pour sa masculinité, et cela les déchire tous les deux, les suivant du bureau à la chambre. En 1994, le thriller d’entreprise Disclosure postulait que la seule chose plus effrayante qu’une femme méprisée était une femme méprisée qui était aussi votre patron, peignant un portrait ridiculement daté des maux d’avoir des femmes à gravir les échelons de l’entreprise. Fair Play, tout en rappelant de nombreux thrillers de Michael Douglas, de Fatal Attraction à A Perfect Murder, est une réprimande intelligente à une telle misogynie. La plus grande menace ici finit par être l’ego d’un homme.

Mais Domont évite également d’émousser ou de surempiler son histoire, permettant aux deux personnages de faire de faux pas en cours de route, certaines des décisions d’Emily étant loin d’être irréprochables. La tension hérissée provient des petites choses qui commencent à devenir inévitablement grandes, plutôt que d’une dépendance excessive à l’égard de développements d’intrigue farfelus, un équilibre élégamment modulé de sensations fortes domestiques et d’entreprise qui se sentent pour la plupart crédibles. C’est un film avec beaucoup, beaucoup d’arguments à haut volume, mais Dynevor et Ehrenreich évitent remarquablement le moindre signe d’excès histrionique, reportant habilement leur chimie sexuelle aux moments les plus horribles du couple – une paire que vous achetez dans des moments d’amour autant que vous faire dans les moments de haine. Les deux performances sont exceptionnellement efficaces, avec Ehrenreich revenant de sa crise post-Solo pour nous rappeler pourquoi il était considéré comme la prochaine meilleure chose à l’époque et Dynevor, un nouveau venu relatif au cinéma, au moins, possédant le genre de commande confiante qui devrait l’élever à la liste A en un rien de temps.

Les récits sur le lieu de travail adjacents à celui-ci ont été relégués à la télévision (il existe des comparaisons évidentes avec la tension travail-vie dans le monde tout aussi excitant et perfide de l’industrie), mais il est rafraîchissant de voir une histoire comme celle-ci autonome en deux heures. Il y a des poids morts étranges (l’obsession de Luke pour un gourou des affaires d’entraide s’avère un peu maladroite) et il y aura probablement une discussion passionnée sur une scène particulièrement troublante du dernier acte, mais Domont se termine par un fantastique drop-the -moment mic qui a fait applaudir le public ici à Sundance avec enthousiasme.

Sundance est un festival de marché compétitif et avec le film toujours à la recherche d’un acheteur, on peut s’attendre à une guerre d’enchères féroce. Celui-ci est gagnant.