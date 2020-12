Tout cela peut être considéré comme un divertissement étant donné la gravité de la situation locale. Cinq ans après la fin de la guerre, un état d’hostilité frémissante persiste dans une grande partie du Texas. Les soldats de l’Union patrouillent dans les villes et les routes, suscitant le ressentiment d’une population blanche réticente à rejoindre les États-Unis. Kidd trébuche à la suite d’un lynchage et entend de fréquents rapports de violence contre les Indiens et les Mexicains. Comme il est d’usage dans les westerns, cet effusion de sang fait partie de l’arrière-plan du film plutôt que de son sujet manifeste. Le titre est un peu trompeur; l’histoire est intime et spécifique, et veille à limiter les implications politiques qui pourraient mettre les téléspectateurs mal à l’aise.

Dans «News of the World», un western modeste et solide réalisé par Paul Greengrass et basé sur le roman de Paulette Jiles, Hanks incarne le capitaine Jefferson Kidd, un vétéran de la guerre civile qui vit après le bellum comme un agrégateur de nouvelles analogiques. Kidd, qui a combattu du côté confédéré, voyage d’un endroit à l’autre, colportant un mélange de détournement et d’informations. Il promet des fils qui détourneront son public de ses propres problèmes, bien que ses choix incluent des rapports sur une épidémie de méningite, un incendie dans une mine de charbon et un accident de ferry.

Kidd est une variante d’un archétype occidental familier – une âme errante qui a vu et fait des choses terribles et dont la méfiance envers les autres ne peut masquer sa décence fondamentale. La première chose que nous voyons de l’homme, ce sont les cicatrices de combat sur son torse, et avant d’avoir beaucoup entendu parler de lui, nous avons l’impression qu’il a infligé des souffrances et les a endurées. Nous savons que c’est un bon gars, même si nous n’entendons pas beaucoup parler de la cause perdue pour laquelle il s’est battu – pas un choix inhabituel dans un western, mais qui a peut-être survécu à son adéquation. Puisqu’il s’agit de Tom Hanks dont nous parlons, la gentillesse est la note dominante, et le drame découle moins de la lutte éthique interne du personnage que des défis externes auxquels il est confronté dans sa quête pour faire la bonne chose.

Ces défis incluent divers méchants, des problèmes de wagon, un terrain accidenté et des intempéries. Tout cela et plus encore assaille Kidd lors de son voyage en compagnie d’une jeune fille nommée Johanna (Helena Zengel). Enfant d’agriculteurs allemands, Johanna a été kidnappée et élevée par la tribu Kiowa, et est aujourd’hui devenue orpheline à deux reprises. Après une vague d’autres malheurs, Kidd prend sur lui de livrer la fille, qui ne parle pas anglais, à une tante et un oncle à Castroville, loin dans le Hill Country.

Dans ses os, «News of the World» est un western B, mince et linéaire, sa parcelle de rechange ornée de décors efficaces. Greengrass, l’un des réalisateurs d’action les plus inventifs et les plus rigoureux actuellement en poste – ses chapitres de la franchise Jason Bourne restent inégalés en termes de vélocité et de cohérence spatiale – honore la tradition du genre plutôt que d’essayer de la réinventer. Lorsque Kidd et Johanna sont pourchassés par de méchants hors-la-loi le long d’une ligne de crête perfide, la fusillade qui s’ensuit est un retour en arrière et une classe de maître, aussi serrée et méchante et suspensif que quelque chose dans un vieux Budd Boetticher film.

D’autres plaisirs incluent une belle distribution de soutien (Elizabeth Marvel, Ray McKinnon et Bill Camp, entre autres) et le rapport entre Hanks et Zengel, un jeune acteur contrôlé de manière impressionnante qui refuse toute tentation de gentillesse. Aucun des interprètes n’exagère la sympathie qui se développe entre Kidd et Johanna, et le film est tendre sans trop sombrer dans la sentimentalité.

Mais il peut aussi être un peu mou et gonflé. Trop de vrai grain a été poncé, trop de dures vérités de l’histoire ont fait signe de la tête et se sont détournées. La partition musicale de James Newton Howard est extrêmement importante et contribue à donner l’impression que l’échelle n’est pas tout à fait correcte. Ce n’est pas un mauvais film. Le problème est que c’est un film trop beau, trop prudent et compromis, comme si ses créateurs ne faisaient pas confiance au public pour gérer les vraies nouvelles du monde.

Nouvelles du monde

Classé PG-13. Violence gérée discrètement. Durée: 1 heure 58 minutes. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.