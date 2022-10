Revue de The Passenger et Stella Maris : Cormac McCarthy refuse de satisfaire

Cela fait 16 ans que Cormac McCarthy a publié son chef-d’œuvre apocalyptique La route, a remporté le Pulitzer, puis, après avoir assuré sa place dans l’histoire littéraire, a apparemment disparu dans les brumes. Maintenant, à 89 ans, il est de retour avec deux nouveaux livres : Le passagersorti maintenant, et son roman compagnon Stella Maris, sortie en décembre. Ensemble, ils forment moins une pierre angulaire de la carrière légendaire de McCarthy qu’ils ne forment une coda convaincante quoique inégale.

Certains des romans les plus célèbres de McCarthy sont des tourneurs de pages, mais ce n’est pas à l’ordre du jour ici. Ces livres sont construits pour se tenir à l’écart du lecteur, pour retenir, pour refuser de satisfaire. Vous pouvez presque sentir McCarthy fanfaronner un peu car, avec beaucoup d’habileté et d’élégance, il choisit à maintes reprises de frustrer tout désir que le lecteur pourrait avoir de récit ou d’histoire.

Le passager et Stella Maris se produisent à 10 ans d’intervalle, chacune racontée par un frère ou une sœur différent. Le passager se déroule dans les années 1980 et est raconté par Bobby Western, un dur à cuire taciturne qui était autrefois pilote de course, est actuellement plongeur de sauvetage et maintient une connaissance approfondie de la physique théorique. Stella Maris se déroule dans les années 1970 et est racontée par Alicia Western, une schizophrène diagnostiquée et un génie des mathématiques. Leur nom de famille est occidental parce que c’est ce qu’ils représentent : l’ordre mondial occidental d’après-guerre, avec toute sa prospérité, son ordre et tous ses compromis moraux. Dans Le passager, Bobby est amoureux d’Alicia, qui est morte. Dans Stella Maris, Alicia est amoureuse de Bobby, qui est dans le coma. Tous deux soutiennent qu’ils n’ont jamais consommé leur relation, mais McCarthy vous laisse juste assez de place pour vous demander si c’est la vérité.

La ligne officielle des éditeurs est que Le passager et Stella Maris chacun autonome, mais ne les croyez pas. Le passager serait d’une opacité exaspérante sans Stella Maris pour élaborer sur certains de ses fils d’intrigue les plus convaincants, et Stella Maris serait sec comme une reliure sans Le passager pour faire lever ses nombreux arguments philosophiques. Les lire séparément serait une expérience exiguë et désespérée.

Évaluation: 3 sur 5

Pas ça Le passager est exactement une lumière lu en soi. Alors qu’il fait signe à un complot de thriller pulpeux impliquant un passager disparaissant d’un avion écrasé et de mystérieuses agences gouvernementales pourchassant Bobby Western, McCarthy refuse sereinement de résoudre ou, en fait, de fournir de vrais suspects pour l’un de ses mystères. Ils semblent exister simplement pour créer l’obscurité paranoïaque à travers laquelle Western (comme McCarthy appelle constamment Bobby) doit plonger lorsqu’il rencontre et a des dialogues socratiques avec une série de personnages colorés.

Avec une femme trans, Western aborde la question de savoir s’il existe un Dieu ou une âme féminine. Avec un magicien devenu détective privé, il évoque le drame de la beauté. Et avec une ardoise vierge absolue d’un personnage – si vide que c’en est presque offensant, vraiment, comme si McCarthy nous regardait dans les yeux et nous mettait au défi de l’appeler dessus – Western aborde le véritable problème de ces deux romans : la bombe atomique, la mécanique quantique et la question de savoir si la réalité est connaissable.

“Il est normal de dire que la raison pour laquelle nous ne pouvons pas saisir pleinement le monde quantique est que nous n’avons pas évolué dans ce monde”, explique Western. (McCarthy fait toujours son truc en omettant les apostrophes et les guillemets.) « Mais le vrai mystère est celui qui tourmentait Darwin. Comment pouvons-nous apprendre des choses difficiles qui n’ont aucune valeur de survie.

Western vient par sa compréhension de ce mystère honnêtement. Lui et Alicia sont les enfants de l’un des fabricants de la bombe atomique, nés, comme tout l’Occident d’après-guerre, sachant qu’ils doivent leur richesse et leur bonne fortune à une atrocité qui aurait pu arrêter une plus grande atrocité. Tous deux ont reçu une formation en physique de leur père, et tous deux sont profondément conscients des implications de la physique moderne pour la réalité : la façon dont elle nous montre que la réalité ne correspond pas à notre compréhension, que l’univers est moins stable et plus étrange. que nous pensions.

Western répond à cette connaissance en poursuivant brièvement une carrière de physicien avant d’échouer dans sa matière : il décide qu’il n’est pas assez bon pour faire de la physique vraiment valable. Alicia, quant à elle, décide de se lancer dans les mathématiques pures avant d’être ratée par sa matière : puisque les mathématiques n’ont pas de réalité démontrable indépendante de l’esprit humain, elle décide qu’elles ne sont pas équivalentes à résoudre le problème de ce qu’est la réalité. Le projet d’Alicia est d’essayer de garder la vérité sur ce que la physique contemporaine et les mathématiques pures lui disent complètement dans son esprit, et l’implication est que soit l’effort a brisé son esprit, soit que seul un esprit brisé pourrait tenter de le faire en premier lieu. .

