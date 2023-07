Revue Drinkmate Omnifizz : Carbonate n’importe quelle boisson

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Carbonate n’importe quoi

Construction plastifiée Notre avis L’OmniFizz de Drinkmate fait exactement ce qu’il promet et carbonate presque tous les liquides que vous voudriez boire – et beaucoup vous ne voudriez pas. Il est beaucoup plus polyvalent que les produits concurrents et beaucoup plus puissant également.

Ce qui distingue le Drinkmate OmniFizz du SodaStream, ou des fabricants d’eau pétillante les plus courants, c’est que vous pouvez l’utiliser pour carbonater n’importe quoi.

Quoi que ce soit? Eh bien, je n’essaierais pas de ketchup ou de peinture – mais parmi les suggestions de Drinkmate figurent le thé et le vin. Voici ce qui s’est passé lorsque nous l’avons testé.

Concevoir et construire

Opération simple

Machine mince

Couvercle de carbonatation ventilé

L’OmniFizz ressemble et fonctionne un peu comme un SodaStream. Contrairement au SodaStream E-Terra, que nous avons récemment examiné, ce n’est pas un appareil enfichable et il n’a pas de fonctionnalités supplémentaires pour rivaliser avec l’éclairage bleu de l’E-Terra.

L’OmniFizz est grand et un peu plus profond que large (40 x 19 x 12 cm/ 16 x 7,5 x 4,7 pouces) mais c’est un appareil mince qui sera facile à trouver sur un comptoir de cuisine.

Il est presque entièrement fait de plastique mat, ce qui n’apporte pas grand-chose esthétiquement, en tout cas en noir. Cependant, il existe trois autres options de couleur – rouge, blanc et bleu arctique – qui apporteraient une touche de couleur amusante à un bar ou à un comptoir de cuisine.

Il n’est pas nécessaire d’acheter des mélangeurs ou des cordiaux. Vous pourrez carbonater les jus ou les courges que vous avez à la maison

La conception de la machine elle-même est simple. Bien qu’il manque de fioritures stylistiques, il a une forme agréablement incurvée. Son seul contrôle est un gros bouton argenté sur le dessus, sur lequel vous appuyez pour la carbonatation.

Emma Rowley / Fonderie

Le panneau arrière se déplie facilement pour que vous puissiez visser une bouteille de gaz. Et à l’avant se trouve la fixation de la bouteille de gazéification, que vous inclinez pour l’insérer dans la bouteille.

La bouteille est l’endroit où vous remarquerez une différence de conception par rapport aux machines SodaStream – et c’est celle qui est essentielle à la prétention du Drinkmate de pouvoir carbonater n’importe quelle boisson. Au lieu de fixer la bouteille directement dans la machine, vous fixez d’abord le couvercle de carbonatation.

Emma Rowley / Fonderie

Le couvercle est équipé d’une soupape de pression, qui vous permettra de carbonater des liquides plus visqueux, alcoolisés ou sucrés sans endommager la machine ni créer un volcan de style Mentos-and-Coke. Lorsque vous retirez la bouteille de la machine, vous ouvrez ensuite la soupape de pression pour libérer une partie du gaz de carbonatation avant de retirer le couvercle.

J’ai testé le Drinkmate à 142,99 $ / 109,99 £ avec un ensemble de cylindres. Ainsi, dans la boîte, avec la machine elle-même, j’ai reçu une bouteille et un couvercle en plastique de 1 litre et un cylindre de carbonatation de 60 litres.

Performance

Carbonatation puissante

Essai et erreur

Utiliser avec un liquide froid

La première chose à dire sur l’utilisation du Drinkmate est qu’il y a pas mal d’essais et d’erreurs impliqués. C’est en partie parce qu’il est beaucoup plus puissant que ses rivaux, chaque presse délivrant un sérieux coup de CO2.

Pourtant, si vous ne gazéifiez que de l’eau, vous saurez rapidement combien de fois appuyer sur le bouton et pendant combien de temps.

Mais tout autre liquide que vous utilisez nécessitera une quantité différente de carbonatation. Le Drinkmate est léger sur les instructions, mais il y a quelques conseils utiles dans la section de dépannage du manuel.

La première consiste à utiliser des liquides froids (jusqu’à 5,5 °C) pour de meilleurs résultats. Réfrigérez donc toutes les boissons que vous souhaitez gazéifier. La deuxième astuce consiste à utiliser de courtes pompes du bouton lorsque vous essayez de nouvelles boissons. C’est aussi une bonne idée d’attendre dix secondes après la carbonatation avant de relâcher la pression, pour donner au CO2 la meilleure chance de se mélanger au liquide.

Et il est préférable de ne pas remplir la bouteille à plus de la moitié, surtout si vous gazéifiez des boissons alcoolisées.

Ce qui est génial, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’acheter des mélangeurs ou des cordiaux. Vous pourrez également carbonater tous les jus ou courges que vous avez à la maison, directement dans la bouteille. Vous devez cependant utiliser des jus sans pulpe.

Mais si vous aimez une saveur spécifique, vous pourrez toujours l’utiliser avec l’OmniFizz, et vous pourrez même l’ajouter avant la carbonatation.

Vous pouvez également utiliser l’OmniFizz pour redonner de l’effervescence aux mixeurs plats. Et vous pouvez aller plus loin. En fait, l’une des boissons suggérées pour ajouter du pétillant est le vin, ce qui signifie que vous pouvez faire revivre le vieux Prosecco pour l’utiliser dans des cocktails.

