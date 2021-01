Le cadre carré de la caméra se transforme en piège dans «Beginning», le premier long métrage magistral du cinéaste géorgien Dea Kulumbegashvili. Pour l’ouverture du film, la caméra se plante à une extrémité d’une petite salle du Royaume des Témoins de Jéhovah et y reste, immobile, alors que les fidèles filtrent lentement et que le prédicateur commence son sermon. Cela ne bouge pas même lorsque, près de huit minutes ininterrompues après le début du tir, un cocktail Molotov vole dans la pièce et explose en flammes, dispersant les fidèles paniqués.

«Beginning» suit Yana (Ia Sukhitashvili), la femme du prédicateur, alors qu’elle s’occupe des retombées de cette attaque à la bombe incendiaire. Ancienne actrice, elle a abandonné sa carrière pour soutenir la mission de son mari dans une ville chrétienne à majorité orthodoxe en dehors de Tbilissi, la capitale géorgienne. Le film la prend au piège dans les cercles de persécutions religieuses et patriarcales: la police ne prend aucune mesure contre l’attaque malgré des images de surveillance des auteurs, et lorsque le mari de Yana se rend en ville pour consulter les anciens de la communauté, un détective arrive à sa porte. Dans l’un des nombreux tableaux nauséabonds de violence frémissante du film, cet homme sans nom interroge Yana dans son salon, s’attaquant de plus en plus humilieusement à son statut à la fois de minorité culturelle et de femme.