Colin (Sam Neill), un type taciturne, partage la terre mais pas grand-chose d’autre avec son frère aîné, Les (Michael Caton), un type en colère qui est plus volubile que Colin uniquement en ce qu’il aime injurier les gens. Ils vivent et travaillent sur deux parcelles adjacentes, qui appartenaient autrefois à leur père. Leurs béliers sont d’une race particulière et, comme l’atteste un concours lors de l’ouverture du film, ils font toujours l’envie de la région.

Colin ne l’a pas, et il sécrète quelques moutons dans sa maison. Bientôt, Les, avec qui il n’a pas parlé depuis des décennies, en a vent – littéralement, alors que l’odeur s’attache de plus en plus à la place de Colin. Une grande partie de la comédie du film provient des efforts futiles de Colin pour garder ses animaux cachés. Et sa nouvelle alliance avec Les vient de ce qu’ils doivent faire pour garder ces bêtes en vie.

Réalisé avec une brise géniale par Jeremy Sims, le film négocie le rétrogradage émotionnel et l’élévation avec confiance. Certaines des caractérisations sont imprévisiblement bizarres – l’enthousiasme de Les pour le groupe de hard rock des années 1970 Humble Pie est inattendu. Les principaux plaisirs de «Rams», cependant, viennent de l’observation des trois acteurs principaux vétérans jouer leurs excentricités.

Béliers

Classé PG-13. Durée: 1 heure 55 minutes. Dans les théâtres et sur Apple TV, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.