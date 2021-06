Revue « Dieu existe, son nom est Petrunya »: sa croix à porter

Dans un autre monde, le personnage principal rebelle de « Dieu existe, son nom est Petrunya » aurait pu être un esprit libre satisfait dans un film de John Waters. Mais Petrunya vit dans la ville conservatrice de Stip, en Macédoine, et elle semble bloquée par les règles patriarcales et l’ingérence maternelle. Cela commence à changer lorsqu’elle assiste à une cérémonie orthodoxe entièrement masculine – chaque année, un prêtre lance une croix dans une rivière et des hommes se bousculent pour l’attraper – et remporte le prix.

De nombreux citadins jettent un Stip sur l’exploit de Petrunya, et à la demande de prêtres indignés, elle est poursuivie et détenue par la police. Petrunya (Zorica Nusheva, avec une frustration fulgurante juste à côté d’un bouffon) se montre à la hauteur de l’intimidation et de la condescendance. Il n’en a pas toujours été ainsi : elle débute le film coincée dans son lit, une historienne trentenaire au chômage vivant avec sa mère.