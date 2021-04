Le film bolivien «Tu Me Manques» commence par un combat pour l’affection d’un absent. Jorge (Oscar Martínez) était le père de Gabriel, l’ancien amant de Sebastian (Fernando Barbosa). Lorsqu’un coup de fil par hasard permet à Jorge et Sebastian de se rencontrer, Sebastian n’hésite pas à lancer des accusations contre Jorge, qui n’accepterait pas la sexualité de son fils. Jorge n’a qu’une tragédie à refouler: Gabriel est mort par suicide à son retour de New York en Bolivie.

Ce qui suit est une exploration du chagrin et de l’adoration, alors que les deux hommes essaient de trouver un moyen d’honorer la mémoire de Gabriel. Jorge se rend à New York à la recherche de réponses, et en réponse, Sebastian lui fait visiter la vie de Gabriel dans la ville, le présentant à des amis queer et des boîtes de nuit gays. Les réminiscences conduisent Sebastian à écrire une pièce sur son amour perdu, et le film utilise ses idées théâtrales comme une raison intéressante, quoique quelque peu aliénante, d’expérimenter le montage et la forme. Sebastian engage 30 acteurs pour interpréter le rôle de sa bien-aimée – un gadget qui est imité dans les séquences de flashback du film, qui tournent dans différents interprètes comme Gabriel.

Le film a été écrit et réalisé par Rodrigo Bellott, qui a adapté l’histoire de son jouer du même nom, basé sur des événements similaires dans sa propre vie. Bien que l’esthétique du film soit tièdement agréable, le plus grand succès de Bellott est de libérer le rapport de son film au temps. En ce sens, le film conserve une partie de la vitalité du théâtre, où les personnages invitent le public à la rêverie. Le passé, le présent, le futur de Sebastian et ses fantasmes des trois interagissent à travers des flash-forward et des flashbacks, se tissant ensemble pour créer un témoignage émouvant et intellectuellement enrichissant de la vie et de la perte queer.

Non classé. En espagnol et anglais, avec sous-titres. Durée: 1 heure 50 minutes. Regardez sur les cinémas virtuels.