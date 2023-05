Revue de The Zone of Interest : Jonathan Glazer réalise le film d’horreur le plus effrayant de l’année

La zone d’intérêt, le premier film de Jonathan Glazer en 10 ans, est ostensiblement basé sur un livre : le roman du même nom de 2014 de Martin Amis. Mais comprendre le génie formel et thématique du film nécessite de le regarder différemment : comme une adaptation de film d’horreur parallèle de 1963 d’Hannah Arendt Eichmann à Jérusalem, qui va bien au-delà de l’idée bien usée de ce livre sur la «banalité du mal». Cette phrase, tirée de Eichmannfournit la base de connaissances Arendt complète de la plupart des gens : l’idée que le mal ne se présente pas comme un diable avec des cornes et une fourche, mais chez des hommes apparemment sans ego et « médiocres » comme Adolf Eichmann, architecte de la Solution finale, qui réalisent atrocités indicibles.

Ce n’est pas faux, mais c’est beaucoup trop simple, à la limite du cliché – ironique, compte tenu des avertissements d’Arendt. Dans son reportage sur le procès d’Eichmann, Arendt a noté qu’il ne parlait qu’en « phrases courantes et clichés auto-inventés », les types d’euphémismes qui, selon Arendt, indiquaient un refus de penser par soi-même. En cela, Eichmann était un véritable homme d’affaires ; le Troisième Reich était connu pour avoir inventé des codes de langage et de parole qui rendaient inévitable le respect des règles. La Sprachregelung nazie, ou son vocabulaire bureaucratique particulier, était un euphémisme à l’extrême. Tuer est devenu « dispatcher » ; la migration forcée est devenue une « réinstallation » ; le meurtre de masse des Juifs est devenu la « solution finale » d’Eichmann. Lorsque vous appelez ce que vous faites à des millions de vos voisins un « traitement spécial », vous n’avez pas à penser à ce que c’est vraiment. Vous pourriez même commencer à apprécier le défi de le faire plus officiellement.

Ce Sprachregelung est partout La zone d’intérêten partie parce que ses personnages ne parlent pas de meurtre ou de génocide, mais aussi parce que Glazer — dont le film précédent était le brillamment troublant Sous la peau — reproduit la distance interne des personnages à travers les images et les sons du film. Le résultat est déstabilisant à l’extrême. Il faut quelques minutes de visionnage pour réaliser ce que vous regardez précisément, et le choc nauséabond à ce moment-là est plus fort que n’importe quel film d’horreur que j’ai vu cette année. Voici le jardin de devant ensoleillé, fleuri et ordonné, devant une maison bien aménagée et bien rangée dans laquelle vit une grande et joyeuse famille. Mais attendez; juste au-delà de la cour se trouve une haute clôture en ciment gris surmontée de barbelés et des cheminées visibles au loin.

De l’autre côté du mur du jardin se trouve Auschwitz.

La maison est occupée par le célèbre commandant du camp d’extermination, Rudolf Höss (un vrai homme, joué ici par Christian Friedel), sa femme Hedwige (Sandra Hüller), leur nombreuse progéniture d’enfants, et quelques serviteurs, dont au moins un semble être juif. La zone d’intérêt place la famille Höss au premier plan. On les voit pique-niquer, dîner en famille, passer du temps à jouer dans le jardin, profiter de leur serre et de leur piscine. Hedwig est une mère nourricière et une femme de ménage hospitalière.

Alors qu’ils vivent leur vie dans leur maison heureuse, nous les regardons avec horreur. Intelligemment, Glazer ne nous donne que la quantité la plus minimale d’arrière-plan de personnage; ce n’est absolument pas un film où il y a un « bon nazi » à défendre. Au lieu de cela, il montre comment tout le système nazi a été conçu pour garantir que personne ne puisse être bon. On entend les Hösse parler de la vie au premier plan. Mais il y a un bruit ambiant dans La zone d’intérêt, semblable au bourdonnement d’une machine à bruit blanc – sauf que dans ce cas, il est omniprésent, le bruit des fours au loin, entrelacé de coups de feu et de hurlements occasionnels. Pour entendre ce qui se passe dans la maison, nous devons les déconnecter un peu. J’espère que nous ne pouvons pas.

