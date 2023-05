Revue du Club Zero – pas grand-chose à mâcher dans cette non-satire déroutante

Jessica Hausner est la réalisatrice autrichienne dont le style élégant et réfrigéré a fait d’elle une favorite à Cannes et son film Lourdes de 2009, sur le monde ordinaire des miracles, est un classique du XXIe siècle. Mais son récent passage aux films en anglais a abouti à un travail nébuleux sous la forme de sa photo de 2019 Little Joe, et cela s’est encore vérifié avec ce film exaspérant et déroutant.

Club Zero est une non-satire ardue et inutile qui ne dit rien de valable sur ses sujets ostensibles : l’image corporelle, les troubles alimentaires et la surconsommation occidentale. L’« avertissement déclencheur » au début du film à propos de ces problèmes est stupide, qu’il soit intentionnel ironiquement ou non. Les manières pince-sans-rire sont désinvoltes, les lectures de lignes sont engourdies dans le mauvais sens et le drame laborieux nous entraîne en rond et en rond comme un escalier d’Escher. Mais il est certainement bien tourné par Martin Gschlacht et méticuleusement conçu par Beck Rainford.

La scène est une école privée exclusive pour les adolescents issus de familles riches, dont beaucoup sont des expatriés ; il semble être au Royaume-Uni, à en juger par les scènes de la vie familiale, mais pourrait aussi bien être à Munich ou à Lille. Quoi qu’il en soit, l’enseignement est en anglais. Les élèves eux-mêmes, dans leur uniforme de T-shirt et short jaunes, parlent pour la plupart dans un bourdonnement vocal de la classe moyenne supérieure; la directrice, Mme Dorset (Sidse Babett Knudsen), est fière des attitudes dynamiques et avant-gardistes de l’école.

Dorset a récemment embauché une nouvelle enseignante charismatique appelée Mme Novak (Mia Wasikowska), qui commercialise sa propre marque de thé sain et dirige un cours sur l’alimentation consciente; il s’agit d’une étude sur la pleine conscience, la méditation et la pensée focalisée visant à réduire le gaspillage et la façon dommageable dont nous nous gorgeons d’aliments transformés. Les élèves peuvent obtenir des crédits de cours pour ce qui semble être une discipline assez peu exigeante et un garçon pourrait même bénéficier d’une bourse gratuite l’année suivante. La passion évangélique de Mme Novak pour le sujet envoûte les cinq élèves de sa classe. Et puis elle leur dit qu’ils seront les quelques privilégiés secrets qui formeront le noyau de son révolutionnaire Club Zero, des jeunes qui survivront sans nourriture du tout; un culte de Jonestown tranquillement fanatique existant à la vue de tous.

Il y a eu récemment des films qui ont traité de manière audacieuse et satirique de la politique sexuelle des troubles de l’alimentation, comme A Banquet de Ruth Paxton et The Wonder de Sebastián Lelio, mais ils avaient une clarté et une force que Club Zero n’a pas. Malgré tout son contrôle formel glacial, il y a un manque de rigueur dans sa réflexion et ses fils narratifs sur les irrégularités sexuelles ne mènent nulle part. De plus, il y a des clichés : il faut interdire l’écriture de « cours de mandarin » pour désigner des collégiens surmenés aux parents trop ambitieux.

Le film semble se moquer d’idées évidemment absurdes ; il s’agit essentiellement de montrer des poissons imaginaires dans un tonneau inventé et de dire que ces poissons fictifs méritent d’être abattus, et aussi que les gens qui les braquent avec des armes sont tendus et stupides aussi. Personne ne dit à haute voix les mots « boulimie » et « anorexie », et il n’est pas clair si éviter ces termes évidents est un choix artistique, un commentaire sur le déni ou simplement une façon de contourner le problème évident de l’intrigue : le fait que les jeunes avertis d’aujourd’hui seraient conscients des problèmes bien avant que Mme Novak n’essaie de les introduire dans son mouvement bizarre. Et quand Mme Novak condamne la surconsommation et la cupidité… eh bien, il n’est pas immédiatement clair que ces idées sont fausses ou qu’elles méritent d’être satiriquement transformées en automutilation manifestement grotesque. C’est un autre raté de la part de ce cinéaste par ailleurs très talentueux.