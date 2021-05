Revue de ‘Two Gods’: Questions de vie et de mort

Hanif construit des cercueils pour un salon funéraire musulman et rejoint leurs rituels de lavage pour les morts. Lanky avec une grizzle poivre et sel, des verres lourds et une ambiance agitée, Hanif semble s’y installer après quelques années dans le désert. C’est un ami de Furquan, un jeune de 12 ans bien fondé et un rappel pour Naz, un jeune de 17 ans au visage de bébé qui semble sombrer dans le crime. Hanif s’inquiète pour les deux – Furquan finit par emménager chez des parents en Caroline du Nord lorsque sa grand-mère tombe malade et que sa mère est victime de violence domestique – tout en forgeant son propre chemin et en renouant avec un fils.

Ali apporte une compassion concrète aux expériences de trois personnes différentes: Hanif, un musulman noir à Newark, et les deux garçons qu’il encadre, Furquan et Naz.

Avec une profondeur de sentiment et une photographie en noir et blanc chaleureuse, l’humble documentaire de Zeshawn Ali «Two Gods» reconnaît pleinement à quel point la mort fait partie de la vie.

Ali esquisse avec agilité leurs fortunes et sentiments changeants, sensible aux contours de l’expérience noire et musulmane, que ce soit en montrant l’importance de la communauté ou le sentiment précaire de ne pas avoir de seconde chance. Il coupe efficacement sans transformer personne en étude de cas. Le moment le plus touchant pourrait être celui où Hanif traverse une période difficile et obtient l’espace pour dire qu’il ne sait tout simplement pas comment réagir – il a mal et le comprend. Furquan est également dépeint avec respect, car il trouve de nouvelles activités dans la lutte et la pratique de l’église.

Un gâteau d’anniversaire est coupé au début et à la fin du film. Cette image de célébration aide à situer la vie de Hanif, Furquan et Naz dans un cycle plein d’espoir, travaillant sur la guérison, la rédemption et une vie simple.

Deux dieux

Non classé. Durée: 1 heure 22 minutes. Regardez à travers les cinémas virtuels.