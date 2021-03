Voleurs à l’étalage du monde Non classé. Durée: 1 heure 30 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur jeu de Google , Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.

C’est l’été 1987 et quatre amis de Denver, au Colorado, viennent d’apprendre que leur groupe préféré, The Smiths, a rompu. Comme leurs idoles, les adolescents sont romantiques et sérieux, confus et parfois prétentieux. Cleo (Helena Howard), lasse de son travail de caisse de supermarché, rêve de fuir en France; Sheila (Elena Kampouris) veut désespérément consommer sa relation avec le célibataire catégorique Patrick (James Bloor); et Billy (Nick Krause) pourrait utiliser son entraînement imminent dans l’armée comme une évasion plutôt qu’une destination.

«Shoplifters of the World», un cadeau affectueux aux super fans du groupe anglais The Smiths, est, nous dit-on au début, «basé sur de vraies intentions». Je ne peux pas contester cela: écrit et réalisé par Stephen Kijak (qui a réalisé le fantastique documentaire de 2008 «Scott Walker: 30 Century Man»), ce regard nostalgique sur les garçons perdus et les filles solitaires donne l’impression qu’il vient directement du cœur.

