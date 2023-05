Revue Depp v Heard – Amber et Johnny font une télévision profondément déprimante

jeEn 2019, Johnny Depp a poursuivi son ex-femme Amber Heard pour diffamation, après que Heard ait écrit un article publié dans le Washington Post dans lequel elle se qualifiait de « personnage public représentant la violence domestique ». En 2020, l’acteur a perdu une affaire de diffamation distincte au Royaume-Uni contre le Sun, qui l’avait qualifié de « femme batteuse » dans la presse. L’audience de diffamation aux États-Unis a eu lieu en 2022 en Virginie, et le jury a statué que Depp avait été diffamé par Heard. Il a également décidé que dans une affaire, Depp avait diffamé Heard, mais le verdict a été largement considéré comme une victoire pour Depp et une perte pour son ex-femme.

C’était un spectacle désolé et horrible qui s’est déroulé sur les réseaux sociaux, en grande partie grâce à la décision du juge d’autoriser les caméras dans la salle d’audience. Le documentaire Depp v Heard de Channel 4 est sur place pour le ressasser, le remixer et le servir à nouveau, sous un mince placage de commentaires sur à quel point il était étrange qu’une affaire judiciaire, centrée sur la question de savoir si la violence domestique avait eu lieu ou non, s’est avérée être de l’herbe à chat pour un public salivant.

Il s’agit essentiellement d’un collage organisé de séquences d’audience, de preuves vidéo et audio, d’anciennes interviews de presse avec Depp et Heard, de reportages et d’un torrent de clips YouTube et TikTok, ainsi que d’un commentaire continu de fans, de journalistes amateurs, de commentateurs juridiques et d’hôtes de podcast. . Son argument de vente est qu’il trie les procédures par ordre chronologique et offre une chronologie de la relation. Au tribunal, Depp et Heard ont donné leurs témoignages à deux semaines d’intervalle. Ici, une question est posée par l’un de leurs avocats, et la réponse de chacun est jouée, comme pour inviter les téléspectateurs à les comparer, côte à côte.

Johnny Depp sourit aux fans lors d’une pause le dernier jour de son procès en diffamation. Photographie : Evelyn Hockstein/Reuters

Pour ceux qui ne sont pas au tribunal, ou ceux qui n’ont pas regardé les quelque 200 heures de séquences diffusées en direct, les aspects clés de l’affaire seraient apparus principalement dans de courts clips et des mèmes. L’assembler dans une sorte d’ordre et lui donner trois heures de temps d’antenne est une tentative d’être l’adulte dans la pièce, essayant de transformer un récit Internet incontrôlé et incontrôlable en une sorte de forme. De toute évidence, réduire les arguments juridiques aux extraits et extraits sonores les plus concis ne donne pas une image complète ou juste du processus judiciaire, ni du procès au centre de cette affaire particulière.

La question est de savoir si Depp v Heard, le documentaire, peut faire mieux que les nombreuses sources dont il tire l’essentiel de son matériel. Channel 4 n’a fourni que les deux premiers épisodes pour examen; peut-être que le troisième offrira plus de profondeur ou d’analyse. Jusqu’à présent, je n’ai pas pu m’empêcher de penser qu’il essaie d’avoir son gâteau et de le manger. Il tente de se distancer de la version des médias sociaux de l’audience. Il y a des moments mis en évidence qui restent à couper le souffle à ce jour, comme la marque de cosmétiques qui s’implique (elle nie « prendre une position formelle ») avec une vidéo TikTok, comme si les preuves entendues n’étaient que du fourrage marketing. L’idée que le jury a reçu pour instruction de ne pas lire ou de ne pas s’engager dans l’affaire en dehors de la salle d’audience est également absurde, étant donné l’omniprésence des reportages et le cirque de commentaires qui les entourent.

Amber Heard attend le verdict du jury. Photographie : Evelyn Hockstein/AFP/Getty Images

Il n’y a pas de narrateur pour tout relier, seulement les clips et les témoignages, ainsi que les séquences d’actualités et les podcasteurs. Cela suggère une neutralité que le programme ne peut pas offrir. Ce n’est qu’une autre façon de réorienter le procès, afin de raconter une autre version de l’histoire. Cela oppose à nouveau Depp et Heard devant le tribunal de l’opinion publique. En mettant leurs témoignages côte à côte, c’est sûrement demander aux téléspectateurs de ce documentaire de décider en qui ils croient. J’ai trouvé cela profondément déprimant lorsque le procès avait lieu, et je le trouve profondément déprimant maintenant. Voir des gens mimer des témoignages déchirants sur TikTok, que vous le croyiez ou non, est sombre, et j’étais enclin à être d’accord avec le YouTuber ici qui l’appelle dystopique.

Je comprends que le procès était un spectacle et qu’il y avait un énorme appétit pour en discuter et en disséquer chaque aspect. Un TikToker l’a qualifié de « campagne de relations publiques déguisée en affaire de diffamation ». Si vous étiez fasciné par les procédures, je suis sûr que vous reconnaîtrez beaucoup de ce que vous y avez vu, et peut-être apprendrez-vous quelque chose de nouveau de sa collection de voix.

Mais l’idée qu’un cas comme celui-ci est normal et acceptable comme fourrage de divertissement était sombre à l’époque, et reste sombre aujourd’hui. Depp v Heard essaie de se distancer de la machine, laissant parfois entendre qu’il y a quelque chose qui ne va pas, mais à la fin, cela ne devient qu’un autre rouage, vrombissant.