Les personnages, cependant, ont. Höss et ses collègues ont été profondément formés par le régime dans lequel ils ont fait carrière, dans lequel l’idéologie nazie est encodée dans son langage et ses systèmes. (Ils parlent avec admiration et obéissance de Himmler et de Hitler – et, bien sûr, d’Eichmann.) Höss s’est fait un nom en tant qu’exécuteur de systèmes efficaces : « Sa force particulière est de transformer la théorie en pratique », une lettre un collègue écrit à son sujet explique. La pratique de tuer, c’est-à-dire.

Les personnages dans La zone d’intérêt savoir exactement ce qui se passe ; ils viennent, pour l’essentiel, de dissocier

Il serait inexcusable et mortellement faux de dire que La zone d’intérêt parle de personnes vivant dans une ignorance béate de ce qui se passe juste de l’autre côté du mur du jardin. Ils savent exactement ce qui se passe ; ils viennent, essentiellement, de se dissocier. Höss parle de gazer des milliers de Juifs comme si c’était un problème intéressant à résoudre, mais c’est son boulot. Ce qui est plus effrayant, c’est que sa famille est au courant. Hedwige – qui dit fièrement à sa mère qu’elle a été surnommée la «reine d’Auschwitz» – admire un manteau de fourrure qui arrive dans une cargaison apportée par un prisonnier, essayant le rouge à lèvres qu’elle trouve dans la poche. Elle prévient la fille juive qui travaille dans la maison qu’elle pourrait « demander à mon mari de répandre vos cendres » dans les champs. Elle discute avec sa mère en visite pour savoir si une de ses anciennes voisines, une femme juive pour laquelle sa mère a fait le ménage, est « là-dedans ». Il y a une teinte de vengeance, le sentiment que si elle l’est, elle le mérite probablement parce qu’elle complotait probablement des bêtises bolcheviques dans le passé.

La scène la plus révélatrice survient peut-être lorsque deux des jeunes fils jouent dans le jardin. L’aîné enferme le plus jeune dans la serre – puis lui fait des bruits de gazage. Le seul membre de la famille qui semble incapable d’ignorer l’horreur de ce qui se passe est le bébé, qui crie chaque fois que les fours s’allument.

La conception sonore dans La zone d’intérêt est si extraordinairement efficace qu’il est facile de rater ce que fait le film sur le plan visuel. Les scènes de bonheur familial se déroulent dans un beau jardin ou une maison confortable, mais elles sont tournées avec une sévérité qui dément le cadre ; c’est un monde devenu plat, un hymne à un rêve fasciste de vie bien vécue, mais toutes surfaces et sans profondeurs. Pour vivre une telle vie, il faudrait se vider, une capacité à ignorer continuellement ses sens – ces fours sentent mauvais, mais Hedwige n’indique jamais qu’elle peut les sentir du tout – jusqu’à ce qu’ils cessent plus ou moins de fonctionner. L’insistante laideur lumineuse cède parfois la place à quelque chose de choquant (quelques segments en noir et blanc inversés en photonégatif, ou un cliché d’une fleur qui vire au rouge sang), pour mieux nous rappeler que rien de tout cela n’est beau, et nous devrions être horrifiés.

Présentation de son livre La vie de l’esprit en écrivant à nouveau sur ses observations d’Eichmann, Arendt aurait pu écrire sur les Hösse. Elle a été «frappée par la superficialité manifeste» d’Eichmann, qui rendait «impossible de retracer le mal incontestable de ses actes à un niveau plus profond de racines ou de motifs». En fait, a-t-elle écrit, alors que ses actes étaient monstrueux, elle a vu que « l’auteur – du moins le très efficace actuellement jugé – était tout à fait ordinaire, banal et ni démoniaque ni monstrueux ».

