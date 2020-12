Les deux femmes – l’Indonésienne Siti et la Vietnamienne Huong – ont été libérées de prison l’année dernière, Huong plaidant coupable de l’accusation de lésions corporelles. Le film de White suggère que la justice malaisienne les avait traités comme des boucs émissaires. S’appuyant sur les avocats de la défense et de nombreuses preuves vidéo, le film soutient que Siti et Huong ont été recrutés indépendamment comme actrices pour des vidéos de farces. Une routine que leurs patrons leur ont enseignée? Frottez la lotion pour bébé sur un inconnu.

En tant que réalisateur de films, «Assassins» n’est pas nouveau: il s’inspire du livre de jeu paranoïaque-documentaire habituel, invitant le public à se pencher sur les images de surveillance et à s’appuyer sur un score de Blake Neely qui induit la sueur. Ses principales vertus sont une histoire sauvage et un sentiment d’indignation furtif. Il soutient que ces soi-disant assassins sont devenus des pions politiques et ont dû faire face aux tribunaux sans témoins qui auraient pu aider leur défense.

Assassins

Non classé. En vietnamien, indonésien, japonais, coréen, anglais et malais, avec sous-titres. Durée: 1 heure 44 minutes. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.