Revue ‘Devotion’: Un aviateur en réflexion

“Devotion”, réalisé par JD Dillard, raconte la carrière historique de l’enseigne Jesse L. Brown, le fils d’un métayer du Mississippi qui est devenu le premier aviateur noir de l’US Navy en 1948 et, deux ans plus tard, son premier officier noir à mourir en la guerre de Corée. L’ailier de Brown, un riche blanc diplômé de l’Académie navale des États-Unis nommé Thomas J. Hudner Jr., a risqué sa propre vie pour tenter de sauver Brown et a ensuite reçu la médaille d’honneur.

Leur histoire pourrait être simplifiée en une histoire sentimentale de fraternité daltonienne. (Le livre de non-fiction d’Adam Makos en 2015 du même nom cite un journaliste contemporain qui applaudit sans artifice : “La clé de la popularité de Jesse était son hypothèse qu’aucun problème de race n’existait et, par conséquent, aucun n’existait”.) Au lieu de cela, Dillard et les scénaristes Jake Crane et Jonathan AH Stewart approfondissent les citations de Brown à la presse, révélant un homme qui ne partageait pas son angoisse avec des étrangers – une réticence que leur Brown, joué à mijoter à couvercle par Jonathan Majors, semble ressentir envers le film même qu’il est dans.

L’objectif est d’effacer le symbolisme de Brown et de le redonner à l’humanité : un lutteur de 24 ans, mari et père qui déteste être désigné comme un cas particulier. Son étrange couple dynamique avec Hudner (Glen Powell) au sourire facile est la poussée narrative la plus stable dans un film qui a tendance à dériver d’un décor à l’autre, un peu comme l’armée elle-même dans cette tranche d’années entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la montée de l’ère de la guerre froide. Ici, l’équipe de Brown et Hudner pourrait être stationnée en Méditerranée pour effrayer les navires soviétiques et se réveiller d’une soirée passée à Cannes à flirter avec une adolescente Elizabeth Taylor – une histoire vraie, modestement embellie – pour apprendre qu’ils pivotent brusquement vers Sinuiju enneigé .