Ce qui est monstrueux, c’est le langage abstrait avec insistance que les Hösse et les autres nazis utilisent pour éviter de penser, particulièrement en contraste avec les cris sans mots que Mica Levi a intégrés à la partition. Höss est loué pour ses progrès dans la «pratique KL» (KL signifiant Konzentrationslager, ou camp de concentration); nous le regardons en pleine conversation sur les chambres de combustion circulaires qui peuvent exterminer plus efficacement. « Brûler, refroidir, décharger, recharger, en continu ! » lui dit le créateur. Nous regardons des salles pleines de commandants nazis applaudir la nouvelle du début de la « déportation massive » des Juifs hongrois, avec 25 % « retenus pour le travail ». Personne ne dit exactement ce qu’ils veulent dire.

Pour voir les autres comme des sous-humains, dignes de préjugés, d’esclavage, de torture ou d’extermination, nous devons être entraînés à travers une certaine gymnastique mentale

Arendt a écrit que le Sprachregelung nazi a introduit un degré de séparation entre les utilisateurs et la réalité, rendant les horreurs des idées d’Hitler, comme le dit Arendt, « d’une certaine manière acceptables ». Une autre façon de dire cela est que les humains sont capables de grandes cruautés et monstruosités, mais nous sommes aussi des créatures de compassion et d’empathie. Pour voir les autres comme des sous-hommes, dignes de préjugés, d’esclavage, de torture ou d’extermination, nous devons être entraînés à travers une certaine gymnastique mentale. Nous avons besoin de mots qui nous déconnectent de la réalité, qui mettent une couche de distance entre nous et eux, entre l’action et la pensée. Entre notre humanité et ce dont nous sommes capables.

L’effet de regarder La zone d’intérêt devrait, je pense, nous faire ressentir une horreur croissante – et puis, à partir de là, nous faire réfléchir, un acte sur lequel Arendt écrivait toujours. Dans le La vie de l’esprit Dans son introduction, elle a soutenu que l’antidote à la cruauté irréfléchie des systèmes autocratiques qui nous entourent pourrait être de penser : « Le problème du bien et du mal, notre faculté de distinguer le vrai du faux, pourrait-il être lié à notre faculté de penser ? »

Peut-être, écrit-elle. « Cette activité pourrait-elle faire partie des conditions qui font que les hommes s’abstiennent de faire le mal ou même les ‘conditionnent’ contre cela? » elle demande. En d’autres termes, est-ce qu’apprendre à penser, à éviter les clichés et les phrases courantes, pourrait nous sortir de la complaisance ? Être choqué et horrifié et rendu profondément mal à l’aise, laissé sans langage facile, pourrait-il perpétuer un bien moral ?

Que fait Glazer avec La zone d’intérêt est de donner au public un avant-goût de ce choc, puis de nous forcer à réfléchir. Il ne montre jamais directement les atrocités – non pas pour piquer notre curiosité mais parce que nous ne voulons pas les voir. Le représenter serait, à sa manière, une atrocité. Au lieu de cela, il ajoute une couche visuelle et auditive d’abstraction afin de nous permettre de nous tester, de voir si nous sommes, peut-être, le genre de personnes prêtes à être à leur place maintenant.

« La ligne de démarcation », écrit Arendt, « entre ceux qui veulent penser, et doivent donc juger par eux-mêmes, et ceux qui ne le font pas, traverse toutes les différences sociales, culturelles ou éducatives ». Tout ce qui semble clair en ce moment, à ce stade de l’histoire, c’est que cette question mérite éternellement d’être affrontée.

La zone d’intérêt présenté en première au Festival de Cannes en mai et sera distribué plus tard en 2024 par A24.