Revue du chroniqueur: Confessions d’une chasseuse de trolls

Dans «The Columnist», un psycho-thriller brillant et intentionnellement ridicule, l’écrivain Femke Boot (Katja Herbers) refuse de laisser les haineux la faire tomber. Elle s’assure de cela en devenant une chasseuse de trolls littérale qui passe ses soirées à exécuter avec style des mecs négligés.

Un écrivain est jeté dans la fosse aux cyber-serpents lorsque son éditorial critiquant Black Pete – un personnage traditionnel de Noël néerlandais qui apparaît généralement en blackface – est publié. Soudain, des nuées d’hommes désinhibés inondent son compte Twitter de menaces de mort et de méchanceté misogyne. Oh, être une femme en ligne.

Dans le même temps, la fille de Femke (Claire Porro) fait la guerre aux administrateurs de son école au nom de la liberté d’expression. Steven Death (Bram van der Kelen), un romancier d’horreur étonnamment terre-à-terre aux yeux cerclés de khôl, trouve son chemin dans le lit de Femke. Son personnage public de mauvais garçon contribue à augmenter ses ventes de livres, mais en privé, il est un amoureux et un gardien.

Ces éléments ont quelque chose à dire sur la difficulté de naviguer dans les médias sociaux, mais ils ne sont pas explorés de manière significative, mais saupoudrés au milieu des instructions non respectées de Steven de ne jamais lire les commentaires.

Les complexités de l’état mental de Femke sont mises de côté pour faire place à une brutalité plus joyeuse et à un spectacle violent, aplatissant son personnage en une sorte de girlboss homicide. Cela dit, «The Chronist» ne semble pas se soucier de faire une déclaration convaincante sur la vengeance féministe ou la culture en ligne. Peut-être avait-il juste besoin d’une excuse pour mener à bien ses sanglants hauts jinks, qui sont un plaisir décent en soi.

Le chroniqueur

Non classé. En néerlandais, avec sous-titres. Durée: 1 heure 26 minutes. Louer ou acheter sur jeu de Google, FandangoNow et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.