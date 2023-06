Revue d’Elton John à Glastonbury – joie douce-amère au bout de la route de briques jaunes

ELes débuts de lton John à Glastonbury sont également censés être sa dernière performance au Royaume-Uni – bien que ce ne soit de loin pas la première fois qu’il jure qu’il prend sa retraite pour faire un retour ultérieur. Fidèle à lui-même, lorsque l’interprète de 76 ans s’adresse à la foule sur la scène Pyramide – sûrement l’une des plus fréquentées de tous les temps – c’est avec de subtiles mises en garde. « Je n’aurais jamais pensé que je jouerais Glastonbury et me voilà », dit-il. « C’est une soirée très spéciale et émouvante pour moi car c’est peut-être mon dernier concert en Angleterre, alors je ferais mieux de bien jouer et de vous divertir car vous êtes là depuis si longtemps. »

Ce n’est donc pas vraiment un pour lui, mais un pour nous. Contrairement à d’autres légendes de la pop britannique qui ont joué à cette machine à sous – Macca l’année dernière, par exemple – il a supprimé toutes les coupes profondes pour jouer des succès mur à mur, s’écartant de la setlist de sa tournée Farewell Yellow Brick Road en cours. La grande majorité de ce spectacle se déroule dans les années 70, ce que certains peuvent voir comme un aveu de défaite pour un artiste qui sort encore des disques, sans parler du fait qu’il est un fan de musique nouvelle. Mais ce sont des chansons intemporelles qui racontent l’histoire complexe de John, réfractant les plaisirs et les peines auxquels il a survécu pour devenir une légende vivante.

Et John est dans une forme tout à fait vitale, vêtu d’un costume doré brillant et de lunettes à monture noire et à verres orange. Ces dernières années, il y a eu des inquiétudes concernant sa santé et sa capacité à continuer à performer à ce niveau. Mais bien qu’il ait l’air un peu raide quand il se lève de temps en temps de son tabouret de piano, son énergie est joyeusement pugnace, son piano joue vigoureux et passionnant, son visage clignote parfois avec une expression qui suggère : « Ave it ! » Il frappe la foule comme un vrai showman – même en faisant jouer ses muscles dans Saturday Night’s Alright for Fighting – et a l’air légitimement content de lui quand les dizaines de milliers de personnes ici le perdent. Son groupe de crack, rodé à la tournée, parvient d’une manière ou d’une autre à être profond et funky tout en sonnant en apesanteur, laissant ces chansons tueuses flotter parmi les drapeaux de la scène Pyramid.

Photographie : Jason Cairnduff/Reuters

L’ensemble commence par une série de succès apparemment autoréférentiels sur ce que signifie être un tel maître. Soutenu par un grand feu d’artifice, il ouvre avec le piano rassembleur de Pinball Wizard, avec son solo de guitare endetté de Led Zeppelin. Ensuite, il y a l’auto-célébration sans vergogne de The Bitch is Back, sur laquelle il laisse échapper un certain nombre de trilles vocaux vifs, et un Bennie and the Jets magnifiquement funky et lâche. Cette dernière est une rêverie rêveuse, une de ces rares chansons parfaites sur la joie d’entendre une chanson parfaite ; c’est presque cosmique de l’entendre en direct. À part Daniel, de Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player de 1973, que la foule semble moins bien connaître, le taux de succès ne baisse jamais : Goodbye Yellow Brick Road est mélancolique et voit la foule chanter le refrain pour John ; Philadelphie Freedom fonce vers l’avant. Il explique que ce dernier s’est inspiré de Philadelphia International Records, ce qui l’a incité à enregistrer sa prochaine chanson, Are You Ready for Love, avec le producteur du label Thom Bell en 1979. Cela n’a rien fait à l’époque, dit-il, jusqu’à ce qu’un remix de 2003 défende par Fatboy Slim l’a envoyé au n ° 1.

C’est révélateur de la mentalité que John apporte au plateau de ce soir, traçant les points entre le passé et le présent; passer autant de temps à célébrer la prochaine génération qu’à se délecter de sa propre carrière. Pour Are You Ready for Love, il fait venir Jacob Lusk de Gabriels comme invité, en rose vif de la tête aux pieds, et il a l’air de passer le meilleur moment de sa vie.

Tout le week-end, Glastonbury a été en effervescence avec des rumeurs selon lesquelles Britney Spears interpréterait sa version de Tiny Dancer avec John. Les gens autour de moi ont le souffle coupé quand il présente cette chanson et mentionne qu’il a rencontré son prochain invité à Las Vegas – John et Spears y avaient leurs résidences respectives en même temps – mais à la place, il apporte les Killers ‘Brandon Flowers, vêtus de rouge et avec des dents de politicien d’une blancheur éclatante, suivi ensuite de Rina Sawayama pour un Don’t Go Breaking My Heart ludique. (Il a l’air déçu que Dua Lipa ne soit pas là pour faire leur hit de 2021 Cold Heart, cependant, et sa voix préenregistrée semble molle dans l’atmosphère autrement fébrile.)

Ludique… Rina Sawayama rejoint John pour Don’t Go Breaking My Heart. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian

Plus étonnant encore, il cède une place dans sa setlist à l’auteur-compositeur américain Stephen Sanchez pour interpréter son hit bien-aimé de TikTok, Until I Found You. « A quoi sert un héros pour quelqu’un s’il n’est pas gentil et vous êtes mon héros parce que vous êtes gentil », a ensuite déclaré Sanchez à John. Il donne le ton à une série de magnifiques chansons d’amour dévotionnelles. Le crépuscule s’installe alors que John joue une interprétation époustouflante de Your Song, qui attire le plus grand single de tout l’ensemble – probablement de tout le festival – avec John sous une forme conversationnelle attachante sur l’un des refrains les plus célèbres de tous les temps. Sa voix déborde de sentiments sur Candle in the Wind.

Le crescendo, cependant, est punchy et provocant : un Saturday Night’s Alright for Fighting endiablé est une véritable vitrine pour le groupe ; Je suis toujours debout. Ensuite, le une-deux de clôture peut faire allusion aux sentiments compliqués de John quant à savoir s’il s’agit vraiment de sa dernière performance au Royaume-Uni. « Tout perdre, c’est comme si le soleil se couchait sur moi », chante-t-il sur Don’t Let the Sun Go Down on Me ; Rocket Man est criblé d’anxiété à propos du but et de la déconnexion. Il n’a pas à s’inquiéter. L’ensemble miraculeux de ce soir suscite une démonstration d’amour simple pour un interprète qui a admis ses difficultés à se le montrer. C’est l’histoire du rock en devenir, mais cela ne semble pas non plus être la fin : à cheval sur les époques et avec des standards pop à supporter, Elton John se sent éternel.