Alicia apparaît périodiquement tout au long Le passager. Sa mort par suicide ouvre le roman, et dans des flashbacks, nous la voyons converser avec ses hallucinations : un aboyeur de carnaval en lambeaux d’un homme qu’elle appelle le Thalidomide Kid, avec des palmes au lieu de mains, et tous ses cintres. (Ces hallucinations, il faut le dire, sont terriblement ennuyeuses.) Elle n’occupe cependant pas le devant de la scène jusqu’à Stella Marisqui est entièrement composé des conversations d’Alicia avec son psychiatre au cours de la dernière année de sa vie.

Évaluation: 3,5 sur 5

Il y a quelque chose d’agréablement, d’étonnamment nu à propos de Stella Maris après la luxure de Le passagerson atmosphère riche et hantée. Le passager a lieu à la Nouvelle-Orléans en été, mais Stella Maris est tout froid, froid, Midwest en hiver. Disparus aussi Le passagerLes intrigues voyantes et détournées de l’assassinat de JFK sont une couverture pour la foule qui a éliminé RFK et des caches secrètes d’or enterrées dans le sous-sol d’une grand-mère décédée. Dans Stella MarisMcCarthy a dépouillé toute la chair jusqu’à l’os nu, la partie dont il est réellement intéressé à parler.

Il s’avère que l’os est plus de la physique théorique et des mathématiques pures, les questions cosmiques qu’ils inspirent et le travail créatif qu’implique leur réflexion.

« Je savais ce que mon frère ne savait pas », explique Alicia à son psy. “Qu’il y avait une horreur mal contenue sous la surface du monde et qu’il y en avait toujours eu. Qu’au cœur de la réalité se trouve un démonium profond et éternel. Le vide inexplicable au cœur de la physique quantique est le démonium.

Écrire des femmes n’a jamais été le point fort de McCarthy, et Alicia ne se présente pas exactement comme un personnage riche et tridimensionnel. Sa voix est attrayante, mais elle est une construction plus philosophique qu’un être humain entier. Pourtant à mi-chemin Stella Marisil devient clair qu’elle est aussi un avatar pour McCarthy lui-même et pour tous ceux qui trouvent leur inconscient en train de faire leur travail créatif pour eux.

“La question centrale n’est pas de savoir comment vous faites les calculs, mais comment l’inconscient le fait-il”, dit-elle. « Comment se fait-il qu’il soit manifestement meilleur que toi ? Vous travaillez sur un problème, puis vous le mettez de côté pendant un certain temps. Mais ça ne part pas. Il réapparaît au déjeuner. Ou pendant que vous prenez une douche. Il dit : Regarde ça. Qu’est-ce que tu penses? Alors vous vous demandez pourquoi la douche est froide. Ou la soupe. C’est faire des maths ? J’ai bien peur que ce soit le cas. Comment ça se passe ?” (Ponctuation originale.) Vous pouvez insérer l’écriture pour math dans ce paragraphe sans changer le sens d’un iota.

En parlant d’écriture, c’est aussi bien ici que vous vous en doutez. Parfois, je pense que la raison pour laquelle la critique littéraire est devenue obsédée par l’évaluation de la prose comme des « phrases » au cours des dernières décennies est simplement que celles de McCarthy sont si bonnes. Ils vous lancent comme de petites balles, méchantes, percutantes et précises.

Le voici sur ce que signifie que notre réalité dépend de nos observations : « Au commencement il n’y avait toujours rien. Les novae explosent silencieusement. Dans l’obscurité totale. Les étoiles, les comètes qui passent. Tout au mieux de l’être allégué. Feux noirs. Comme les feux de l’enfer. Le silence. Le néant. Nuit. Des Soleils Noirs parcourant les planètes à travers un univers où le concept d’espace n’avait aucun sens faute d’avoir une fin. Faute d’un concept contre lequel s’opposer. La rat-a-tat-tat de ces clauses laconiques et isolées ; la richesse facile de l’expression «être présumé» contre l’imagerie voyante du feu noir infernal et des planètes noires silencieuses: Lorsque vous êtes aussi bon que McCarthy, vous donnez l’impression que c’est facile.

Pourtant, McCarthy est avare des plaisirs de sa prose. Dans cette paire de romans, ses phrases les plus ravissantes tendent à évoquer des horreurs, qu’elles soient cosmiques ou personnelles. Il est avare, aussi, avec la possibilité de douceur ou de joie. La seule vraie tendresse dans ces romans vient de l’amour incestueux d’Alicia et Bobby, que McCarthy traite à la fois de rédempteur et de destructeur.

Ni Le passager ni Stella Maris est conçu pour être la passerelle de n’importe qui vers Cormac McCarthy. Ils n’ont pas l’intensité émotionnelle viscérale que McCarthy peut évoquer de son mieux; ils sont ostensiblement épargnés et réticents. Mais pris ensemble, ils offrent une expérience intellectuelle qui ne ressemble à rien d’autre, mêlée à la beauté étrange que seul Cormac McCarthy peut offrir.