Mais vous pouvez également l’utiliser pour créer des boissons plus expérimentales. Alors je l’ai fait.

J’ai préparé une théière comme d’habitude, puis j’ai ajouté du sucre et du citron et je l’ai mise au réfrigérateur. Une fois refroidi, je l’ai versé dans la bouteille de gazéification du Drinkmate et je l’ai fait pétiller.

Le thé résultant était très certainement gazéifié et pas tout à fait horrible. J’ai ajouté de la glace et du citron et j’ai fait semblant d’aimer ça.

La prochaine boisson pour obtenir le traitement était du coca plat. Si vous pouvez faire revivre toutes les boissons mortes dans votre réfrigérateur, c’est une très bonne raison d’acheter le Drinkmate. Et cela est possible de restituer le fizz au Coca, mais c’est délicat – et vous devez faire attention à ne pas trop remplir la bouteille ou à exagérer la carbonatation.

Après cela, j’ai essayé un verre de vin. Idéalement, je ferais revivre du Prosecco plat ou du Champagne, mais ce que j’avais était un blush Pinot Grigio, c’est donc ce que j’ai gazéifié.

Lors de mon premier essai, le processus de carbonatation lui a donné une tête de mousse semblable à une pinte mal versée. Ma deuxième tentative a été meilleure et a produit un verre de vin légèrement pétillant qui, même s’il me vaudrait presque certainement une interdiction à vie d’entrer en France, était parfaitement potable.

C’est à ce moment que ma soif de savoir a pris le pas sur mes scrupules (« Vos scientifiques étaient tellement préoccupés par le fait de savoir s’ils le pouvaient qu’ils ne se sont pas arrêtés pour réfléchir s’ils le devaient » etc) et j’ai sorti un pot de lait du frigo.

Peut-on gazéifier le lait ? Il s’avère que vous le pouvez. Le lait se carbonate très bien, avec une riche couche de mousse semblable à un nuage qui recouvre le liquide pétillant.

Mais vous ne devriez pas. Personne ne devrait plus jamais refaire ça. Il est difficile de décrire correctement le désagrément du lait crémeux et pétillant contre la langue. Considérez-vous averti.

Prix ​​et disponibilité

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez acheter l’OmniFizz avec une bouteille et une bouteille de gaz pour 142,99 $. Il est disponible directement auprès de Drinkmate ou de Amazone.

Cela en fait une option plus chère que le modèle de base de SodaStream, le Terra, mais moins cher que la plupart des autres modèles.

Au Royaume-Uni, le Drinkmate OmniFizz est disponible directement auprès de la marque pour 109,99 £ pour la machine, la bouteille et une bouteille de gaz, mais il existe d’autres options groupées qui peuvent s’avérer plus rentables.

Vous pouvez aussi l’acheter chez Amazone et Lakeland, mais gardez à l’esprit que ce dernier est seulement moins cher car vous n’aurez pas de bouteille de gaz avec. Il n’y a aucun avantage de prix à acheter auprès d’un détaillant à ce stade.

Au Royaume-Uni, il est moins cher que le modèle de base actuel de SodaStream, le Terra, qui est disponible pour 109,99 £ – bien qu’il y ait une offre groupée au moment de la rédaction qui vous donnera une bouteille de rechange et deux bouteilles d’arôme pour 79,99 £.

Les cylindres de remplacement coûtent 59,99 $ / 45,98 £ pour une paire. Cela les rend plus chers que les cylindres SodaStream, qui coûtent 16,99 $ chacun aux États-Unis et 22,99 £ chacun au Royaume-Uni. Ils deviennent un peu moins chers si vous achetez un pack de quatre, mais pas beaucoup.

Mais ils gagnent en valeur si vous retournez vos bouteilles de gaz usagées. C’est un processus assez simple. Aux États-Unis, vous pouvez les renvoyer directement à Drinkmate. Vous pouvez en savoir plus sur le site de Drinkmate.

Au Royaume-Uni, vous devrez imprimer une étiquette de retour sur le site Web de Drinkmate, puis apporter vos bouteilles usagées – vous en aurez besoin d’au moins deux – dans l’un des 10 000 magasins britanniques proposant un service Collect+. Drinkmate acceptera également les cylindres SodaStream filetés (mais pas les nouveaux cylindres à insertion facile).

Lorsque vos bouteilles arrivent avec Drinkmate, la société vous enverra un bon de réduction pour plus de bouteilles. Le montant du bon est important, par rapport au coût des bouteilles en premier lieu.

Envoyez deux cylindres et vous recevrez un bon de 20 $/ 16 £, trois vous rapporteront 35 $/ 25 £ de réduction et quatre vous donneront un coupon de 55 $/ 36 £. Cela réduira le prix d’un cylindre à environ 19,99 $ / 14,99 £. C’est toujours un peu plus cher que SodaStream mais pas beaucoup. Et, comme vous ne serez pas obligé d’acheter des arômes de marque, c’est probablement l’option la plus économique dans l’ensemble.

Verdict

Le Drinkmate est une option beaucoup plus puissante et polyvalente que les fabricants d’eau pétillante concurrents. Bien que sa construction en plastique ne soit pas l’option la plus attrayante du marché, ses performances compensent largement. Il est extrêmement puissant et le couvercle de ventilation intelligent signifie que vous pouvez carbonater n’importe quoi, du jus de pomme à la bière plate.

N’oubliez pas d’utiliser ses pouvoirs pour le bien et de rester à l’écart du lait.

Pour une autre option de fabrication d’eau pétillante, jetez un œil à notre examen du SodaStream E-Terra.