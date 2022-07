Revue “D’où ils se tenaient”: Auschwitz, vu par les prisonniers

« From Where They Stood » de Christophe Cognet scrute un dossier étonnant sur l’Holocauste : des photographies prises en secret par des prisonniers d’Auschwitz-Birkenau et d’autres camps de concentration. Le documentaire analytique de Cognet adopte la position d’un historien enquêteur pour expliquer les images, qui ont été faites et passées en contrebande au péril de la vie. Contrairement à de nombreux documentaires sur l’Holocauste, ce film repose sur des images fixes plutôt que sur des images d’archives ou des entretiens avec des survivants. Cognet se joint aux érudits pour se pencher sur ces images et leurs témoignages silencieux ; dans une série d’images, des femmes affichant des blessures aux jambes se révèlent être des sujets d’expériences médicales nazies. D’autres portraits capturent des gens dans un repos étrangement calme.

Mais les images clandestines connues sous le nom de photographies du Sonderkommando portent le poids le plus grave de toutes. Ces images fantomatiques représentent des femmes nues sur le chemin de la chambre à gaz et, ensuite, des cadavres laissés à l’air libre (les deux scènes supervisées par les travailleurs de la crémation connus sous le nom de Sonderkommando). Tournés à une distance significative, apparemment à travers des trous dans les chambres à gaz, ces personnages sont petits et peu définis, mais non moins dévastateurs.