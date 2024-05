Revue de Young Woman and the Sea – Le biopic de Disney sur la natation en surface manque de profondeur | Biopics

Biopics Daisy Ridley mène l’histoire réductrice, quoique parfois émouvante, de la première femme à traverser la Manche à la nage jeu. 30 mai 2024 10h02 HAE

Née d’immigrants allemands à New York au début du siècle, Gertrude « Trudy » Ederle s’est frayé un chemin à travers le rêve américain. Malgré une grande adversité – une rougeole dans son enfance qui l’a laissée partiellement sourde, les protestations de son père boucher, le sexisme enraciné d’un pays qui considère récemment que les femmes méritent peut-être le droit de vote – elle a poursuivi sa suprématie en natation avec une détermination sans faille. , un trajet qui l’a amenée à traverser la Manche. En tant que première femme à entreprendre le périlleux voyage de 21 milles à travers des eaux agitées et infestées de méduses, elle a prouvé que le genre n’a rien à voir avec la capacité athlétique et a personnifié le courant de progrès qui se répercute du mouvement des suffragettes sur le reste de la société.

Le nouveau biopic Young Woman and the Sea présente la vie d’Eberle comme une parabole largement inspirante sur l’effort et le triomphe des femmes, ses points d’intrigue étant facilement cartographiés sur toute lutte pour pénétrer dans un club de garçons. Retardé de cinq ans chez Paramount, refondu, vendu à Disney, transféré vers leur chaîne de streaming et réaffecté aux cinémas après des projections tests encourageantes, l’aspect le plus surprenant de cette success story soignée est le temps qu’il a fallu pour se réaliser.

Dans le quartier de Coney Island, en Bulgarie, pays favorable aux impôts, pays de copieux figurants slaves équipés de chapeaux de canotier et de hot-dogs, la jeune Trudy et sa sœur Meg bouillonnent d’envie en regardant leurs fils musclés s’ébattre dans la piscine. À la suite de l’incendie du bateau à vapeur General Slocum qui a coûté la vie à plus d’un millier de personnes dans l’East River, la mère des filles Ederle (Jeanette Hain) décide de leur apprendre à nager, mais le couple devra encore se battre pour chaque grain de sel. l’égard qu’ils reçoivent sur le territoire hostile du sport. Après un saut dans le temps, Trudy (Daisy Ridley, un optimisme positif inhérent à ses fossettes et à son sourire sérieux et à pleines dents) est rabaissée par le responsable de la natation professionnelle (Glenn Fleshler), éloignée de son entraîneur (Sian Clifford), sabotée par l’entraîneur jaloux (Christopher Eccleston) qui lui a été assigné en remplacement, et insultée par un média d’information plus intéressé par ses talents culinaires que par ses réalisations considérables. En plus ça changepourrait soupirer un téléspectateur en pensant à la récente campagne pour la reconnaissance du basket-ball féminin, ou peut-être à la vilaine discrimination contre les athlètes trans.

Cependant, nichée en toute sécurité dans un passé lointain, l’histoire d’une bataille qui a été gagnée depuis longtemps (il serait difficile de trouver une personne vivante qui croit que les femmes ne devraient pas être autorisées à aller nager) offre une vision anodine et Disneyfiée. sur le féminisme. Lorsque son père (Kim Bodnia) ne la laisse pas rejoindre une équipe de natation locale, la petite Trudy chante Ain’t We Got Fun ad nauseam en signe de protestation jusqu’à ce qu’il cède, un refrain qu’elle revisite à l’âge adulte chaque fois que les chances sont contre elle. . C’est une forme de protestation adorablement agaçante, sanctionnée par un film qui préfère ses méchants clairs et son activisme poli.

Qualifier la description de Trudy de « girlboss des profondeurs saumâtres » ne serait pas beaucoup plus réducteur que le propre traitement d’elle dans le film. Le scénario s’intéresse peu à la vie personnelle d’une quenouille qui a passé toute sa vie célibataire, rejetant les fiançailles arrangées par ses parents pour son véritable amour, la mer. Certaines des modifications hollywoodiennes apportées à sa biographie ont été apportées dans un souci de cohésion dramatique ; son «embarras» aux Jeux olympiques de 1924 lui a valu une médaille d’or et deux de bronze, elle a effectué un test de natation de 22 milles à la maison avant de se rendre dans la Manche, et sa première tentative avortée de nage a eu lieu une année complète avant la seconde, pas seulement des jours. Mais la condensation de la chronologie nous donne également le moment où une rusée Trudy glisse ses maîtres et plonge par la fenêtre d’un navire, jetant les convenances à l’ancienne au vent alors qu’elle poursuit ce qu’elle veut. Les moments qui sonnent les plus bidons servent tous à renforcer son image de modèle tout simplement agréable, le plus flagrant d’entre eux lorsqu’un enfant joyeux surmonte un pincement au doute au bon moment pour informer Trudy qu’elle est une héroïne. aux filles du monde entier.

Une fois que Trudy a quitté les côtes françaises, le réalisateur Joachim Rønning est soulagé du trafic de messages bien intentionnés et libre de se concentrer plus confortablement sur les séquences d’action dans son domaine d’expertise. La séquence de la dernière ligne droite atteint les notes émotionnelles dont elle a besoin, la cinématographie immersive en eau libre à 360 degrés et les rythmes de montage bien mesurés attirant tous deux le suspense d’une conclusion prédéterminée. Il est impossible de ne pas soutenir Trudy, mais plus pour ce qu’elle représente que pour son propre courage. Elle est la mascotte de tout ce qui est bon et juste, une brillante image d’excellence. Et pourtant, nous nous demandons qui était cette femme, dans un sens intime ou significatif, quel genre de personne pouvait cultiver l’obsession intense et inflexible et la discipline nécessaire pour atteindre l’inatteignable. Les fans ne vénèrent pas les athlètes pour avoir battu des records, mais pour avoir dépassé leurs propres limites. L’imperturbable Trudy franchit tous les obstacles qui lui font face sans ralentir son rythme, surmontant sa maladie potentiellement mortelle en quelques minutes comme par magie. Bien qu’en interne plutôt que physiquement, elle donne l’impression que tout est facile, ce qui ne rend pas service à Eberle elle-même.