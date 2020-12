Pour les téléspectateurs charmés par le documentaire russe Victor Kossakovsky «Gunda», une immersion dans les images et les sons de la vie à la ferme d’un point de vue proche du point de vue d’un cochon, Film Forum diffuse un portrait intrigant de la vie agraire que le réalisateur a filmé dans 1992.

De même tourné en noir et blanc et tout aussi hermétique dans son domaine, «The Belovs» joue rétrospectivement comme une pièce d’accompagnement centrée sur l’humain. Il se concentre sur une sœur et un frère – Anna, une double veuve; Mikhail, laissé par sa femme il y a probablement longtemps – qui vivent ensemble dans une ferme dans l’ouest de la Russie. Mais c’est aussi un autre type de documentaire. Dans «Gunda» et la précédente «Aquarela», Kossakovsky a tourné son regard vers les merveilles de la nature. «The Belovs» le trouve plus proche de la tradition du cinéma direct des frères Maysles («Gray Gardens»), donnant aux personnalités excentriques l’espace pour se révéler.

«Pourquoi prendre la peine de nous filmer?» Anna demande dans «Les Belov». «Nous ne sommes que des gens ordinaires.» Au départ, il est tentant de s’entendre. Kossakovsky montre Anna en train de parler à ses vaches et même au bois qu’elle coupe. Le film, périodiquement marqué avec des sélections éclectiques de chansons mondiales, se réjouit d’observer un chien courir devant un tracteur ou tourmenter un hérisson.

L’angle humain vient au premier plan lorsque les frères et sœurs reçoivent la visite de Vasily et Sergey, leurs frères, et les divagations de Mikhail sur le système soviétique (qui venait de se terminer) menacent de faire dérailler un thé agréable. Kossakovsky pose sa caméra dans un coin, en position de voyeur. Plus tard dans le film, il coupe le son lors d’une méchante dispute. Comme dans «Gunda», c’est un comportement à observer, pas à expliquer.

Les Belov

Non classé. En russe, avec sous-titres. Durée: 1 heure. Regardez le cinéma virtuel du Film Forum.