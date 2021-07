« Settlers » est divisé en trois chapitres, chacun centré sur un personnage clé de la vie d’une jeune fille nommée Remmy (Brooklynn Prince). Son père, Reza (Jonny Lee Miller), est un homme protecteur et colérique. Il avertit Remmy et sa mère, Ilsa (Sofia Boutella), de ne pas trop s’éloigner de leur ranch éloigné. Bientôt, sa paranoïa se révèle vraie lorsque Jerry apparaît. Il s’avère que la famille de Jerry possédait le terrain avant que Reza et Ilsa ne les évincent. Il veut récupérer sa maison.

Bien que cela puisse être une fable simple sur les maux du colonialisme – la torsion étant que Remmy et sa famille sont les vrais intrus – le script confus de Rockefeller fait de Jerry le méchant, et il fait rapidement de la vie de Remmy un enfer. Jerry (interprété notamment par un acteur portoricain) ne reculera devant rien, y compris le meurtre, pour mener une vie réussie sur Mars.

Cela a tous les attributs d’un film qui devrait savoir ce qu’il fait : des effets spéciaux impressionnants, une cinématographie lisse, une direction artistique stupéfiante. Malheureusement, tout l’argent du monde ne peut sauver ce récit pourri, qui culmine dans une scène illustrant la tentative de viol d’une adolescente. Les « colons » prétendent défier la violence contre les femmes et le colonialisme. Au lieu de cela, la protagoniste féminine se vautre dans l’impuissance pendant la majeure partie du film, et un robot carré est finalement présenté comme plus sympathique qu’un homme brun déplacé.

Non classé. Durée : 1 heure 43 minutes. Dans certains cinémas et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.